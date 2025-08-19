Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:17

Внедорожник, который боится луж: парадокс X-Trail первого поколения

"Газета.Ru": ресурс механики Nissan X-Trail достигает 250 тыс. км, автомата — до 200 тыс. км

Многие до сих пор выбирают Nissan X-Trail первого поколения — за практичность, простор и неплохую проходимость. Но за внешней надежностью скрываются слабые места, о которых рассказал "Газете.Ru" коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Главный враг — коррозия

"Наиболее распространенной проблемой Nissan X-Trail первого поколения является сильная коррозия, которой особенно подвержены пороги, арки колес и нижняя часть двери", — отметил эксперт.

Кроме того, автомобили с бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра склонны к перегреву. Перегрев часто приводит к повреждению прокладок головки блока цилиндров. Немало владельцев жалуются и на быстрый износ втулок стабилизатора, амортизаторов и стоек стабилизатора.

Трансмиссия: сколько служит
Ресурс 6-ступенчатой механики и бензиновых двигателей в среднем достигает 250 тысяч километров. Автоматическая коробка передач при регулярной замене масла может отработать до 200 тысяч.

Чаще всего владельцы сталкиваются с такими неприятностями:

  • выход из строя датчика давления масла;
  • отказ реле, подающего питание на электромагнит, снимающий блокировку селектора;
  • у машин "в возрасте" — проблемы с планетарным редуктором и шлицами.

Расход топлива — слабое место
К экономичным X-Trail точно не отнесёшь. Версия с двухлитровым мотором и автоматом в городе потребляет около 15 литров бензина на 100 км. Более мощный вариант с 2,5-литровым двигателем съедает ещё на два литра больше.

"Машина с более мощным 2,5-литровым двигателем — на два литра больше", — предупреждает Житнухин.

