Nissan Sentra снова играет в честность: богатый салон, скромное железо
Обновлённый Nissan Sentra девятого поколения не стал революцией, но заметно освежил привычный образ компактного седана. Модель по-прежнему ориентирована на покупателей, которым нужен доступный и современный автомобиль с хорошим оснащением, а не спорткар.
Внешность и общая концепция
Визуально новый Sentra воспринимается как переработка прошлой генерации, но с акцентом на фирменный стиль марки. Передняя часть получила чёрную фальшрадиаторную решётку и выразительные вертикальные элементы, идущие от блока фар вниз. Дизайн напоминает кроссоверы Murano и Ariya, хотя спорных решений здесь тоже хватает.
Версия SR выделяется полностью чёрным оформлением передка, но технически остаётся той же машиной, что и базовые модификации.
Интерьер и оснащение
Главные изменения — в салоне. В дорогих комплектациях покупатели могут выбрать необычную отделку с синим искусственным кожаным декором на панели и сиденьях. Такой вариант делает интерьер ярким и современным.
Минусом стало исчезновение привычных физических клавиш управления климатом: теперь всё перенесено на глянцевую сенсорную панель. Взамен предложен крупный экран мультимедиа диагональю 12,3 дюйма, который теперь стандартен для всех версий.
Приборная панель варьируется: в начальной комплектации S — 7 дюймов, в остальных — те же 12,3 дюйма для симметрии с центральным дисплеем.
Сравнение комплектаций
|Характеристика
|Sentra S (база)
|Sentra SL
|Sentra SR
|Приборная панель
|7 дюймов
|12,3 дюйма
|12,3 дюйма
|Центральный дисплей
|12,3 дюйма
|12,3 дюйма
|12,3 дюйма
|Отделка салона
|Ткань
|Искусственная кожа, в т. ч. синий вариант
|Спортивный стиль
|Внешний дизайн
|Классический
|Хромированные детали
|Чёрный обвес
|Двигатель
|2.0 NA, 149 л. с.
|Тот же
|Тот же
Техника и динамика
По части "железа" изменений минимум. Под капотом всё тот же атмосферный 2-литровый мотор на 149 л. с. и 146 Н·м, работающий с вариатором CVT. Nissan утверждает, что коробку перенастроили для более плавного разгона.
Подвеска осталась независимой: спереди стойки McPherson, сзади многорычажка. Для сегмента это неплохо, особенно в сравнении с компактным кроссовером Kicks, где задняя ось может быть на торсионе.
Практичность
Компания отдельно подчёркивает эргономику багажника. У Sentra низкий порог загрузки и широкое отверстие, что упрощает перевозку вещей. В стандартное оснащение всех комплектаций включён адаптивный круиз-контроль.
Советы шаг за шагом: стоит ли выбирать Sentra
-
Оцените приоритеты: если нужен доступный седан с богатым оснащением, Sentra подойдёт.
-
Проверьте комплектации: SL предлагает лучший баланс цены и опций.
-
Обратите внимание на эргономику: отсутствие физических кнопок может быть минусом для тех, кто привык к классике.
-
Сравните конкурентов — Toyota Corolla и Hyundai Elantra предлагают схожие характеристики.
-
Дождитесь цен: итоговое решение во многом зависит от стоимости.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выбирать комплектацию по внешности.
-
Последствие: переплата за SR при тех же характеристиках.
-
Альтернатива: SL с улучшенным интерьером и практичностью.
-
Ошибка: игнорировать стоимость обслуживания вариатора.
-
Последствие: рост затрат при активной эксплуатации.
-
Альтернатива: регулярное ТО и спокойный стиль вождения.
-
Ошибка: рассчитывать на динамику спорткара.
-
Последствие: разочарование в мощности.
-
Альтернатива: воспринимать Sentra как экономичный и практичный седан.
А что если…
А что если Nissan решится вернуть версию Nismo? Тогда Sentra могла бы занять нишу недорогого, но эмоционального седана, способного конкурировать с "заряженными" версиями Honda Civic или Hyundai Elantra N. Пока же такой вариант остаётся мечтой.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Современный интерьер и мультимедиа
|Нет физических клавиш для климата
|Независимая задняя подвеска
|Нет роста мощности
|Практичный багажник
|SR отличается только внешне
|Богатое оснащение в базе
|Цены пока неизвестны
|Доступность в сегменте
|Вероятный рост стоимости
FAQ
Какой двигатель у Sentra 2026?
Атмосферный бензиновый 2.0 на 149 л. с. в сочетании с вариатором.
Сколько стоит новая Sentra?
Цены пока не объявлены. Для 2025 года старт был от $22 835, ожидается рост.
Что лучше: Sentra или Corolla?
Corolla предлагает гибридную версию и больше вариантов по двигателям, но Sentra выигрывает современным дизайном и мультимедиа.
Мифы и правда
-
Миф: новая Sentra стала быстрее.
-
Правда: характеристики двигателя остались прежними.
-
Миф: SR — спортивная версия.
-
Правда: отличается только оформлением экстерьера.
-
Миф: бюджетные седаны всегда "пустые".
-
Правда: Sentra в базе оснащается адаптивным круиз-контролем и крупным дисплеем.
3 интересных факта
• Впервые мультимедиа с экраном 12,3 дюйма предлагается во всех комплектациях.
• У Sentra одно из самых низких погрузочных отверстий в классе, что упрощает использование багажника.
• Последняя версия Nismo выпускалась в 2019 году, и пока её возвращение не подтверждено.
Исторический контекст
-
Первое поколение Sentra появилось в 1982 году как компактный и доступный седан.
-
В 1990-х модель конкурировала с Toyota Corolla и Honda Civic, укрепив позиции Nissan в сегменте.
-
Сегодня девятое поколение продолжает курс на практичность и доступность, сохраняя узнаваемый образ.
