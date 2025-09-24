Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Wikipedia by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:55

Электрический самурай выходит на охоту: новый Leaf взял престижную награду и замахнулся на Tesla

Электромобиль Nissan Leaf получил награду Wards за силовую установку 2025 года

Японский автопроизводитель Nissan вновь оказался в центре внимания. Их новый электромобиль Leaf третьего поколения вошёл в список "10 лучших двигателей и силовых установок 2025 года" по версии американского журнала Wards. Жюри отметило не только выдающиеся характеристики силовой системы, но и сочетание мощности, экономичности и доступности — то, что делает модель особенно привлекательной для рынка США.

Чем выделяется новый Leaf

Главная особенность машины — новый компактный EV-блок. В одном корпусе объединены электромотор, редуктор и инвертор. Такое решение позволило снизить массу конструкции, упростить компоновку и повысить эффективность. Электродвигатель выдаёт 214 л. с. и 314 Н*м крутящего момента, а запас хода достигает 303 километров. Поддержка быстрой зарядки мощностью до 150 кВт позволяет восполнять энергию за считанные минуты, что особенно удобно для горожан.

"Новый Leaf вобрал в себя все лучшие наработки компании в области электромобилей: это современная, доступная и приятная в управлении машина", — отметил вице-президент Nissan по развитию в Северной Америке Крис Рид.

Кроме того, жюри конкурса подчеркнуло мгновенный отклик на педаль и плавность хода, а тест-драйв в Детройте подтвердил низкий расход энергии.

Сравнение с конкурентами

Модель электромобиля Мощность Запас хода Быстрая зарядка Цена (ориентировочно)
Nissan Leaf (2025) 214 л. с. 303 км до 150 кВт ниже среднего сегмента
Tesla Model 3 283 л. с. 380-430 км до 250 кВт выше среднего
Hyundai Kona EV 204 л. с. 305 км до 100 кВт средний сегмент
Chevrolet Bolt EUV 200 л. с. 260 км до 55 кВт бюджетный сегмент

Nissan Leaf уступает Tesla по дальности и мощности, но выигрывает по доступности. По сравнению с Chevrolet Bolt, у Leaf выше динамика и удобнее зарядка.

Советы шаг за шагом: как использовать Leaf максимально эффективно

  1. Планируйте зарядки через приложение NissanConnect — оно показывает ближайшие станции и время восполнения энергии.

  2. Используйте функцию Plug & Charge: подключение к зарядной станции происходит без карты или приложения, автоматически списывая оплату.

  3. Для экономии ресурса батареи включайте режим Eco и систему рекуперации e-Pedal.

  4. Заряжайте аккумулятор до 80%, если нет длительной поездки: это продлевает срок службы батареи.

  5. Оформите страховку для электромобиля: у некоторых компаний (например, Progressive или GEICO) есть специальные тарифы для EV.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: регулярная зарядка только на быстрых станциях.

  • Последствие: деградация батареи и сокращение ресурса.

  • Альтернатива: чередовать быструю и домашнюю зарядку (через Wallbox).

  • Ошибка: игнорировать обновления ПО.

  • Последствие: снижение эффективности систем управления и навигации.

  • Альтернатива: регулярно обновлять прошивку через фирменное приложение.

  • Ошибка: хранить машину при низком заряде зимой.

  • Последствие: риск замерзания и повреждения батареи.

  • Альтернатива: держать заряд не ниже 30% и использовать подогрев аккумулятора.

А что если…

Что если у владельца нет доступа к гаражной розетке? В этом случае стоит рассмотреть подписку на зарядку — такие сервисы уже предлагают Electrify America и EVgo. Удобно подключать пакет "ночная зарядка" и оставлять авто на ближайшей станции.

FAQ

Как выбрать подходящую комплектацию?
Ориентируйтесь на батарею 75 кВт*ч и наличие функции Plug & Charge. В базовой версии доступно меньше опций, но запас хода одинаковый.

Сколько стоит новый Nissan Leaf?
По предварительным данным, цена будет ниже Tesla Model 3 и ближе к Chevrolet Bolt, то есть в пределах среднего сегмента электрокаров.

Что лучше — Leaf или Kona EV?
Leaf выигрывает по системе зарядки и интеграции технологий, а Kona EV может предложить чуть больший запас хода.

Мифы и правда

  • Миф: электромобили не подходят для зимы.
    Правда: Leaf оснащён системой подогрева батареи и салона, поэтому спокойно справляется с холодами.

  • Миф: зарядка всегда занимает много времени.
    Правда: на станциях 150 кВт можно получить 80% заряда за 30 минут.

  • Миф: обслуживание электрокара дороже.
    Правда: у Leaf нет масляных фильтров и свечей, а ТО обходится дешевле бензиновых авто.

3 интересных факта

  1. Первый Nissan Leaf в 2010 году стал самым продаваемым электрокаром в мире.

  2. За 15 лет существования модель разошлась тиражом более 600 тысяч экземпляров.

  3. Leaf стал одним из первых электромобилей с функцией двусторонней зарядки V2G (vehicle-to-grid).

Исторический контекст

  • 2010: запуск первого поколения Leaf — первый массовый электромобиль.

  • 2015: обновление батареи, рост запаса хода до 250 км.

  • 2020: второе поколение с более современной архитектурой.

  • 2025: третье поколение получает премию "10 лучших двигателей и силовых установок".

