Окно возможностей захлопывается: судьбу NIS решают за пределами Сербии

Поиск выхода из санкционного тупика вокруг крупнейшей энергетической компании Сербии всё больше приобретает геополитический оттенок. На фоне давления США и приостановки работы ключевых мощностей появляется сценарий, который может устроить сразу несколько сторон. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление профессора Экономического факультета Белградского университета Велимира Лукича.

Основной претендент на долю NIS

По оценке Лукича, венгерская компания MOL имеет наибольшие шансы на приобретение российской доли в сербской нефтегазовой компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"). Эксперт отметил, что продление лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) до 24 марта фактически открыло дополнительное окно возможностей для поиска компромиссного решения.

По его словам, Венгрия в нынешних условиях остаётся для США приоритетным партнёром. Это напрямую отражается на позициях MOL, которая, как подчеркнул профессор, пользуется привилегированным статусом в Евросоюзе и имеет право первоочередности в переговорах с "Газпромом". Такая ситуация связана с исключениями из общеевропейских ограничений на импорт и переработку российской нефти.

Лицензия OFAC как "продление надежды"

Лукич охарактеризовал продление лицензии OFAC как "продление надежды" для NIS. По его словам, это даёт шанс либо завершить сделку по продаже российской доли, либо добиться выдачи компании операционной лицензии, позволяющей продолжить деятельность в прежнем объёме.

"Мы получаем надежду на то, что ситуация может быть консолидирована — либо за счет завершения сделки по продаже доли, либо за счет возможной выдачи NIS операционной лицензии", — подчеркнул профессор Экономического факультета Белградского университета Велимир Лукич.

При этом он отметил, что вероятность получения такой лицензии остаётся крайне низкой и не превышает 10%.

Жёсткая линия Вашингтона

Отсутствие у NIS операционной лицензии, по мнению эксперта, отражает последовательную и жёсткую позицию американской администрации. Этот курс, как отметил Лукич, предполагает полное устранение российского участия в компании и ожидание выполнения всех выдвинутых условий до принятия каких-либо обратных решений.

Такой подход, по его словам, существенно ограничивает пространство для манёвра сербских властей и повышает значение альтернативных сценариев, включая привлечение третьих сторон для смены структуры собственности.

Риски для экономики Сербии

Лукич указал, что энергетическая стабильность в Сербии пока поддерживается за счёт государственных резервов и импорта нефтепродуктов, однако этот механизм носит краткосрочный характер. Длительная остановка нефтеперерабатывающего завода в Панчево, который не работает с начала декабря, может уже в следующем году заметно сказаться на экономике страны.

Санкционное давление усилилось после того, как Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. Ограничения вступили в силу 9 октября после нескольких отсрочек. Власти Сербии ранее не исключали даже сценарий национализации, однако президент Александр Вучич заявлял, что Белград не получил лицензию США на поставки нефти для NIS.