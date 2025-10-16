Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Nissan
Nissan
© commons.wikimedia.org by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:27

В США началась масштабная кампания Nissan: предохранитель топливного насоса оказался слабым звеном

NHTSA: в США начинается отзыв 173 тысяч автомобилей Nissan из-за риска остановки двигателя

В США начинается масштабная отзывная кампания автомобилей Nissan - производитель сообщил о риске внезапного отключения двигателя из-за перегорания предохранителя топливного насоса. Проблема затрагивает сразу три модели, выпущенные с середины 2010-х годов, и может представлять угрозу безопасности при движении.

По данным Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA), неисправность связана с возможным неправильным подключением жгута проводов к датчику температуры топливного бака. Из-за этого провода могут повредиться и вызвать короткое замыкание, что приводит к перегоранию предохранителя и остановке двигателя во время движения.

"Отзывная кампания направлена на предотвращение возможных инцидентов, связанных с внезапной потерей мощности", — заявили представители NHTSA.

Какие автомобили попали под отзыв

Всего под действие кампании подпадают 173 301 автомобиль, произведённый для американского рынка. В список входят:

  1. Nissan NV200 Taxi - специализированная версия фургона, адаптированная для использования в таксомоторных службах крупных городов, включая Нью-Йорк.

  2. Nissan NV200 Van - коммерческая модификация для малого бизнеса и курьерских служб.

  3. Chevrolet City Express, выпускавшийся Nissan по заказу General Motors (GM) в рамках совместного соглашения.

Большинство автомобилей, согласно документам NHTSA, произведены в период с 2013 по 2019 год. Компания уточняет VIN-номера и даты выпуска в специальной базе данных, доступной владельцам.

Сравнение моделей

Модель Тип кузова Производитель Годы выпуска Потенциальный риск
Nissan NV200 Taxi Минивэн (такси) Nissan 2013-2019 Остановка двигателя на ходу
Nissan NV200 Van Фургон Nissan 2013-2019 Короткое замыкание в электросистеме
Chevrolet City Express Фургон Nissan для GM 2015-2018 Возможное перегорание предохранителя топливного насоса

Как проходит отзыв: пошаговая инструкция для владельцев

  1. Проверить VIN-номер. Владельцам стоит ввести идентификационный номер своего автомобиля на сайте NHTSA.gov/recalls или на официальной странице Nissan USA.

  2. Дождаться уведомления. Компания рассылает письма всем владельцам, попавшим под кампанию.

  3. Записаться в сервис. Ремонт выполняется в официальных сервисных центрах Nissan и Chevrolet.

  4. Проверить документы. После замены проводки и предохранителя владелец получает подтверждение об устранении дефекта.

Работы проводятся бесплатно, включая замену жгута проводов датчика температуры и предохранителя топливного насоса.

"Все ремонтные мероприятия выполняются без взимания платы, вне зависимости от гарантийного срока автомобиля", — подчеркнули представители компании.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование письма о вызове на сервис.

  • Последствие: риск остановки двигателя во время движения, что может привести к ДТП.

  • Альтернатива: немедленно обратиться в сервисный центр Nissan для диагностики и замены деталей.

А что если автомобиль не используется?

Даже если машина временно стоит без эксплуатации, проверка VIN-номера обязательна. Повреждение жгута проводов может произойти при воздействии перепадов температуры и влаги, поэтому при первом запуске двигателя неисправность способна проявиться внезапно.

Кроме того, владельцы, планирующие продажу автомобиля, должны убедиться, что отзыв проведён — иначе при регистрации нового владельца автомобиль будет отмечен как небезопасный в базе NHTSA.

Плюсы и минусы отзывной кампании

Плюсы Минусы
Бесплатный ремонт в сертифицированных центрах Необходимость посещения сервиса
Улучшение безопасности топливной системы Возможные задержки из-за количества заявок
Повышение доверия к бренду Nissan Потенциальные неудобства для владельцев такси и курьерских фургонов
Расширенная гарантия после ремонта Возможны временные перебои с запчастями

FAQ

1. Как узнать, попал ли мой автомобиль под отзыв?
На сайте NHTSA или Nissan USA можно ввести VIN-номер. Если авто участвует в кампании, появится уведомление с инструкцией.

2. Нужно ли платить за ремонт?
Нет, все работы выполняются бесплатно.

3. Можно ли ездить до визита в сервис?
Производитель настоятельно не рекомендует эксплуатацию автомобиля при подозрении на неисправность. Симптомами могут быть проблемы с запуском двигателя, мигание индикаторов или потеря мощности.

4. Как долго длится ремонт?
Обычно замена занимает не более 1-2 часов, но время зависит от загрузки сервиса.

5. Распространяется ли отзыв на автомобили за пределами США?
На данный момент отзыв официально касается только рынка США. В других странах Nissan проводит проверки локально.

Мифы и правда

Миф: отзыв — это признак ненадёжности бренда.
Правда: отзывные кампании — нормальная практика для любого крупного автопроизводителя. Они демонстрируют готовность компании исправлять даже потенциальные риски.

Миф: отзыв проводится только для новых автомобилей.
Правда: в кампанию часто включают машины возрастом более 5-10 лет, если выявлены общие технические дефекты.

Миф: ремонт займёт много времени.
Правда: большинство дилеров Nissan заранее получают запасные части и проводят замену в течение одного визита.

Исторический контекст

  • 2014 год. Компания отзывает 989 тысяч автомобилей из-за неисправности подушек безопасности Takata.

  • 2019 год. Проблемы с ABS вынудили отозвать 450 тысяч машин по всему миру.

  • 2025 год. Новый отзыв связан с электрической частью топливного насоса, что стало первым подобным случаем для NV-серии.

Три интересных факта

  1. Chevrolet City Express, включённый в текущий отзыв, производился на тех же заводах, что и Nissan NV200, но продавался под брендом Chevrolet.

  2. Фургоны NV200 Taxi используются в Нью-Йорке как стандартное такси благодаря удобной высоте посадки и усиленной подвеске.

  3. Отзывная система NHTSA позволяет отслеживать статус ремонта онлайн, что делает процесс максимально прозрачным для владельцев.

