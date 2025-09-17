Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Nissan
Nissan
© commons.wikimedia.org by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:41

Ускорить любой ценой: Nissan жертвует дизайном ради скорости и выживания

Глава дизайна Nissan Альфонсо Альбайса сообщил о сокращении студий

Компания Nissan переживает серьёзные изменения: в 2026 году автопроизводитель закроет свои дизайнерские центры в Сан-Диего (США) и Сан-Паулу (Бразилия), а также оптимизирует работу студий в Великобритании и Японии. Об этом сообщил глава глобального дизайна Альфонсо Альбайса.

По его словам, речь идёт о "упрощении структуры", но на деле это выглядит как масштабное сокращение: на фоне финансовых трудностей компания уже объявила о планах уволить около 20 тысяч сотрудников по всему миру. Теперь в число уходящих попадают и дизайнеры.

Почему Nissan идёт на этот шаг

  • Финансовые сложности: компания переживает спад продаж и вынуждена экономить.

  • Эффективность в Китае: студия в Шанхае показала результативность выше на 30-40% по сравнению с другими подразделениями.

  • Сокращение сроков: цель руководства — уменьшить цикл разработки моделей с 52 до 37 месяцев, а в будущем — с 48 до 30 месяцев.

Сравнение старой и новой структуры

Ранее После 2026 года
Студия в Сан-Диего Закрыта
Студия в Сан-Паулу Закрыта
Студии в Великобритании и Японии Сокращены
Nissan Design America (Лос-Анджелес) Сохранена
Nissan Design Europe (Лондон) Сохранена
Global Design Center и Creative Box (Япония) Сохранены
Nissan Design China (Шанхай) Усилена

Что изменится для покупателей

Сокращение дизайн-команд направлено на ускорение работы: новые модели будут появляться чаще, а в них быстрее будут внедряться модные решения. Первой "жертвой эксперимента" станет Infiniti Q50 следующего поколения, который разрабатывается по сжатому графику.

По слухам, модель получит твин-турбо двигатель и механическую коробку передач - редкость в современном премиум-сегменте.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ставка только на скорость → риск падения качества → альтернатива: балансировать между быстрым запуском и тщательной проработкой.

  • Закрытие студий с богатым наследием → потеря культурного разнообразия дизайна → альтернатива: интеграция лучших идей через глобальные команды.

  • Сильная зависимость от одного региона (Китай) → риск перекоса в стилистике → альтернатива: сохранять международное присутствие.

А что если…

  • …ускоренный цикл не оправдает себя? Nissan может столкнуться с модельным рядом, который быстро устаревает.

  • …Шанхай станет главным центром идей? Тогда дизайн автомобилей может сильнее ориентироваться на азиатский рынок.

  • …компания решит восстановить студии? Это возможно, если финансовые показатели улучшатся.

Плюсы и минусы стратегии Nissan

Плюсы Минусы
Сокращение издержек Увольнения и потеря экспертизы
Ускорение разработки Риск поверхностного дизайна
Больше внимания к трендам Снижение разнообразия идей
Усиление китайской студии Перекос в сторону одного рынка

FAQ

Почему именно Сан-Диего и Сан-Паулу?
Эти студии оказались менее продуктивными по сравнению с Китаем и Европой.

Будет ли Nissan закрывать все зарубежные офисы?
Нет, в Лондоне и Лос-Анджелесе центры продолжат работу.

Как это повлияет на качество машин?
Теоретически модели будут выходить быстрее, но многое зависит от того, сохранится ли глубина проработки дизайна.

Мифы и правда

  • Миф: закрытие студий означает конец креативу.
    Правда: Nissan сохраняет ключевые центры и усиливает глобальное взаимодействие.

  • Миф: теперь все модели будут проектировать только в Китае.
    Правда: студии в Японии, Лондоне и Лос-Анджелесе остаются.

  • Миф: ускорение разработки всегда ухудшает качество.
    Правда: при грамотной организации можно сократить сроки без потерь.

Интересные факты

  1. Студия в Сан-Диего работала с 1979 года и создала более 30 серийных моделей, включая легендарный пикап Hardbody.

  2. Nissan Frontier, один из последних проектов, стал любимцем на американском рынке.

  3. Современный электрокар Leaf стал символом перехода бренда к "зелёной" линейке.

Исторический контекст

  • В 1980–1990-е годы именно американская студия формировала облик Nissan для мирового рынка.

  • В 2000-х акцент сместился на Европу, где создавались кроссоверы Qashqai и Juke.

  • Сегодня ключевой вектор — Китай, как крупнейший и самый быстрорастущий рынок автомобилей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Nissan Pathfinder III, X-Trail III и Teana теряют ликвидность из-за дорогих поломок — автоэксперт Ковалев сегодня в 12:04

Вариатор, который сдаётся на 50 тысячах: Nissan пугает даже фанатов бренда

Некоторые модели Nissan на вторичном рынке оборачиваются сплошными тратами. Эксперт рассказал, какие машины лучше обходить стороной и чем их заменить.

Читать полностью » Европейское качество против китайского: Octavia Pro вернулась на российский рынок сегодня в 11:58

Skoda вернулась через Китай: Octavia Pro оказалась дешевле Москвича и китайских машин

Skoda Octavia вернулась на рынок: версия Pro из Китая стоит дешевле «китайцев» и снова может стать любимицей россиян. Чем она привлекает покупателей?

Читать полностью » ГИБДД разъяснила последствия для водителей с отметкой «АТ» в правах сегодня в 11:58

Сел за механику с правами на автомат? Готовься платить как будто прав нет вовсе

Многие не знают, что с правами на «автомат» запрещено садиться за руль машины с механикой. Узнайте, какой штраф грозит и как законно снять ограничение.

Читать полностью » Hyundai построит первый в Европе завод электромобилей в Турции к 2026 году — Мурат Беркель сегодня в 6:36

Hyundai ломает стереотипы — электромобили будут собирать там, где этого никто не ждал

Hyundai готовит масштабный проект в Турции: первый завод бренда в Европе, где будут выпускать только электромобили. Что это изменит для рынка?

Читать полностью » Эксперты предупредили о рисках простоя автомобиля: влияние на жидкости и аккумулятор сегодня в 6:11

Миф о безвредном простое авто: чего стоит опасаться, если машина стоит долго без движения

Эксперт рассказал о последствиях долгого простоя автомобиля и ключевых аспектах, на которые стоит обратить внимание перед эксплуатацией.

Читать полностью » Слабые места Ford Mondeo V: основные проблемы моторов и подвески по данным экспертов сегодня в 5:24

Комфорт бизнес-класса за копейки, но с ремонтом на сотни тысяч: реальность Mondeo V

Ford Mondeo V сочетает комфорт и надёжность, но может подкинуть сюрпризы владельцу. Какие поломки встречаются чаще всего и как их избежать?

Читать полностью » Удаление ржавчины на кузове автомобиля своими руками: дешевые и эффективные методы сегодня в 5:06

Борьба с коррозией на кузове: как сэкономить на ремонте и сделать все самостоятельно

Автослесарь поделился советами по избавлению от ржавчины на кузове автомобиля с помощью подручных средств, таких как сода и газировка, которые помогут избежать затратного ремонта.

Читать полностью » сегодня в 4:34

Не упустите шанс! Почему стоит покупать автомобиль уже сегодня

В первой половине сентября сразу десять автопроизводителей изменили цены в России. Кто сделал скидки, а кто пошел на удорожание?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Саженцы яблонь и вишни осенью в Коми приживаются быстрее благодаря тёплой почве и влажности
Еда

Рецепт горбуши под маринадом из моркови и лука обеспечивает яркий аромат
Садоводство

Власти уточнили правила: заросшие сорняками и разрушенные дома станут основанием для штрафа
Технологии

Kodak представила мини-камеру Charmera в формате брелока за 2500 руб
Спорт и фитнес

Федерация футбола США опровергла переговоры о матче со сборной России
Красота и здоровье

Константин Спахов: уникальная магнитная буря исключила фактор самовнушения
Питомцы

Заводчики отметили необходимость просторного лотка для крупных мейн-кунов
Дом

Инженеры указывают на износ подшипников и амортизаторов из-за перегрузки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet