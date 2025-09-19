Nissan закрывает двери для Ariya: тарифы победили даже электрокроссовер мечты

Nissan неожиданно подтвердила приостановку выпуска электрического кроссовера Ariya для рынка США. Решение принято всего через три года после старта продаж модели. Для автолюбителей и аналитиков это стало знаком того, что в сегменте электромобилей ситуация меняется стремительно и далеко не всегда в пользу производителей.

Основная причина отказа от Ariya кроется в экономике: автомобиль собирается в Японии, а новые тарифы на импорт делают его продажу в США практически нерентабельной. Компания вынуждена перераспределять ресурсы, концентрируясь на более доступных моделях.

"Nissan приостанавливает выпуск Ariya 2026 модельного года для рынка США и перераспределяет ресурсы на запуск нового Leaf 2026 года", — сказал представитель Nissan.

По словам компании, уже выпущенные автомобили останутся в продаже, а владельцы могут не волноваться — сервис, запчасти и гарантийное обслуживание продолжат предоставляться.

Почему Ariya покидает рынок

Несмотря на положительные отзывы экспертов и покупателей, Ariya не смогла закрепиться в сегменте. Машина предлагалась с большими скидками и даже с лизингом за $99 в месяц при первоначальном взносе, но спрос оказался слабее ожиданий.

Ключевые факторы:

тариф в 15 % на японский импорт;

снижение интереса к электромобилям в целом;

завершение федеральных субсидий, ранее делавших покупку выгоднее.

Сравнение моделей Nissan

Параметр Nissan Ariya Nissan Leaf (2026) Производство Япония США Цена от выше $40 000 $31 485 Доступность субсидий ограничена выше вероятность Запас хода до 490 км до 400 км Приоритет Nissan сниженный максимальный

Компания делает ставку на новый Leaf, который позиционируется как самый доступный электромобиль на рынке США в 2026 году.

Советы шаг за шагом: как поступить владельцу Ariya

Следите за официальными сервисными центрами — гарантия остаётся в силе. Проверяйте наличие оригинальных запчастей: их поддержка обещана, но лучше заказывать заранее. Рассмотрите страховые программы, которые покрывают обслуживание электромобилей. Если планируете перепродажу, делайте это в ближайшие два года — позже ликвидность модели может снизиться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка Ariya в расчёте на долгосрочную ликвидность.

Последствие: возможное падение цены на вторичном рынке.

Альтернатива: рассмотреть новый Leaf или другие массовые электромобили (Hyundai Kona Electric, Chevrolet Bolt EUV).

Ошибка: откладывать сервисное обслуживание.

Последствие: рост расходов и дефицит деталей.

Альтернатива: планировать ТО заранее и фиксировать цены.

А что если…

А что если тарифы отменят или снизят? В таком случае Nissan может вернуть Ariya на рынок США уже в 2027 году. Автомобиль имеет все шансы снова привлечь внимание — дизайн, комфорт и запас хода у него остаются конкурентными.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы Владельцы Ariya сохраняют гарантию Новых машин не будет в 2026 году Скидки на остатки в салонах Потенциальное падение цен на вторичке Leaf станет доступнее и массовее Уменьшение выбора премиальных EV Поддержка сервисов сохраняется Ограниченный доступ к субсидиям

FAQ

Как выбрать между Ariya и Leaf?

Если нужен просторный кроссовер и комфорт, Ariya остаётся достойным вариантом из складских запасов. Но Leaf выгоднее по цене и доступности.

Сколько стоит новый Leaf?

Начальная цена в США составит $31 485, что делает его самым доступным новым электромобилем 2026 года.

Что лучше для перепродажи — Ariya или Leaf?

Leaf сохранит ликвидность дольше благодаря продолжению выпуска и поддержке. Ariya может быстрее терять цену.

Мифы и правда

Миф: приостановка выпуска означает конец поддержки.

Правда: сервис и детали будут доступны.

Миф: Ariya сняли с производства из-за проблем с качеством.

Правда: основной фактор — тарифы и экономика.

Миф: Leaf полностью заменит Ariya.

Правда: это разные классы — компактный хэтчбек и кроссовер.

3 интересных факта

• Ariya стала первой моделью Nissan с новым логотипом марки.

• В Японии спрос на Ariya стабилен, основная проблема именно в США.

• Leaf — один из самых продаваемых электромобилей в истории: с 2010 года продано более 650 тысяч экземпляров.

Исторический контекст