Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Nissan
Nissan
© commons.wikimedia.org by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:17

Безрамочные двери и вираж фар: первые детали загадочной новинки Nissan

В Китае проходят испытания нового кроссовера Nissan с безрамочными дверями

Компания Nissan активно расширяет линейку моделей, производимых совместно с Dongfeng. После успеха электрического седана N7, который уже в апреле стал самым продаваемым иностранным автомобилем в Китае, и готовящегося к дебюту гибридного N6, на подходе ещё одна новинка — среднеразмерный кроссовер.

Его название пока держат в секрете, но испытательные прототипы уже вовсю курсируют по дорогам Поднебесной.

Дизайн без экспериментов
Будущий кроссовер выглядит сдержанно: в нём нет ярких или противоречивых решений. Скорее, он продолжает стилистику, уже привычную по моделям китайских брендов.

Внешне автомобиль напоминает кроссоверы Lixiang и новый Dongfeng eπ 008, с которым делит платформу.
Единственная фирменная деталь Nissan — фары, расположенные в форме буквы V.
Из необычного: безрамочные двери и выдвижные ручки.

Что под капотом?
Технических данных пока нет. Неясно, станет ли модель гибридом или электромобилем. Впрочем, не исключено, что покупателям предложат обе версии сразу — по аналогии с Dongfeng eπ 008, доступным и как последовательный гибрид, и как "чистый" электрокар.

Когда ждать премьеру?
По предварительным данным, новый кроссовер Nissan выйдет на рынок Китая уже в начале следующего года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На аукционе Silverstone Festival 2025 продадут Range Rover Елизаветы II с мотором Jaguar V8 сегодня в 10:41

Уникальный Range Rover королевы Елизаветы II с наддувным V8 выходит на аукцион

На аукцион выставлен редчайший Range Rover 2006 года, лично использовавшийся королевой Елизаветой II. Уникальный суперзаряженный V8 делает его единственным в своём роде.

Читать полностью » Geely представила в Китае электрокар Livan Smurf длиной 3,1 метра сегодня в 6:12

Мини-электрокар Geely вызвал ажиотаж в Китае: таким его ещё не видели

Китайский автогигант представил Livan Smurf — миниатюрный электромобиль с мультяшным дизайном, запасом хода до 200 км и доступной ценой.

Читать полностью » Эксперт: износ тормозных дисков зависит от стиля вождения сегодня в 5:44

Секрет долголетия тормозов кроется не в марке деталей, а в одном простом действии

Как сделать тормозные диски почти вечными? Секрет кроется не только в качестве деталей, но и в привычках водителя — есть несколько простых правил.

Читать полностью » Volkswagen ограничил мощность ID.3 Pure и предлагает разблокировать её за подписку сегодня в 5:36

Водители заглянули в характеристики Volkswagen ID.3 — и пришли в недоумение

Автопроизводители снова навязывают подписки: Volkswagen урезал мощность ID.3 Pure и продаёт её поэтапно. Клиенты возмущены, но тренд продолжается.

Читать полностью » В ГАИ назвали главные страхи водителей со стажем на дорогах сегодня в 4:41

Чем опытнее автомобилист, тем сильнее его пугают эти простые ситуации

Даже опытные водители боятся на дороге привычных ситуаций: от обгона патрульной машины до встречи с регулировщиком или ночной поездки.

Читать полностью » Автопроизводители: индикатор переключения передач помогает снизить расход топлива сегодня в 4:26

Обычная ошибка за рулём: топливо улетает в баке литрами — этого многие не знали

Правильное использование коробки передач и плавная езда помогают значительно снизить расход топлива и продлить ресурс двигателя.

Читать полностью » Представитель ГАИ объяснил, чем тихоход отличается от медленной машины сегодня в 3:36

Водители путают тихоход с "черепахой" на дороге — и расплачиваются месяцами без руля

Обгон тихохода через сплошную может обернуться лишением прав. ГАИ разъяснила, какие машины считаются тихоходами и как действовать при составлении протокола.

Читать полностью » Основатель Rivian Роберт Скариндж: компания готовит до шести моделей для Европы сегодня в 3:26

Конкурент Tesla выходит в Европу: первые фото Rivian R3 удивили автолюбителей

Американский электромобильный бренд Rivian выходит в Европу с новыми моделями и планами конкурировать с Tesla. Что приготовили для покупателей?

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Ученые обнаружили: медитация осознанности — реальная тренировка для мозга, а не просто релакс
Еда

Рецепт запечённой куриной грудки с грибами и сыром: пошаговая инструкция
Авто и мото

В Калужской области стартовало производство автомобилей Tenet для российского рынка
Питомцы

Ветеринары предупреждают: ксилит смертельно опасен для собак даже в малых дозах
Туризм

Где и как хранить деньги в путешествии, чтобы избежать кражи
Культура и шоу-бизнес

Пластический хирург Игорь Короткий назвал процедуры, которые омолодили Николая Баскова
Садоводство

Камень и засухоустойчивые растения делают сад удобным для климата Кабардино-Балкарии
Еда

Рецепт салата с фасолью, морковью и колбасой: пошаговая инструкция приготовления
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru