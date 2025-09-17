Ускорить любой ценой: Nissan жертвует дизайном ради скорости и выживания
Компания Nissan переживает серьёзные изменения: в 2026 году автопроизводитель закроет свои дизайнерские центры в Сан-Диего (США) и Сан-Паулу (Бразилия), а также оптимизирует работу студий в Великобритании и Японии. Об этом сообщил глава глобального дизайна Альфонсо Альбайса.
По его словам, речь идёт о "упрощении структуры", но на деле это выглядит как масштабное сокращение: на фоне финансовых трудностей компания уже объявила о планах уволить около 20 тысяч сотрудников по всему миру. Теперь в число уходящих попадают и дизайнеры.
Почему Nissan идёт на этот шаг
-
Финансовые сложности: компания переживает спад продаж и вынуждена экономить.
-
Эффективность в Китае: студия в Шанхае показала результативность выше на 30-40% по сравнению с другими подразделениями.
-
Сокращение сроков: цель руководства — уменьшить цикл разработки моделей с 52 до 37 месяцев, а в будущем — с 48 до 30 месяцев.
Сравнение старой и новой структуры
|Ранее
|После 2026 года
|Студия в Сан-Диего
|Закрыта
|Студия в Сан-Паулу
|Закрыта
|Студии в Великобритании и Японии
|Сокращены
|Nissan Design America (Лос-Анджелес)
|Сохранена
|Nissan Design Europe (Лондон)
|Сохранена
|Global Design Center и Creative Box (Япония)
|Сохранены
|Nissan Design China (Шанхай)
|Усилена
Что изменится для покупателей
Сокращение дизайн-команд направлено на ускорение работы: новые модели будут появляться чаще, а в них быстрее будут внедряться модные решения. Первой "жертвой эксперимента" станет Infiniti Q50 следующего поколения, который разрабатывается по сжатому графику.
По слухам, модель получит твин-турбо двигатель и механическую коробку передач - редкость в современном премиум-сегменте.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ставка только на скорость → риск падения качества → альтернатива: балансировать между быстрым запуском и тщательной проработкой.
-
Закрытие студий с богатым наследием → потеря культурного разнообразия дизайна → альтернатива: интеграция лучших идей через глобальные команды.
-
Сильная зависимость от одного региона (Китай) → риск перекоса в стилистике → альтернатива: сохранять международное присутствие.
А что если…
-
…ускоренный цикл не оправдает себя? Nissan может столкнуться с модельным рядом, который быстро устаревает.
-
…Шанхай станет главным центром идей? Тогда дизайн автомобилей может сильнее ориентироваться на азиатский рынок.
-
…компания решит восстановить студии? Это возможно, если финансовые показатели улучшатся.
Плюсы и минусы стратегии Nissan
|Плюсы
|Минусы
|Сокращение издержек
|Увольнения и потеря экспертизы
|Ускорение разработки
|Риск поверхностного дизайна
|Больше внимания к трендам
|Снижение разнообразия идей
|Усиление китайской студии
|Перекос в сторону одного рынка
FAQ
Почему именно Сан-Диего и Сан-Паулу?
Эти студии оказались менее продуктивными по сравнению с Китаем и Европой.
Будет ли Nissan закрывать все зарубежные офисы?
Нет, в Лондоне и Лос-Анджелесе центры продолжат работу.
Как это повлияет на качество машин?
Теоретически модели будут выходить быстрее, но многое зависит от того, сохранится ли глубина проработки дизайна.
Мифы и правда
-
Миф: закрытие студий означает конец креативу.
Правда: Nissan сохраняет ключевые центры и усиливает глобальное взаимодействие.
-
Миф: теперь все модели будут проектировать только в Китае.
Правда: студии в Японии, Лондоне и Лос-Анджелесе остаются.
-
Миф: ускорение разработки всегда ухудшает качество.
Правда: при грамотной организации можно сократить сроки без потерь.
Интересные факты
-
Студия в Сан-Диего работала с 1979 года и создала более 30 серийных моделей, включая легендарный пикап Hardbody.
-
Nissan Frontier, один из последних проектов, стал любимцем на американском рынке.
-
Современный электрокар Leaf стал символом перехода бренда к "зелёной" линейке.
Исторический контекст
-
В 1980–1990-е годы именно американская студия формировала облик Nissan для мирового рынка.
-
В 2000-х акцент сместился на Европу, где создавались кроссоверы Qashqai и Juke.
-
Сегодня ключевой вектор — Китай, как крупнейший и самый быстрорастущий рынок автомобилей.
