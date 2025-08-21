Безрамочные двери и вираж фар: первые детали загадочной новинки Nissan

Компания Nissan активно расширяет линейку моделей, производимых совместно с Dongfeng. После успеха электрического седана N7, который уже в апреле стал самым продаваемым иностранным автомобилем в Китае, и готовящегося к дебюту гибридного N6, на подходе ещё одна новинка — среднеразмерный кроссовер.

Его название пока держат в секрете, но испытательные прототипы уже вовсю курсируют по дорогам Поднебесной.

Дизайн без экспериментов

Будущий кроссовер выглядит сдержанно: в нём нет ярких или противоречивых решений. Скорее, он продолжает стилистику, уже привычную по моделям китайских брендов.

Внешне автомобиль напоминает кроссоверы Lixiang и новый Dongfeng eπ 008, с которым делит платформу.

Единственная фирменная деталь Nissan — фары, расположенные в форме буквы V.

Из необычного: безрамочные двери и выдвижные ручки.



Что под капотом?

Технических данных пока нет. Неясно, станет ли модель гибридом или электромобилем. Впрочем, не исключено, что покупателям предложат обе версии сразу — по аналогии с Dongfeng eπ 008, доступным и как последовательный гибрид, и как "чистый" электрокар.

Когда ждать премьеру?

По предварительным данным, новый кроссовер Nissan выйдет на рынок Китая уже в начале следующего года.