Nissan
© commons.wikimedia.org by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:58

Развод по-японски: почему Nissan устал тащить Renault на себе и с кем теперь ищет спасения

Nissan рассматривает сотрудничество с Ford и Stellantis для выхода из кризиса

Мир автопрома переживает период масштабных трансформаций. Электрификация, падение спроса на ДВС и ужесточение экологических стандартов заставляют даже крупнейшие бренды искать новые пути выживания. На фоне глобальных изменений Nissan оказался в положении, когда привычные схемы больше не работают, а альянс с Renault, некогда считавшийся стратегическим преимуществом, стал источником напряжения.

Дорога без гарантий

Сотрудничество с французским партнером перестало приносить ощутимую выгоду. Renault развивает собственные проекты, не учитывая интересы японского бренда, что вынудило Nissan искать союзников на стороне. Недавние переговоры с Honda, проведённые без уведомления Renault, только усилили напряжённость. Теперь, по данным отраслевых источников, компания рассматривает вариант сотрудничества с Ford и Stellantis, что может стать шагом к спасению бизнеса на ключевом рынке — в США.

Проблемы копились годами. Убытки Nissan к концу года могут превысить 4 млрд евро. Продажи в Китае падают, а в США бренд теряет позиции. В частности, электрический кроссовер Ariya, на который делались большие ставки, покинет американский рынок уже в 2026 году.

Почему Nissan делает ставку на e-Power

Технология e-Power — уникальное решение компании, объединяющее электротягу с бензиновым генератором, заряжающим батарею на ходу. Такая схема позволяет получить ощущения от вождения электромобиля без необходимости подзарядки от сети. Система уже доказала эффективность в Японии и Европе, но требует масштабирования и партнёрских инвестиций.

Для Ford, который испытывает трудности после снятия с производства Focus и сокращения линейки гибридов, покупка e-Power может стать способом быстро нарастить присутствие в гибридном сегменте. А Stellantis, владеющий брендами Jeep, Peugeot и Opel, получит возможность удешевить разработку собственных гибридов, снизив издержки на исследования и сертификацию.

Сравнение: ключевые игроки рынка

Параметр Nissan Ford Stellantis
Основная технология e-Power (серийный гибрид) PowerSplit (параллельный гибрид) MultiEnergy (гибрид + EV)
Сильная сторона Простота конструкции и низкий расход Производственная база в США Гибкость платформ
Слабая сторона Недостаток инвестиций Устаревшие модели в сегменте C Высокие затраты на электрификацию
Потенциал сотрудничества Продажа технологии Совместное производство гибридов Интеграция e-Power в компактные модели

Шаг за шагом: стратегия спасения

  1. Оценка активов — Nissan анализирует, какие технологии и заводы можно монетизировать без потери ключевых компетенций.

  2. Продажа лицензий — e-Power может быть предложена ограниченному числу партнёров на условиях эксклюзивности для США.

  3. Оптимизация линеек — сокращение убыточных моделей и усиление фокуса на новом LEAF, который должен стать доступным электромобилем массового сегмента.

  4. Перезапуск бренда — обновление имиджа через экологичность, простоту и надёжность, а не гонку за мощностью.

  5. Возможное расширение альянса — создание новых коалиций, если сделки с Ford и Stellantis окажутся успешными.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: продолжать зависеть от Renault, игнорируя снижение эффективности альянса.
    Последствие: потеря гибкости и ограничение доступа к новым технологиям.
    Альтернатива: поиск новых партнёров, включая Ford, с диверсификацией направлений сотрудничества.

  • Ошибка: делать ставку исключительно на электромобили при слабой инфраструктуре зарядок.
    Последствие: низкий спрос на ключевых рынках.
    Альтернатива: развитие гибридных решений e-Power как промежуточного этапа.

  • Ошибка: сокращение модельного ряда в США без предложений в бюджетном сегменте.
    Последствие: потеря массового покупателя.
    Альтернатива: запуск новой версии LEAF с доступной ценой и увеличенным запасом хода.

А что если Nissan выйдет из альянса с Renault?

Такой сценарий кажется маловероятным, но не невозможным. Формально компании уже снизили взаимные доли, а Nissan получил больше свободы в принятии решений. Однако полный разрыв ударит по обеим сторонам — Renault потеряет технологическую поддержку, а японцы — доступ к европейской логистике и производственным мощностям.

Плюсы и минусы возможного союза

Плюсы Минусы
Доступ к американскому рынку и инфраструктуре Риск ухудшения отношений с Renault
Ускорение электрификации и гибридизации Необходимость адаптации технологий под стандарты США
Возможность разделить расходы на R&D Потеря контроля над ключевыми патентами
Рост узнаваемости и доверия к бренду Вероятность конфликта интересов с новыми партнёрами

Мифы и правда о Nissan e-Power

  • Миф: e-Power — это просто "мягкий гибрид".
    Правда: это полноценный серийный гибрид, где бензиновый двигатель не крутит колёса напрямую, а работает генератором.

  • Миф: система неэффективна для США.
    Правда: при адаптации под местные нормы e-Power может дать до 30% экономии топлива.

  • Миф: технология устареет с приходом массовых электромобилей.
    Правда: гибриды останутся востребованными, пока инфраструктура зарядок не станет повсеместной.

FAQ

Сколько стоит система e-Power?
На данный момент Nissan не раскрывает точную цену лицензии, но эксперты оценивают стоимость технологии в пределах $2000-2500 за автомобиль.

Когда появятся совместные модели с Ford или Stellantis?
Даже при быстром согласовании контрактов первые машины с системой e-Power могут выйти не раньше 2027 года.

Что будет с Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance?
Альянс сохранится, но с более гибкой структурой. Nissan, вероятно, сосредоточится на американском рынке, а Renault — на Европе.

Исторический контекст

Альянс Renault и Nissan появился в 1999 году, когда французский производитель спас японскую компанию от банкротства. В 2000-х союз стал образцом интеграции, но после ареста Карлоса Гона в 2018 году доверие между сторонами ослабло. С тех пор Nissan всё чаще действует самостоятельно, стремясь вернуть независимость.

Три интересных факта

  1. Система e-Power изначально создавалась для городских минивэнов и лишь позже адаптировалась для кроссоверов.

  2. Nissan Leaf остаётся самым массовым электромобилем японского производства — более 600 тыс. проданных экземпляров.

  3. На американском рынке доля гибридов выросла вдвое за последние три года, что делает e-Power особенно перспективной технологией.

