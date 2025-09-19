Nissan закрывает двери для Ariya: тарифы победили даже электрокроссовер мечты
Nissan неожиданно подтвердила приостановку выпуска электрического кроссовера Ariya для рынка США. Решение принято всего через три года после старта продаж модели. Для автолюбителей и аналитиков это стало знаком того, что в сегменте электромобилей ситуация меняется стремительно и далеко не всегда в пользу производителей.
Основная причина отказа от Ariya кроется в экономике: автомобиль собирается в Японии, а новые тарифы на импорт делают его продажу в США практически нерентабельной. Компания вынуждена перераспределять ресурсы, концентрируясь на более доступных моделях.
"Nissan приостанавливает выпуск Ariya 2026 модельного года для рынка США и перераспределяет ресурсы на запуск нового Leaf 2026 года", — сказал представитель Nissan.
По словам компании, уже выпущенные автомобили останутся в продаже, а владельцы могут не волноваться — сервис, запчасти и гарантийное обслуживание продолжат предоставляться.
Почему Ariya покидает рынок
Несмотря на положительные отзывы экспертов и покупателей, Ariya не смогла закрепиться в сегменте. Машина предлагалась с большими скидками и даже с лизингом за $99 в месяц при первоначальном взносе, но спрос оказался слабее ожиданий.
Ключевые факторы:
-
тариф в 15 % на японский импорт;
-
снижение интереса к электромобилям в целом;
-
завершение федеральных субсидий, ранее делавших покупку выгоднее.
Сравнение моделей Nissan
|Параметр
|Nissan Ariya
|Nissan Leaf (2026)
|Производство
|Япония
|США
|Цена от
|выше $40 000
|$31 485
|Доступность субсидий
|ограничена
|выше вероятность
|Запас хода
|до 490 км
|до 400 км
|Приоритет Nissan
|сниженный
|максимальный
Компания делает ставку на новый Leaf, который позиционируется как самый доступный электромобиль на рынке США в 2026 году.
Советы шаг за шагом: как поступить владельцу Ariya
-
Следите за официальными сервисными центрами — гарантия остаётся в силе.
-
Проверяйте наличие оригинальных запчастей: их поддержка обещана, но лучше заказывать заранее.
-
Рассмотрите страховые программы, которые покрывают обслуживание электромобилей.
-
Если планируете перепродажу, делайте это в ближайшие два года — позже ликвидность модели может снизиться.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка Ariya в расчёте на долгосрочную ликвидность.
-
Последствие: возможное падение цены на вторичном рынке.
-
Альтернатива: рассмотреть новый Leaf или другие массовые электромобили (Hyundai Kona Electric, Chevrolet Bolt EUV).
-
Ошибка: откладывать сервисное обслуживание.
-
Последствие: рост расходов и дефицит деталей.
-
Альтернатива: планировать ТО заранее и фиксировать цены.
А что если…
А что если тарифы отменят или снизят? В таком случае Nissan может вернуть Ariya на рынок США уже в 2027 году. Автомобиль имеет все шансы снова привлечь внимание — дизайн, комфорт и запас хода у него остаются конкурентными.
Плюсы и минусы ситуации
|Плюсы
|Минусы
|Владельцы Ariya сохраняют гарантию
|Новых машин не будет в 2026 году
|Скидки на остатки в салонах
|Потенциальное падение цен на вторичке
|Leaf станет доступнее и массовее
|Уменьшение выбора премиальных EV
|Поддержка сервисов сохраняется
|Ограниченный доступ к субсидиям
FAQ
Как выбрать между Ariya и Leaf?
Если нужен просторный кроссовер и комфорт, Ariya остаётся достойным вариантом из складских запасов. Но Leaf выгоднее по цене и доступности.
Сколько стоит новый Leaf?
Начальная цена в США составит $31 485, что делает его самым доступным новым электромобилем 2026 года.
Что лучше для перепродажи — Ariya или Leaf?
Leaf сохранит ликвидность дольше благодаря продолжению выпуска и поддержке. Ariya может быстрее терять цену.
Мифы и правда
-
Миф: приостановка выпуска означает конец поддержки.
-
Правда: сервис и детали будут доступны.
-
Миф: Ariya сняли с производства из-за проблем с качеством.
-
Правда: основной фактор — тарифы и экономика.
-
Миф: Leaf полностью заменит Ariya.
-
Правда: это разные классы — компактный хэтчбек и кроссовер.
3 интересных факта
• Ariya стала первой моделью Nissan с новым логотипом марки.
• В Японии спрос на Ariya стабилен, основная проблема именно в США.
• Leaf — один из самых продаваемых электромобилей в истории: с 2010 года продано более 650 тысяч экземпляров.
Исторический контекст
-
2010 год — запуск первого поколения Leaf, начало массовой электромобильной эры Nissan.
-
2020 год — премьера Ariya как премиального кроссовера.
-
2025 год — приход нового генерального директора Ивана Эспиносы, курс на жёсткую экономию.
-
2026 год — выпуск Leaf нового поколения и остановка Ariya для США.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru