Снаружи — футуризм, внутри — теснота и шум: вся правда о первом Nissan Juke
Nissan Juke первого поколения — машина, которая до сих пор встречается на дорогах и находит своих покупателей на вторичном рынке. Яркий дизайн и компактные размеры сделали его популярным в городах, однако эксплуатация этой модели связана с рядом особенностей, о которых стоит знать заранее.
"Главной проблемой Nissan Juke считается вариатор. Коробка передач JF015E (на переднеприводных версиях) редко выхаживает больше 100 тыс. километров и требует частой замены масла (каждые 40 тыс. км). На турбированных моделях (1.6T, 190 л. с.) вариатор несколько надежнее, но все равно остается слабым звеном", — сказал замдиректора направления автомобилей с пробегом группы компаний "Авилон" Роман Титов.
Основные слабые стороны
Помимо вариатора, у Juke есть и другие недостатки. В салоне довольно тесно, особенно пассажирам второго ряда. Объем багажника составляет всего 354 литра — это значительно меньше, чем у многих конкурентов в сегменте компактных кроссоверов.
Шумоизоляция также вызывает нарекания: в городском режиме слышен гул шин, а на трассе к нему добавляется шум двигателя и свист ветра. Для тех, кто часто ездит на большие расстояния, это может стать серьезным минусом.
Сравнение с конкурентами
|Модель
|Объем багажника
|Тип КПП
|Особенности
|Nissan Juke I
|354 л
|Вариатор JF015E
|Яркий дизайн, тесный салон
|Renault Captur I
|377 л
|МКПП/АКПП
|Просторнее, дешевле в обслуживании
|Kia Soul II
|354 л
|АКПП/МКПП
|Удобный салон, надежная трансмиссия
|Hyundai Creta I
|402 л
|АКПП/МКПП
|Хорошая шумоизоляция, развитый сервис
Советы шаг за шагом: как покупать подержанный Juke
-
Проверьте состояние вариатора: обратите внимание на плавность хода, наличие вибраций и рывков.
-
Запросите историю обслуживания, особенно по замене масла в трансмиссии.
-
Осмотрите кузов — яркий дизайн не скрывает слабую антикоррозийную защиту.
-
Уточните цены на ключевые узлы — ремонт вариатора и полноприводной системы может быть дорогим.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Игнорировать обслуживание вариатора.
-
Последствие: Поломка и дорогой ремонт.
-
Альтернатива: Выбирать авто с подтвержденной историей замен масла каждые 40 тыс. км.
-
Ошибка: Покупка полноприводной версии без диагностики.
-
Последствие: Дополнительные траты на сложный ремонт.
-
Альтернатива: Рассмотреть переднеприводную версию, где обслуживание дешевле.
А что если…
Если вместо Nissan Juke выбрать, например, Renault Captur, можно получить более просторный салон и больший багажник при схожем уровне цен. А если важно именно оригинальное оформление и компактность, Juke остаётся одним из самых заметных кроссоверов в сегменте.
Плюсы и минусы Nissan Juke I
|Плюсы
|Минусы
|Необычный дизайн
|Ненадежный вариатор
|Маневренность в городе
|Малый багажник
|Турбоверсия с 190 л. с.
|Тесный салон
|Хорошая динамика
|Слабая шумоизоляция
FAQ
Сколько стоит Nissan Juke первого поколения?
На вторичном рынке цены варьируются от 700 тыс. до 1,2 млн рублей в зависимости от состояния.
Как продлить жизнь вариатору?
Менять масло каждые 40 тыс. км, избегать резких ускорений и перегрева.
Что лучше — Nissan Juke или Kia Soul?
Juke выделяется дизайном и турбоверсией, Soul практичнее и дешевле в обслуживании.
Мифы и правда
-
Миф: Все Juke ломаются после 100 тыс. км.
-
Правда: При грамотном обслуживании многие экземпляры проходят 150-180 тыс. км без капитального ремонта.
-
Миф: Маленький багажник делает Juke непрактичным.
-
Правда: Для города этого объема хватает, особенно при сложенных сиденьях.
3 интересных факта
• Nissan Juke стал одним из первых "городских кроссоверов" необычного дизайна.
• Турбоверсия 1.6T разгоняется до 100 км/ч менее чем за 8 секунд.
• В Европе Juke часто использовался как машина для каршеринга.
Исторический контекст
-
2010 — старт производства Nissan Juke.
-
2014 — рестайлинг с обновленным дизайном.
-
2019 — дебют второго поколения.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru