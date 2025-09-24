Nissan Sentra снова играет в честность: богатый салон, скромное железо

Обновлённый Nissan Sentra девятого поколения не стал революцией, но заметно освежил привычный образ компактного седана. Модель по-прежнему ориентирована на покупателей, которым нужен доступный и современный автомобиль с хорошим оснащением, а не спорткар.

Внешность и общая концепция

Визуально новый Sentra воспринимается как переработка прошлой генерации, но с акцентом на фирменный стиль марки. Передняя часть получила чёрную фальшрадиаторную решётку и выразительные вертикальные элементы, идущие от блока фар вниз. Дизайн напоминает кроссоверы Murano и Ariya, хотя спорных решений здесь тоже хватает.

Версия SR выделяется полностью чёрным оформлением передка, но технически остаётся той же машиной, что и базовые модификации.

Интерьер и оснащение

Главные изменения — в салоне. В дорогих комплектациях покупатели могут выбрать необычную отделку с синим искусственным кожаным декором на панели и сиденьях. Такой вариант делает интерьер ярким и современным.

Минусом стало исчезновение привычных физических клавиш управления климатом: теперь всё перенесено на глянцевую сенсорную панель. Взамен предложен крупный экран мультимедиа диагональю 12,3 дюйма, который теперь стандартен для всех версий.

Приборная панель варьируется: в начальной комплектации S — 7 дюймов, в остальных — те же 12,3 дюйма для симметрии с центральным дисплеем.

Сравнение комплектаций

Характеристика Sentra S (база) Sentra SL Sentra SR Приборная панель 7 дюймов 12,3 дюйма 12,3 дюйма Центральный дисплей 12,3 дюйма 12,3 дюйма 12,3 дюйма Отделка салона Ткань Искусственная кожа, в т. ч. синий вариант Спортивный стиль Внешний дизайн Классический Хромированные детали Чёрный обвес Двигатель 2.0 NA, 149 л. с. Тот же Тот же

Техника и динамика

По части "железа" изменений минимум. Под капотом всё тот же атмосферный 2-литровый мотор на 149 л. с. и 146 Н·м, работающий с вариатором CVT. Nissan утверждает, что коробку перенастроили для более плавного разгона.

Подвеска осталась независимой: спереди стойки McPherson, сзади многорычажка. Для сегмента это неплохо, особенно в сравнении с компактным кроссовером Kicks, где задняя ось может быть на торсионе.

Практичность

Компания отдельно подчёркивает эргономику багажника. У Sentra низкий порог загрузки и широкое отверстие, что упрощает перевозку вещей. В стандартное оснащение всех комплектаций включён адаптивный круиз-контроль.

Советы шаг за шагом: стоит ли выбирать Sentra

Оцените приоритеты: если нужен доступный седан с богатым оснащением, Sentra подойдёт. Проверьте комплектации: SL предлагает лучший баланс цены и опций. Обратите внимание на эргономику: отсутствие физических кнопок может быть минусом для тех, кто привык к классике. Сравните конкурентов — Toyota Corolla и Hyundai Elantra предлагают схожие характеристики. Дождитесь цен: итоговое решение во многом зависит от стоимости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать комплектацию по внешности.

Последствие: переплата за SR при тех же характеристиках.

Альтернатива: SL с улучшенным интерьером и практичностью.

Ошибка: игнорировать стоимость обслуживания вариатора.

Последствие: рост затрат при активной эксплуатации.

Альтернатива: регулярное ТО и спокойный стиль вождения.

Ошибка: рассчитывать на динамику спорткара.

Последствие: разочарование в мощности.

Альтернатива: воспринимать Sentra как экономичный и практичный седан.

А что если…

А что если Nissan решится вернуть версию Nismo? Тогда Sentra могла бы занять нишу недорогого, но эмоционального седана, способного конкурировать с "заряженными" версиями Honda Civic или Hyundai Elantra N. Пока же такой вариант остаётся мечтой.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Современный интерьер и мультимедиа Нет физических клавиш для климата Независимая задняя подвеска Нет роста мощности Практичный багажник SR отличается только внешне Богатое оснащение в базе Цены пока неизвестны Доступность в сегменте Вероятный рост стоимости

FAQ

Какой двигатель у Sentra 2026?

Атмосферный бензиновый 2.0 на 149 л. с. в сочетании с вариатором.

Сколько стоит новая Sentra?

Цены пока не объявлены. Для 2025 года старт был от $22 835, ожидается рост.

Что лучше: Sentra или Corolla?

Corolla предлагает гибридную версию и больше вариантов по двигателям, но Sentra выигрывает современным дизайном и мультимедиа.

Мифы и правда

Миф: новая Sentra стала быстрее.

Правда: характеристики двигателя остались прежними.

Миф: SR — спортивная версия.

Правда: отличается только оформлением экстерьера.

Миф: бюджетные седаны всегда "пустые".

Правда: Sentra в базе оснащается адаптивным круиз-контролем и крупным дисплеем.

3 интересных факта

• Впервые мультимедиа с экраном 12,3 дюйма предлагается во всех комплектациях.

• У Sentra одно из самых низких погрузочных отверстий в классе, что упрощает использование багажника.

• Последняя версия Nismo выпускалась в 2019 году, и пока её возвращение не подтверждено.

Исторический контекст