Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
© rusargument.ru is licensed under Free More info
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:06

Колесо истории снова повернулось: как Qashqai отвоёвывает Европу у Toyota

Nissan Qashqai e-Power занял второе место по продажам гибридов в Испании

Еще десять лет назад именно Qashqai сделал марку Nissan символом европейского кроссоверного бума. Модель доказала, что городской внедорожник может быть одновременно стильным, практичным и доступным. Сегодня, после рестайлинга третьего поколения, Qashqai вновь возвращает позиции — в том числе в борьбе с гибридами Toyota.

В Испании, где традиционно сильны позиции Toyota Corolla и Yaris, Qashqai уверенно держится на втором месте по продажам среди гибридов, уступая только Corolla. За девять месяцев было реализовано почти 15 тысяч машин, и спрос на модель не ослабевает.

Почему Qashqai снова в лидерах

Секрет успеха заключается в балансе характеристик. Внешность Qashqai современна, но лишена чрезмерной вычурности. Защитный пластиковый обвес, выразительная решетка радиатора, крупные колеса и матричная оптика создают динамичный образ.

При длине 4,42 метра и колесной базе 2,67 метра автомобиль остается компактным, но вмещает четверых взрослых и багаж объемом 479 литров. В городских условиях это оптимальное сочетание размеров и комфорта.

В базовой комплектации предлагаются цифровая приборная панель, мультимедийная система с поддержкой смартфонов, климат-контроль и камера заднего вида. В более дорогих версиях доступны панорамная крыша, кожаная отделка салона и расширенный набор систем безопасности.

Гибридная технология e-Power

Особое внимание заслуживает силовая установка e-Power. Здесь бензиновый мотор работает генератором, заряжая батарею, а колеса приводит в движение электродвигатель мощностью 190 л. с. Разгон до сотни занимает менее 8 секунд, а расход топлива — около 5 литров на 100 км.

Главное преимущество — отсутствие необходимости подключать автомобиль к розетке. В отличие от классических электромобилей, Qashqai e-Power удобен в эксплуатации и при этом дарит ощущение езды на "электро".

Сравнение с конкурентами

Модель Мощность Разгон 0-100 км/ч Средний расход Цена от (евро)
Nissan Qashqai e-Power 190 л. с. < 8 сек ~5 л 33 000
Toyota Corolla Hybrid 140-196 л. с. 7,9-9 сек 4,5-5 л 32 500
Toyota Yaris Hybrid 116 л. с. 9,7 сек 3,9-4,2 л 24 500

По совокупности характеристик Qashqai занимает золотую середину между динамикой, комфортом и стоимостью, что и делает его привлекательным выбором.

Советы шаг за шагом: как выбрать версию Qashqai

  1. Определите бюджет: базовые версии выгоднее, но без премиальных опций.

  2. Подумайте о задачах: для города достаточно стандартного набора, а для дальних поездок удобнее взять комплектацию с панорамной крышей и адаптивным круиз-контролем.

  3. Оцените расход: гибрид e-Power экономичнее классических бензиновых кроссоверов.

  4. Проверяйте страховку: гибриды могут стоить дороже в каско, но экономия топлива компенсирует расходы.

  5. Сравните с конкурентами: важно учитывать не только цену, но и сервисную сеть в вашем регионе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: купить базовую версию без учета долгосрочных потребностей.

  • Последствие: быстрое желание сменить машину на более оснащенную.

  • Альтернатива: рассмотреть среднюю комплектацию — она оптимальна по цене и наполнению.

  • Ошибка: выбирать только по внешности.

  • Последствие: разочарование в динамике и расходе.

  • Альтернатива: тест-драйв разных модификаций Qashqai и гибридов Toyota.

А что если…

А что если Nissan решит выпустить полноприводную версию e-Power? Это может вывести Qashqai в новую нишу, где сейчас прочно закрепились гибридные кроссоверы Toyota RAV4 и Honda CR-V.

Плюсы и минусы Nissan Qashqai e-Power

Плюсы Минусы
Экономичный расход Нет полного привода
Просторный салон Цена выше базовых бензиновых
Динамичный разгон Багажник меньше, чем у конкурентов SUV
Богатое оснащение Зарядка e-Power невозможна от сети
Современный дизайн Ограниченный выбор комплектаций в некоторых странах

FAQ

Как выбрать подходящую комплектацию Nissan Qashqai?
Стоит исходить из бюджета и задач: базовые версии подойдут для города, а топовые удобнее для дальних поездок.

Сколько стоит гибридный Qashqai в Европе?
Стартовая цена — около 33 тысяч евро.

Что лучше: Nissan Qashqai или Toyota Corolla Hybrid?
Corolla выигрывает по цене и расходу, но Qashqai предлагает больше места и кроссоверный формат.

Мифы и правда

  • Миф: Qashqai e-Power нужно заряжать от розетки.

  • Правда: система работает автономно, генератор заряжает батарею сам.

  • Миф: гибриды не подходят для трассы.

  • Правда: при правильной настройке они экономичны и на длинных дистанциях.

Интересные факты

  1. Первое поколение Qashqai в Европе называли "создателем класса" компактных кроссоверов.

  2. В Японии эта модель известна под именем Dualis.

  3. Qashqai получил имя от иранского кочевого народа кашкай.

Исторический контекст

  • 2006 год — премьера первого поколения Qashqai.

  • 2013 год — дебют второго поколения, укрепившего успех.

  • 2021 год — третье поколение с технологией e-Power.

  • 2025 год — рестайлинг, который помог вернуть популярность в Европе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Цены на автозапчасти в России вырастут на 10–15% в 2026 году — прогноз сегодня в 14:05

Ремонт превращается в роскошь: детали для авто унесёт вверх валютный шторм

В начале 2026 года автовладельцев ждёт неприятный сюрприз: цены на запчасти могут вырасти на 15%. Но есть способы подготовиться и сократить расходы.

Читать полностью » Переполненный бак при долгом хранении вызывает утечки топлива — эксперты советуют оставлять 90% сегодня в 13:16

Машина стоит — а проблемы множатся: главные ловушки зимней "консервации"

Хранить машину месяцами без движения не так просто, как кажется. Мы собрали ключевые ошибки и способы их избежать, чтобы авто сохранилось в идеальном состоянии.

Читать полностью » Ошибки при уходе за авто бытовыми средствами приводят к повреждению лака — данные экспертов сегодня в 12:11

Пыль, разводы и потускневший блеск: этот враг машины прячется прямо в твоём ведре

Уход за машиной можно делать своими руками или доверить профессионалам. Узнайте, какие плюсы и минусы есть у каждого подхода и как найти золотую середину.

Читать полностью » Основные признаки износа шин грузовика: трещины, вибрации и увеличенный тормозной путь сегодня в 11:07

Резина выглядит новой, но хранит старость: эти цифры на боковине знают страшную правду

Узнайте, какие признаки подскажут, что шины вашего грузовика пора менять, и как избежать дорогостоящих ошибок на дороге.

Читать полностью » Усталость и отвлекающие факторы названы главными причинами аварий — данные экспертов сегодня в 10:02

Спасают не ремни и подушки: главное правило, которое игнорируют все

Рост числа автомобилей делает безопасность на дорогах особенно важной. Узнайте, какие привычки и технологии помогут вам избежать неприятностей.

Читать полностью » Fiat Strada стал лидером продаж в Бразилии в сентябре 2025 года — Fenabrave сегодня в 9:55

Polo опозорен: как Fiat Strada доказал, что корона принадлежит только ему

Сентябрьский отчёт бразильского авторынка удивил: пикапы, кроссоверы и седаны поменялись местами в рейтинге, а лидер вновь оказался неожиданным.

Читать полностью » Автоэксперт: зимние шипованные покрышки шумят заметно сильнее летних сегодня в 9:30

Колёса шепчут или кричат? Главная причина гула в салоне, о которой забывают

Почему колёса гудят даже на новой машине и как избавиться от неприятного гула? Разбираем главные причины и эффективные решения.

Читать полностью » Автоэксперт: неисправный кондиционер может снизить цену подержанного авто сегодня в 8:51

Покупка авто с пробегом обернётся кошмаром, если забыть проверить кондиционер

Проверка кондиционера при покупке подержанной машины поможет избежать неприятных сюрпризов. Какие шаги стоит сделать перед сделкой?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Самостоятельная стрижка спутанной шерсти питомца приводит к рискам
Спорт и фитнес

Спортивный менеджер Сергей Варламов: тренер помогает удерживать мотивацию к тренировкам
Еда

Салат с курицей, пекинской капустой и кукурузой сохраняет свежесть благодаря правильной нарезке
Красота и здоровье

Крыжовник улучшает упругость кожи и поддерживает организм благодаря антиоксидантам и клетчатке
Еда

Чёрный чай заваривают при 90–95 °C в течение 3–5 минут — таблица для всех сортов
Наука

Учёные из Стэнфорда и Бейлора подтвердили снижение аппетита после физических нагрузок
Туризм

Лучшие места для свиданий в Берлине: от арт-центра C/O Berlin до пекарни Sofi
Питомцы

Кошка способна приземлиться на лапы, но это не гарантирует отсутствие травм
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet