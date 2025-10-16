В США началась масштабная кампания Nissan: предохранитель топливного насоса оказался слабым звеном
В США начинается масштабная отзывная кампания автомобилей Nissan - производитель сообщил о риске внезапного отключения двигателя из-за перегорания предохранителя топливного насоса. Проблема затрагивает сразу три модели, выпущенные с середины 2010-х годов, и может представлять угрозу безопасности при движении.
По данным Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA), неисправность связана с возможным неправильным подключением жгута проводов к датчику температуры топливного бака. Из-за этого провода могут повредиться и вызвать короткое замыкание, что приводит к перегоранию предохранителя и остановке двигателя во время движения.
"Отзывная кампания направлена на предотвращение возможных инцидентов, связанных с внезапной потерей мощности", — заявили представители NHTSA.
Какие автомобили попали под отзыв
Всего под действие кампании подпадают 173 301 автомобиль, произведённый для американского рынка. В список входят:
-
Nissan NV200 Taxi - специализированная версия фургона, адаптированная для использования в таксомоторных службах крупных городов, включая Нью-Йорк.
-
Nissan NV200 Van - коммерческая модификация для малого бизнеса и курьерских служб.
-
Chevrolet City Express, выпускавшийся Nissan по заказу General Motors (GM) в рамках совместного соглашения.
Большинство автомобилей, согласно документам NHTSA, произведены в период с 2013 по 2019 год. Компания уточняет VIN-номера и даты выпуска в специальной базе данных, доступной владельцам.
Сравнение моделей
|Модель
|Тип кузова
|Производитель
|Годы выпуска
|Потенциальный риск
|Nissan NV200 Taxi
|Минивэн (такси)
|Nissan
|2013-2019
|Остановка двигателя на ходу
|Nissan NV200 Van
|Фургон
|Nissan
|2013-2019
|Короткое замыкание в электросистеме
|Chevrolet City Express
|Фургон
|Nissan для GM
|2015-2018
|Возможное перегорание предохранителя топливного насоса
Как проходит отзыв: пошаговая инструкция для владельцев
-
Проверить VIN-номер. Владельцам стоит ввести идентификационный номер своего автомобиля на сайте NHTSA.gov/recalls или на официальной странице Nissan USA.
-
Дождаться уведомления. Компания рассылает письма всем владельцам, попавшим под кампанию.
-
Записаться в сервис. Ремонт выполняется в официальных сервисных центрах Nissan и Chevrolet.
-
Проверить документы. После замены проводки и предохранителя владелец получает подтверждение об устранении дефекта.
Работы проводятся бесплатно, включая замену жгута проводов датчика температуры и предохранителя топливного насоса.
"Все ремонтные мероприятия выполняются без взимания платы, вне зависимости от гарантийного срока автомобиля", — подчеркнули представители компании.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорирование письма о вызове на сервис.
-
Последствие: риск остановки двигателя во время движения, что может привести к ДТП.
-
Альтернатива: немедленно обратиться в сервисный центр Nissan для диагностики и замены деталей.
А что если автомобиль не используется?
Даже если машина временно стоит без эксплуатации, проверка VIN-номера обязательна. Повреждение жгута проводов может произойти при воздействии перепадов температуры и влаги, поэтому при первом запуске двигателя неисправность способна проявиться внезапно.
Кроме того, владельцы, планирующие продажу автомобиля, должны убедиться, что отзыв проведён — иначе при регистрации нового владельца автомобиль будет отмечен как небезопасный в базе NHTSA.
Плюсы и минусы отзывной кампании
|Плюсы
|Минусы
|Бесплатный ремонт в сертифицированных центрах
|Необходимость посещения сервиса
|Улучшение безопасности топливной системы
|Возможные задержки из-за количества заявок
|Повышение доверия к бренду Nissan
|Потенциальные неудобства для владельцев такси и курьерских фургонов
|Расширенная гарантия после ремонта
|Возможны временные перебои с запчастями
FAQ
1. Как узнать, попал ли мой автомобиль под отзыв?
На сайте NHTSA или Nissan USA можно ввести VIN-номер. Если авто участвует в кампании, появится уведомление с инструкцией.
2. Нужно ли платить за ремонт?
Нет, все работы выполняются бесплатно.
3. Можно ли ездить до визита в сервис?
Производитель настоятельно не рекомендует эксплуатацию автомобиля при подозрении на неисправность. Симптомами могут быть проблемы с запуском двигателя, мигание индикаторов или потеря мощности.
4. Как долго длится ремонт?
Обычно замена занимает не более 1-2 часов, но время зависит от загрузки сервиса.
5. Распространяется ли отзыв на автомобили за пределами США?
На данный момент отзыв официально касается только рынка США. В других странах Nissan проводит проверки локально.
Мифы и правда
Миф: отзыв — это признак ненадёжности бренда.
Правда: отзывные кампании — нормальная практика для любого крупного автопроизводителя. Они демонстрируют готовность компании исправлять даже потенциальные риски.
Миф: отзыв проводится только для новых автомобилей.
Правда: в кампанию часто включают машины возрастом более 5-10 лет, если выявлены общие технические дефекты.
Миф: ремонт займёт много времени.
Правда: большинство дилеров Nissan заранее получают запасные части и проводят замену в течение одного визита.
Исторический контекст
-
2014 год. Компания отзывает 989 тысяч автомобилей из-за неисправности подушек безопасности Takata.
-
2019 год. Проблемы с ABS вынудили отозвать 450 тысяч машин по всему миру.
-
2025 год. Новый отзыв связан с электрической частью топливного насоса, что стало первым подобным случаем для NV-серии.
Три интересных факта
-
Chevrolet City Express, включённый в текущий отзыв, производился на тех же заводах, что и Nissan NV200, но продавался под брендом Chevrolet.
-
Фургоны NV200 Taxi используются в Нью-Йорке как стандартное такси благодаря удобной высоте посадки и усиленной подвеске.
-
Отзывная система NHTSA позволяет отслеживать статус ремонта онлайн, что делает процесс максимально прозрачным для владельцев.
