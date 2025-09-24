Электрический самурай выходит на охоту: новый Leaf взял престижную награду и замахнулся на Tesla
Японский автопроизводитель Nissan вновь оказался в центре внимания. Их новый электромобиль Leaf третьего поколения вошёл в список "10 лучших двигателей и силовых установок 2025 года" по версии американского журнала Wards. Жюри отметило не только выдающиеся характеристики силовой системы, но и сочетание мощности, экономичности и доступности — то, что делает модель особенно привлекательной для рынка США.
Чем выделяется новый Leaf
Главная особенность машины — новый компактный EV-блок. В одном корпусе объединены электромотор, редуктор и инвертор. Такое решение позволило снизить массу конструкции, упростить компоновку и повысить эффективность. Электродвигатель выдаёт 214 л. с. и 314 Н*м крутящего момента, а запас хода достигает 303 километров. Поддержка быстрой зарядки мощностью до 150 кВт позволяет восполнять энергию за считанные минуты, что особенно удобно для горожан.
"Новый Leaf вобрал в себя все лучшие наработки компании в области электромобилей: это современная, доступная и приятная в управлении машина", — отметил вице-президент Nissan по развитию в Северной Америке Крис Рид.
Кроме того, жюри конкурса подчеркнуло мгновенный отклик на педаль и плавность хода, а тест-драйв в Детройте подтвердил низкий расход энергии.
Сравнение с конкурентами
|Модель электромобиля
|Мощность
|Запас хода
|Быстрая зарядка
|Цена (ориентировочно)
|Nissan Leaf (2025)
|214 л. с.
|303 км
|до 150 кВт
|ниже среднего сегмента
|Tesla Model 3
|283 л. с.
|380-430 км
|до 250 кВт
|выше среднего
|Hyundai Kona EV
|204 л. с.
|305 км
|до 100 кВт
|средний сегмент
|Chevrolet Bolt EUV
|200 л. с.
|260 км
|до 55 кВт
|бюджетный сегмент
Nissan Leaf уступает Tesla по дальности и мощности, но выигрывает по доступности. По сравнению с Chevrolet Bolt, у Leaf выше динамика и удобнее зарядка.
Советы шаг за шагом: как использовать Leaf максимально эффективно
-
Планируйте зарядки через приложение NissanConnect — оно показывает ближайшие станции и время восполнения энергии.
-
Используйте функцию Plug & Charge: подключение к зарядной станции происходит без карты или приложения, автоматически списывая оплату.
-
Для экономии ресурса батареи включайте режим Eco и систему рекуперации e-Pedal.
-
Заряжайте аккумулятор до 80%, если нет длительной поездки: это продлевает срок службы батареи.
-
Оформите страховку для электромобиля: у некоторых компаний (например, Progressive или GEICO) есть специальные тарифы для EV.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: регулярная зарядка только на быстрых станциях.
-
Последствие: деградация батареи и сокращение ресурса.
-
Альтернатива: чередовать быструю и домашнюю зарядку (через Wallbox).
-
Ошибка: игнорировать обновления ПО.
-
Последствие: снижение эффективности систем управления и навигации.
-
Альтернатива: регулярно обновлять прошивку через фирменное приложение.
-
Ошибка: хранить машину при низком заряде зимой.
-
Последствие: риск замерзания и повреждения батареи.
-
Альтернатива: держать заряд не ниже 30% и использовать подогрев аккумулятора.
А что если…
Что если у владельца нет доступа к гаражной розетке? В этом случае стоит рассмотреть подписку на зарядку — такие сервисы уже предлагают Electrify America и EVgo. Удобно подключать пакет "ночная зарядка" и оставлять авто на ближайшей станции.
FAQ
Как выбрать подходящую комплектацию?
Ориентируйтесь на батарею 75 кВт*ч и наличие функции Plug & Charge. В базовой версии доступно меньше опций, но запас хода одинаковый.
Сколько стоит новый Nissan Leaf?
По предварительным данным, цена будет ниже Tesla Model 3 и ближе к Chevrolet Bolt, то есть в пределах среднего сегмента электрокаров.
Что лучше — Leaf или Kona EV?
Leaf выигрывает по системе зарядки и интеграции технологий, а Kona EV может предложить чуть больший запас хода.
Мифы и правда
-
Миф: электромобили не подходят для зимы.
Правда: Leaf оснащён системой подогрева батареи и салона, поэтому спокойно справляется с холодами.
-
Миф: зарядка всегда занимает много времени.
Правда: на станциях 150 кВт можно получить 80% заряда за 30 минут.
-
Миф: обслуживание электрокара дороже.
Правда: у Leaf нет масляных фильтров и свечей, а ТО обходится дешевле бензиновых авто.
3 интересных факта
-
Первый Nissan Leaf в 2010 году стал самым продаваемым электрокаром в мире.
-
За 15 лет существования модель разошлась тиражом более 600 тысяч экземпляров.
-
Leaf стал одним из первых электромобилей с функцией двусторонней зарядки V2G (vehicle-to-grid).
Исторический контекст
-
2010: запуск первого поколения Leaf — первый массовый электромобиль.
-
2015: обновление батареи, рост запаса хода до 250 км.
-
2020: второе поколение с более современной архитектурой.
-
2025: третье поколение получает премию "10 лучших двигателей и силовых установок".
