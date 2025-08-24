Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:01

Купе-кроссовер с прошлым в ДНК: QX65 намекает на легендарный FX

Infiniti QX65 дебютирует с полным приводом и 9-ступенчатым автоматом

Компания Nissan Motor опубликовала первые официальные фотографии новой модели люксового бренда Infiniti — купе-кроссовера QX65.

Эта машина воспринимается как идейный наследник культового внедорожника Infiniti FX образца 2002 года, который когда-то стал визитной карточкой марки.

Дизайн: традиции Infiniti в новом прочтении
Экстерьер QX65 вобрал все фирменные черты стиля Infiniti:

  • массивная решётка радиатора со сложным рисунком,
  • капот с волнообразными линиями,
  • широкие колёсные арки и пластичные боковины,
  • "двухъярусная" оптика: основные блоки фар встроены в углы бампера,
  • задние фонари — узкие, вытянутые в одну линию.

Главный акцент — покатая крыша, подчёркивающая купеобразный силуэт.

Техника
По предварительным данным, Infiniti QX65 получит:

  • бензиновый турбомотор 2,0 л,
  • мощность — 272 л. с.,
  • крутящий момент — 387 Нм,
  • трансмиссию — 9-ступенчатый автомат,
  • привод — полный.

Салон — пока в тайне
Интерьер новинки производитель пока не раскрыл, сохраняя интригу до премьеры.

Итог
Infiniti QX65 — это шаг в сторону эмоционального дизайна и спортивного имиджа марки, перекликающийся с культовым FX. Автомобиль обещает объединить выразительный стиль, современную технику и премиальное оснащение.

