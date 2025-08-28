Популярные модели Nissan и Infiniti оказались под подозрением: моторы ведут себя странно

Японский автопроизводитель оказался в центре скандала — владельцы новых моделей Nissan и Infiniti обратились в суд, утверждая, что их машины могут внезапно потерять мощность или вовсе заглохнуть во время движения.

Истцы уверены: Nissan знал о проблеме

По данным иска, неисправные турбомоторы VC-Turbo стали настоящей головной болью для многих водителей. Вместо обещанных динамики и экономичности владельцы жалуются на вибрацию, странный гул и неожиданные остановки двигателя.

Юристы утверждают, что корень бед — разрушение подшипников и других ключевых деталей. Более того, по их словам, производитель был осведомлён о проблемах, но предпочитал молчать.

История одного владельца

Деннис Беккер из Флориды приобрёл новый Nissan Rogue 2023 года весной 2024-го. Уже через 157 миль на панели загорелось предупреждение Engine Malfunction Power Reduced Service Now, а вскоре автомобиль и вовсе заглох.

Дилеры меняли аккумулятор, обновляли софт, ставили новые клапаны, но безрезультатно. Беккер признаётся: его кроссовер так и не стал полноценным автомобилем.

Обвинения: "тянули время"

По словам истцов, компания часто затягивала процесс, стараясь дождаться окончания гарантии. В итоге расходы ложились на плечи владельцев.

"Неисправность возникает внезапно, без предупреждения, и водители оказываются в опасной ситуации, когда двигатель внезапно теряет мощность или полностью выключается", — говорится в иске.

Даже без аварий такие поломки оборачивались тысячедолларовыми счетами за ремонт.

Под прицелом популярные модели

Среди упомянутых в иске машин — Nissan Rogue (2021-2023), Altima (2019-2023) и Infiniti QX50 (2019-2023). Владелцы скептически относятся к отзывной кампании: сервисные центры нередко ограничиваются заменой масла, что проблему не решает.

Регуляторы уже вмешались

Интерес к ситуации проявило Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA). Ещё в 2023 году ведомство зафиксировало многочисленные жалобы: от стука в моторе до металлической стружки в поддоне картера.

Под подозрение попали два типа двигателей:

трёхцилиндровый 1,5-литровый KR15DDT,

четырёхцилиндровый 2,0-литровый KR20DDET.

На тот момент по дорогам США ездило почти полмиллиона автомобилей с такими моторами.

Как работает отзывная кампания

Nissan отказался менять все двигатели подряд. Автомобили направляют в сервис, где проверяют масляные поддоны. Если находят металлический мусор — мотор меняют. Если нет — заливают новое масло и возвращают машину владельцу.

Для 1,5-литровых двигателей дополнительно обновляют ПО блока управления и меняют прокладку, для 2,0-литровых ограничиваются заменой масла.

Прочие трудности компании

В начале лета Nissan удалось избежать масштабного отзыва 2 млн автомобилей. Тогда расследование NHTSA касалось подвески у Altima и Maxima. Несмотря на зафиксированные трещины и коррозию, регуляторы сочли риск контролируемым и ограничились рекомендациями.