Ускорить любой ценой: Nissan жертвует дизайном ради скорости и выживания

Компания Nissan переживает серьёзные изменения: в 2026 году автопроизводитель закроет свои дизайнерские центры в Сан-Диего (США) и Сан-Паулу (Бразилия), а также оптимизирует работу студий в Великобритании и Японии. Об этом сообщил глава глобального дизайна Альфонсо Альбайса.

По его словам, речь идёт о "упрощении структуры", но на деле это выглядит как масштабное сокращение: на фоне финансовых трудностей компания уже объявила о планах уволить около 20 тысяч сотрудников по всему миру. Теперь в число уходящих попадают и дизайнеры.

Почему Nissan идёт на этот шаг

Финансовые сложности : компания переживает спад продаж и вынуждена экономить.

Эффективность в Китае : студия в Шанхае показала результативность выше на 30-40% по сравнению с другими подразделениями.

Сокращение сроков: цель руководства — уменьшить цикл разработки моделей с 52 до 37 месяцев, а в будущем — с 48 до 30 месяцев.

Сравнение старой и новой структуры

Ранее После 2026 года Студия в Сан-Диего Закрыта Студия в Сан-Паулу Закрыта Студии в Великобритании и Японии Сокращены Nissan Design America (Лос-Анджелес) Сохранена Nissan Design Europe (Лондон) Сохранена Global Design Center и Creative Box (Япония) Сохранены Nissan Design China (Шанхай) Усилена

Что изменится для покупателей

Сокращение дизайн-команд направлено на ускорение работы: новые модели будут появляться чаще, а в них быстрее будут внедряться модные решения. Первой "жертвой эксперимента" станет Infiniti Q50 следующего поколения, который разрабатывается по сжатому графику.

По слухам, модель получит твин-турбо двигатель и механическую коробку передач - редкость в современном премиум-сегменте.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ставка только на скорость → риск падения качества → альтернатива: балансировать между быстрым запуском и тщательной проработкой.

Закрытие студий с богатым наследием → потеря культурного разнообразия дизайна → альтернатива: интеграция лучших идей через глобальные команды.

Сильная зависимость от одного региона (Китай) → риск перекоса в стилистике → альтернатива: сохранять международное присутствие.

А что если…

…ускоренный цикл не оправдает себя? Nissan может столкнуться с модельным рядом, который быстро устаревает.

…Шанхай станет главным центром идей? Тогда дизайн автомобилей может сильнее ориентироваться на азиатский рынок.

…компания решит восстановить студии? Это возможно, если финансовые показатели улучшатся.

Плюсы и минусы стратегии Nissan

Плюсы Минусы Сокращение издержек Увольнения и потеря экспертизы Ускорение разработки Риск поверхностного дизайна Больше внимания к трендам Снижение разнообразия идей Усиление китайской студии Перекос в сторону одного рынка

FAQ

Почему именно Сан-Диего и Сан-Паулу?

Эти студии оказались менее продуктивными по сравнению с Китаем и Европой.

Будет ли Nissan закрывать все зарубежные офисы?

Нет, в Лондоне и Лос-Анджелесе центры продолжат работу.

Как это повлияет на качество машин?

Теоретически модели будут выходить быстрее, но многое зависит от того, сохранится ли глубина проработки дизайна.

Мифы и правда

Миф: закрытие студий означает конец креативу.

Правда: Nissan сохраняет ключевые центры и усиливает глобальное взаимодействие.

Миф: теперь все модели будут проектировать только в Китае.

Правда: студии в Японии, Лондоне и Лос-Анджелесе остаются.

Миф: ускорение разработки всегда ухудшает качество.

Правда: при грамотной организации можно сократить сроки без потерь.

Интересные факты

Студия в Сан-Диего работала с 1979 года и создала более 30 серийных моделей, включая легендарный пикап Hardbody. Nissan Frontier, один из последних проектов, стал любимцем на американском рынке. Современный электрокар Leaf стал символом перехода бренда к "зелёной" линейке.

Исторический контекст