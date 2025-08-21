Семейный внедорожник, который играет по спортивным правилам: каким стал новый X-Trail Nismo

Можно ли превратить семейный внедорожник в почти спортивный автомобиль? Похоже, у Nissan нашёлся ответ. Компания представила обновлённый Nissan X-Trail Nismo 2025 — версию, которая совмещает практичность большого SUV с азартом и динамикой, характерными для спортивных моделей.

Подвеска и рулевое управление

Главное внимание инженеры уделили шасси. Новые амортизаторы KYB с поворотным клапаном помогают "сглаживать" неровности и делают крены кузова значительно меньше. Для автомобиля таких размеров это критично — на виражах X-Trail Nismo ведёт себя заметно увереннее. Рулевое управление тоже переработали: отклик стал более точным, что добавляет водителю уверенности на высокой скорости.

Колёса и сцепление с дорогой

Автомобиль комплектуется 20-дюймовыми шинами Michelin Pilot Sport EV. Помимо агрессивного внешнего вида, эти колёса обеспечивают дополнительное охлаждение тормозов и эффективное боковое обдувание. Всё это работает на то, чтобы большой SUV чувствовал себя на трассе более "собранным" и отзывчивым.

Аэродинамика и стиль

Дизайн новой версии выдают характерные для Nismo красные акценты: выразительный передний сплиттер, боковые юбки и массивный задний диффузор. Эти элементы — не только дань стилю. По данным Nissan, обновлённый обвес улучшает прижимную силу: сопротивление снижается на 29% в сравнении со стандартным X-Trail. Это значит, что автомобиль лучше "держит" дорогу и увереннее управляется на высоких скоростях.

Против кого выходит новинка

Интересно, что X-Trail Nismo пока доступен только в Японии. В отличие от Toyota RAV4 GR Sport или Skoda Kodiaq vRS, это не полноценный спортивный кроссовер, а именно спортивная комплектация с улучшенными характеристиками. Тем не менее, модель вполне может составить конкуренцию упомянутым соперникам за счёт сочетания практичности и доработанных спортивных элементов.