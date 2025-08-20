Новый Nissan Pathfinder обманул даже фанатов: сзади он похож на Ford Explorer

Несмотря на непростое финансовое положение, Nissan продолжает развивать модельный ряд. На свежих шпионских снимках замечен обновлённый Pathfinder, который выйдет к 2026 модельному году.

Что изменится

Перед нами не полное новое поколение, а лишь рестайлинг, поэтому изменений будет немного.

Спереди: замаскированы бамперы и решётка радиатора, но высоко расположенные фары всё же проглядывают сквозь камуфляж.

Сзади: форма почти прежняя, камуфляж, скорее всего, скрывает новые материалы, а не кардинальные линии. Интересно, что в таком облике задняя часть стала напоминать Ford Explorer — отличный способ ввести наблюдателей в заблуждение.

Интерьер: ожидается новый дизайн передней панели, но фото салона пока нет.

Почему это важно

Ранее критики упрекали Nissan в том, что его модели годами оставались без значительных обновлений. Pathfinder и так сравнительно свеж, поэтому то, что его уже освежают, можно считать хорошим знаком: компания явно старается не отставать.