Похороны бензина: легендарный GT-R возродят без звука мотора
Nissan завершил выпуск бензинового GT-R поколения R35, оставив за ним статус легенды. Но вместо прощания с именем компания решила открыть новую главу: грядущий R36 станет электрическим спорткаром, который должен превзойти предшественника по мощности, технологиям и духу.
Конец эпохи и начало новой
Последний экземпляр R35 сошел с конвейера, подведя итог почти двух десятилетий истории. Этот автомобиль стал символом скорости, инженерной дерзости и японского подхода к созданию спорткаров. Но в условиях глобальной электрификации Nissan сделал выбор в пользу будущего.
"GT-R обязательно вернется, но планка, заданная R35, невероятно высока", — отметил глава компании Иван Эспиноза.
Концепт, задающий курс
Вдохновением для нового поколения стал концепт Hyper Force, представленный в 2023 году. В нём объединены агрессивный дизайн и технологии, которые еще недавно казались фантастикой. Главный акцент сделан на твердотельные аккумуляторы: они позволят достичь мощности свыше 1000 л. с. и реализовать полный привод с системой e-4ORCE.
Сравнение поколений
|Характеристика
|GT-R R35
|GT-R R36 (планируемый)
|Двигатель
|бензиновый V6
|электрический
|Мощность
|570-600 л. с.
|более 1000 л. с.
|Привод
|полный
|полный e-4ORCE
|Дизайн
|классический спортивный
|на базе Hyper Force
|Цена
|от 100 тыс. евро
|от 170 тыс. евро
Как подготовиться к новой эре: советы шаг за шагом
-
Следить за новостями о запуске серийной версии R36.
-
Оценить инфраструктуру зарядных станций в регионе, если планируется покупка электроспорткара.
-
Сравнить предложения страховки: полисы для электромобилей могут отличаться от классических.
-
Заранее изучить сервисные центры, которые специализируются на высоковольтных батареях.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ожидание, что R36 будет бензиновым.
-
Последствие: разочарование среди поклонников классики.
-
Альтернатива: рассмотреть R36 как коллекционное дополнение к гаражу или оставить R35 для "живого" звука мотора.
А что если…
…твердотельные батареи не будут готовы к 2028 году? В этом случае Nissan может выпустить промежуточную версию с традиционными литий-ионными аккумуляторами. Это снизит характеристики, но позволит сохранить сроки и поддержать интерес публики.
Плюсы и минусы электрификации GT-R
|Плюсы
|Минусы
|Мощность свыше 1000 л. с.
|Потеря фирменного звука двигателя
|Экологичность и будущее без выбросов
|Высокая цена (от 170 тыс. евро)
|Передовые технологии и дизайн
|Необходимость развитой зарядной сети
|Улучшенная управляемость за счет e-4ORCE
|Долгое ожидание дебюта
FAQ
Когда выйдет новый GT-R R36?
Ожидается, что премьера состоится в 2028 году, а продажи начнутся в 2029-м.
Сколько будет стоить R36?
Базовая версия оценена примерно в 170 тыс. евро, версия NISMO превысит 200 тыс. евро.
Что лучше выбрать: R35 или R36?
Любителям классики подойдет R35 с бензиновым V6. Тем, кто хочет технологический прорыв и мощность свыше 1000 л. с., стоит дождаться R36.
Мифы и правда
-
Миф: электрический спорткар не может быть быстрым.
-
Правда: современные батареи позволяют развивать мощность более 1000 л. с.
-
Миф: GT-R потеряет характер.
-
Правда: новый дизайн и система e-4ORCE сохранят уникальность модели.
-
Миф: электромобили непрактичны.
-
Правда: запас хода будущего GT-R будет сопоставим с бензиновыми спорткарами.
3 интересных факта
-
GT-R R35 выпускался почти 17 лет без смены поколения — редкость для спорткаров.
-
В Японии GT-R называют "Годзиллой" за мощь и внушительный облик.
-
Концепт Hyper Force разработан с применением технологий аэрокосмической отрасли.
Исторический контекст
-
1969 год — дебют первого Skyline GT-R с рядным шестицилиндровым двигателем.
-
2007 год — выход R35, который стал глобальной моделью Nissan.
-
2023 год — показ концепта Hyper Force, открывшего дорогу к электрическому R36.
