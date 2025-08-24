Купе-кроссовер с прошлым в ДНК: QX65 намекает на легендарный FX
Компания Nissan Motor опубликовала первые официальные фотографии новой модели люксового бренда Infiniti — купе-кроссовера QX65.
Эта машина воспринимается как идейный наследник культового внедорожника Infiniti FX образца 2002 года, который когда-то стал визитной карточкой марки.
Дизайн: традиции Infiniti в новом прочтении
Экстерьер QX65 вобрал все фирменные черты стиля Infiniti:
- массивная решётка радиатора со сложным рисунком,
- капот с волнообразными линиями,
- широкие колёсные арки и пластичные боковины,
- "двухъярусная" оптика: основные блоки фар встроены в углы бампера,
- задние фонари — узкие, вытянутые в одну линию.
Главный акцент — покатая крыша, подчёркивающая купеобразный силуэт.
Техника
По предварительным данным, Infiniti QX65 получит:
- бензиновый турбомотор 2,0 л,
- мощность — 272 л. с.,
- крутящий момент — 387 Нм,
- трансмиссию — 9-ступенчатый автомат,
- привод — полный.
Салон — пока в тайне
Интерьер новинки производитель пока не раскрыл, сохраняя интригу до премьеры.
Итог
Infiniti QX65 — это шаг в сторону эмоционального дизайна и спортивного имиджа марки, перекликающийся с культовым FX. Автомобиль обещает объединить выразительный стиль, современную технику и премиальное оснащение.
