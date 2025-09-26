Похороны бензина: легендарный GT-R возродят без звука мотора

Nissan завершил выпуск бензинового GT-R поколения R35, оставив за ним статус легенды. Но вместо прощания с именем компания решила открыть новую главу: грядущий R36 станет электрическим спорткаром, который должен превзойти предшественника по мощности, технологиям и духу.

Конец эпохи и начало новой

Последний экземпляр R35 сошел с конвейера, подведя итог почти двух десятилетий истории. Этот автомобиль стал символом скорости, инженерной дерзости и японского подхода к созданию спорткаров. Но в условиях глобальной электрификации Nissan сделал выбор в пользу будущего.

"GT-R обязательно вернется, но планка, заданная R35, невероятно высока", — отметил глава компании Иван Эспиноза.

Концепт, задающий курс

Вдохновением для нового поколения стал концепт Hyper Force, представленный в 2023 году. В нём объединены агрессивный дизайн и технологии, которые еще недавно казались фантастикой. Главный акцент сделан на твердотельные аккумуляторы: они позволят достичь мощности свыше 1000 л. с. и реализовать полный привод с системой e-4ORCE.

Сравнение поколений

Характеристика GT-R R35 GT-R R36 (планируемый) Двигатель бензиновый V6 электрический Мощность 570-600 л. с. более 1000 л. с. Привод полный полный e-4ORCE Дизайн классический спортивный на базе Hyper Force Цена от 100 тыс. евро от 170 тыс. евро

Как подготовиться к новой эре: советы шаг за шагом

Следить за новостями о запуске серийной версии R36. Оценить инфраструктуру зарядных станций в регионе, если планируется покупка электроспорткара. Сравнить предложения страховки: полисы для электромобилей могут отличаться от классических. Заранее изучить сервисные центры, которые специализируются на высоковольтных батареях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ожидание, что R36 будет бензиновым.

Последствие: разочарование среди поклонников классики.

Альтернатива: рассмотреть R36 как коллекционное дополнение к гаражу или оставить R35 для "живого" звука мотора.

А что если…

…твердотельные батареи не будут готовы к 2028 году? В этом случае Nissan может выпустить промежуточную версию с традиционными литий-ионными аккумуляторами. Это снизит характеристики, но позволит сохранить сроки и поддержать интерес публики.

Плюсы и минусы электрификации GT-R

Плюсы Минусы Мощность свыше 1000 л. с. Потеря фирменного звука двигателя Экологичность и будущее без выбросов Высокая цена (от 170 тыс. евро) Передовые технологии и дизайн Необходимость развитой зарядной сети Улучшенная управляемость за счет e-4ORCE Долгое ожидание дебюта

FAQ

Когда выйдет новый GT-R R36?

Ожидается, что премьера состоится в 2028 году, а продажи начнутся в 2029-м.

Сколько будет стоить R36?

Базовая версия оценена примерно в 170 тыс. евро, версия NISMO превысит 200 тыс. евро.

Что лучше выбрать: R35 или R36?

Любителям классики подойдет R35 с бензиновым V6. Тем, кто хочет технологический прорыв и мощность свыше 1000 л. с., стоит дождаться R36.

Мифы и правда

Миф: электрический спорткар не может быть быстрым.

Правда: современные батареи позволяют развивать мощность более 1000 л. с.

Миф: GT-R потеряет характер.

Правда: новый дизайн и система e-4ORCE сохранят уникальность модели.

Миф: электромобили непрактичны.

Правда: запас хода будущего GT-R будет сопоставим с бензиновыми спорткарами.

3 интересных факта

GT-R R35 выпускался почти 17 лет без смены поколения — редкость для спорткаров. В Японии GT-R называют "Годзиллой" за мощь и внушительный облик. Концепт Hyper Force разработан с применением технологий аэрокосмической отрасли.

Исторический контекст