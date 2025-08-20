Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Nissan
Nissan
© commons.wikimedia.org by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:31

Новый Nissan Pathfinder обманул даже фанатов: сзади он похож на Ford Explorer

Обновлённый Nissan Pathfinder замечен на тестах перед выходом в 2026 модельном году

Несмотря на непростое финансовое положение, Nissan продолжает развивать модельный ряд. На свежих шпионских снимках замечен обновлённый Pathfinder, который выйдет к 2026 модельному году.

Что изменится

Перед нами не полное новое поколение, а лишь рестайлинг, поэтому изменений будет немного.

  • Спереди: замаскированы бамперы и решётка радиатора, но высоко расположенные фары всё же проглядывают сквозь камуфляж.
  • Сзади: форма почти прежняя, камуфляж, скорее всего, скрывает новые материалы, а не кардинальные линии. Интересно, что в таком облике задняя часть стала напоминать Ford Explorer — отличный способ ввести наблюдателей в заблуждение.
  • Интерьер: ожидается новый дизайн передней панели, но фото салона пока нет.

Почему это важно

Ранее критики упрекали Nissan в том, что его модели годами оставались без значительных обновлений. Pathfinder и так сравнительно свеж, поэтому то, что его уже освежают, можно считать хорошим знаком: компания явно старается не отставать.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт назвал пять способов уменьшить расход топлива на автоматической коробке сегодня в 7:58

Расход падает до 15%: водители удивились, что секрет кроется не в машине

Автоэксперт назвал 5 простых приёмов, которые помогут снизить расход топлива на машине с АКПП. Эти советы легко применить и дают ощутимую экономию.

Читать полностью » Российский рынок подержанных автомобилей в июле 2025 года вырос на 21,4% — сегодня в 7:15

Вот кто вырвался в топ продаж на вторичке в июле в России — обошёл даже корейцев

В июле рынок подержанных авто в России вышел на новый уровень: рост продаж превысил 21%, а некоторые модели прибавили почти треть к результатам июня.

Читать полностью » Специалисты объяснили, как ротация шин увеличивает ресурс до 70 тысяч км сегодня в 6:55

Как шины могут служить десятилетиями — секрет кроется не в технологии, а в привычке водителя

Почему шины изнашиваются неравномерно и как простая перестановка колёс способна увеличить их срок службы почти вдвое — разбор от автоэкспертов.

Читать полностью » Почему свистит ремень генератора в машине: основные причины сегодня в 6:05

Секретный способ убрать свист в машине — под рукой у каждого автовладельца

Свист при запуске двигателя знаком многим. Почему он появляется, как устранить и чем опасно затягивать с ремонтом — объясняем простыми словами.

Читать полностью » Автолюбителям рассказали, почему автопроизводители отказались от металлической защиты двигателя сегодня в 5:52

Почему под мотором теперь пластик, а не сталь: ответ удивит даже опытных водителей

Почему автопроизводители перестали ставить металлическую защиту мотора и заменили её пластиком? Причины связаны не только с ценой, но и с безопасностью.

Читать полностью » ИИ-автор Сергей Сыроежкин: пробки возникают из коллективных решений водителей сегодня в 5:11

Навигатор ведёт вас в ловушку: вот почему заторы появляются даже на пустых улицах

ИИ-автор объяснил, почему водители сами создают пробки, даже пытаясь их избежать, и когда дороги смогут стать свободными от заторов.

Читать полностью » Автоэлектрики предупредили об опасности дешевых гаджетов в прикуривателе сегодня в 4:51

Прикуриватель в машине может стать фитилём: к чему приводит ошибка с гаджетами

Почему привычный прикуриватель в авто может стать источником проблем и как одно устройство превращает полезный разъем в реальную угрозу.

Читать полностью » На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге начнётся сборка Lada Iskra сегодня в 4:25

После долгого перерыва в Петербурге запускают автомобиль, которого ждали годы

На бывшем заводе Nissan в Петербурге готовятся к выпуску новой Lada Iskra. Что уже известно о проекте и чем занят завод сейчас?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Почему собаки предпочитают улицу дому: объяснение зоопсихологов
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Сергей Литовченко рассказал, как безопасно тренироваться в жару
Красота и здоровье

Инфекционист Андрей Поздняков: повторное заражение ветрянкой возможно, но бывает редко
Дом

ТОП-7 привычек, которые помогают продлить срок службы холодильника
Садоводство

NASA: комнатные растения очищают воздух от токсинов и улучшают микроклимат
Наука и технологии

Серебряные монеты раскрывают секреты древней торговли в Юго-Восточной Азии
Еда

Как приготовить запеканку из куриного филе, баклажанов и помидоров
Культура и шоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон переезжают в особняк Форт-Лодж в Виндзоре
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru