Nissan Kicks
Nissan Kicks
© commons.wikimedia.org by Autosdeprimera is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:33

Nissan Kicks приехал в Россию — и стартовая цена сбивает с толку даже бывалых автомобилистов

В России начали продавать Nissan Kicks 2025 года с ценой от 1,695 млн рублей

Кроссовер, которого ждали: Nissan Kicks снова на российском рынке — и по цене, которая способна удивить даже самых экономных покупателей. Новые партии модели 2025 года, собранной в Китае, уже начали поступать к дилерам. Ранее этот автомобиль официально у нас не продавался, но теперь его можно приобрести — и стартовый ценник приятно удивляет. В Уссурийске, например, комплектацию Fashion предлагают всего за 1 695 000 рублей.

В других городах ценовая планка чуть выше. В Иркутске аналогичная версия стоит около 1,9 млн рублей, а во Владивостоке диапазон — от 1,9 до 1,965 млн. При этом почти все предложения отличаются схожим упрощённым медиакомплексом: дисплей небольшой диагонали, физические кнопки и металлические крутилки. Такой вариант подойдёт тем, кто ценит привычное, интуитивное управление, а не сенсорные панели, заполнившие современные автомобили.

Техника без сюрпризов

Под капотом Nissan Kicks установлен проверенный атмосферный бензиновый двигатель объёмом 1,6 литра мощностью 124 л. с. В паре с ним работает вариатор, передающий момент на передние колёса. Этот тандем рассчитан на спокойную городскую езду и умеренный расход топлива.

Внешний облик и особенности

Несмотря на статус бюджетного кроссовера, Nissan Kicks обладает привлекательным дизайном, который легко выделяется в потоке. Пропорции кузова, выразительная решётка радиатора и аккуратная оптика делают автомобиль визуально дороже своей цены.

