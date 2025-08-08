Nissan тихо готовит бюджетную сенсацию: новый седан уже засветился в Китае

Неожиданный игрок в бюджетном сегменте от Nissan уже мелькнул в официальных документах — и, похоже, у японцев есть сюрприз для китайского рынка. Министерство промышленности КНР опубликовало сведения, которые раскрывают дизайн и первые характеристики нового седана Nissan N6 образца 2026 года. Интересно, что сама компания до этого никак не анонсировала модель, а значит, её появление стало своего рода тихим дебютом.

По мнению автомобильных наблюдателей, N6 можно рассматривать как более доступную версию уже представленного в Китае Nissan N7. Об этом говорит не только ценовое позиционирование, но и явное сходство во внешности.

Дизайн с намёком на старшего брата

Взгляд на переднюю часть кузова сразу выдаёт фирменную оптику — тонкая светодиодная полоса тянется вдоль кромки капота, а под ней расположены дополнительные фары в форме бумеранга. Лёгкая вогнутость передка помогает улучшить аэродинамику, а широкий продольный воздухозаборник в бампере придаёт автомобилю спортивный акцент. На задней части — модный ныне сквозной фонарь, визуально расширяющий корму.

Габариты и близкая цена

Размеры новинки впечатляют для бюджетного сегмента: длина кузова — 4831 мм, ширина — 1885 мм, высота — 1491 мм, при колёсной базе 2815 мм. Какими будут комплектации, пока не уточняется. Для ориентира можно вспомнить, что Nissan N7 на китайском рынке стоит около 1,11 млн рублей в пересчёте, а значит, за N6, вероятнее всего, попросят примерно миллион.

Под капотом — гибрид

В технической части пока всё довольно лаконично. В документах указано, что N6 получит 1,5-литровый бензиновый двигатель в составе гибридной установки. Мощность электромотора и ёмкость батареи пока неизвестны, поэтому и запас хода в электрическом режиме остаётся загадкой.