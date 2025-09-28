Снаружи — футуризм, внутри — теснота и шум: вся правда о первом Nissan Juke

Nissan Juke первого поколения — машина, которая до сих пор встречается на дорогах и находит своих покупателей на вторичном рынке. Яркий дизайн и компактные размеры сделали его популярным в городах, однако эксплуатация этой модели связана с рядом особенностей, о которых стоит знать заранее.

"Главной проблемой Nissan Juke считается вариатор. Коробка передач JF015E (на переднеприводных версиях) редко выхаживает больше 100 тыс. километров и требует частой замены масла (каждые 40 тыс. км). На турбированных моделях (1.6T, 190 л. с.) вариатор несколько надежнее, но все равно остается слабым звеном", — сказал замдиректора направления автомобилей с пробегом группы компаний "Авилон" Роман Титов.

Основные слабые стороны

Помимо вариатора, у Juke есть и другие недостатки. В салоне довольно тесно, особенно пассажирам второго ряда. Объем багажника составляет всего 354 литра — это значительно меньше, чем у многих конкурентов в сегменте компактных кроссоверов.

Шумоизоляция также вызывает нарекания: в городском режиме слышен гул шин, а на трассе к нему добавляется шум двигателя и свист ветра. Для тех, кто часто ездит на большие расстояния, это может стать серьезным минусом.

Сравнение с конкурентами

Модель Объем багажника Тип КПП Особенности Nissan Juke I 354 л Вариатор JF015E Яркий дизайн, тесный салон Renault Captur I 377 л МКПП/АКПП Просторнее, дешевле в обслуживании Kia Soul II 354 л АКПП/МКПП Удобный салон, надежная трансмиссия Hyundai Creta I 402 л АКПП/МКПП Хорошая шумоизоляция, развитый сервис

Советы шаг за шагом: как покупать подержанный Juke

Проверьте состояние вариатора: обратите внимание на плавность хода, наличие вибраций и рывков. Запросите историю обслуживания, особенно по замене масла в трансмиссии. Осмотрите кузов — яркий дизайн не скрывает слабую антикоррозийную защиту. Уточните цены на ключевые узлы — ремонт вариатора и полноприводной системы может быть дорогим.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать обслуживание вариатора.

Последствие: Поломка и дорогой ремонт.

Альтернатива: Выбирать авто с подтвержденной историей замен масла каждые 40 тыс. км.

Ошибка: Покупка полноприводной версии без диагностики.

Последствие: Дополнительные траты на сложный ремонт.

Альтернатива: Рассмотреть переднеприводную версию, где обслуживание дешевле.

А что если…

Если вместо Nissan Juke выбрать, например, Renault Captur, можно получить более просторный салон и больший багажник при схожем уровне цен. А если важно именно оригинальное оформление и компактность, Juke остаётся одним из самых заметных кроссоверов в сегменте.

Плюсы и минусы Nissan Juke I

Плюсы Минусы Необычный дизайн Ненадежный вариатор Маневренность в городе Малый багажник Турбоверсия с 190 л. с. Тесный салон Хорошая динамика Слабая шумоизоляция

FAQ

Сколько стоит Nissan Juke первого поколения?

На вторичном рынке цены варьируются от 700 тыс. до 1,2 млн рублей в зависимости от состояния.

Как продлить жизнь вариатору?

Менять масло каждые 40 тыс. км, избегать резких ускорений и перегрева.

Что лучше — Nissan Juke или Kia Soul?

Juke выделяется дизайном и турбоверсией, Soul практичнее и дешевле в обслуживании.

Мифы и правда

Миф: Все Juke ломаются после 100 тыс. км.

Правда: При грамотном обслуживании многие экземпляры проходят 150-180 тыс. км без капитального ремонта.

Миф: Маленький багажник делает Juke непрактичным.

Правда: Для города этого объема хватает, особенно при сложенных сиденьях.

3 интересных факта

• Nissan Juke стал одним из первых "городских кроссоверов" необычного дизайна.

• Турбоверсия 1.6T разгоняется до 100 км/ч менее чем за 8 секунд.

• В Европе Juke часто использовался как машина для каршеринга.

