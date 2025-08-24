Купе-кроссовер с прошлым в ДНК: QX65 намекает на легендарный FX

сегодня в 7:16

Как заставить наглого водителя держать дистанцию без риска и штрафа

Как автоинструктор советует держать наглого водителя на расстоянии: простые способы, которые помогут избежать конфликта и сохранить безопасность на дороге.

Читать полностью »

сегодня в 6:39

Один прибор решает всё: мотор запускается даже в лютый холод

Webasto давно стал незаменимым помощником в холодных регионах. Как он работает, зачем нужен и какие ошибки может выдавать — разбираемся подробно.

Читать полностью »

сегодня в 6:11

Как обойти переплату за коврики и сигнализацию: правила игры с дилером

Можно ли купить новую машину без навязанного дилером допоборудования? Разбираем хитрости продавцов и реальные способы сэкономить при покупке авто.

Читать полностью »

сегодня в 5:21

Mercedes, BMW и Land Rover продают почти даром — коллекционеры в шоке

На торгах Emil Frey покажут десятку культовых автомобилей — от Fiat Topolino до Jaguar E-Type. Отличный шанс для тех, кто мечтает о первом классическом авто.

Читать полностью »

сегодня в 5:08

Кто бы мог подумать: новый Audi теперь стоит дешевле подержанной Toyota

Новый Audi E5 Sportback выходит на рынок Китая: от 2,6 млн рублей, 776 л.с. в топе и 59-дюймовый экран. Но появится ли он за пределами Поднебесной?

Читать полностью »

сегодня в 4:26

Новый концепт Vauxhall: весит чуть больше тонны, а мощности хватит на гиперкар

Vauxhall представила Corsa GSE Vision Gran Turismo — виртуальный концепт с мощностью 789 л. с., который предвосхищает дизайн и характер новой Corsa.

Читать полностью »

сегодня в 4:03

Конец эры распродаж: почему новые автомобили становятся дороже прямо на глазах

На российском авторынке меняются правила игры: китайские бренды отменяют скидки, склады пустеют, а цены на машины начинают расти.

Читать полностью »

сегодня в 3:56

Новый Toyota Yaris GR Sport: 3,4 литра на сотню и характер гоночной машины

Toyota представила обновлённый Yaris Ativ 2025: спортивная версия GR Sport и гибрид с расходом всего 3,4 л/100 км уже выходят на рынок Юго-Восточной Азии.

Читать полностью »