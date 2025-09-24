Выступление длиной в 45 минут — а цена как за особняк: кассета с концерта Nirvana взорвала рынок аукционов
Аукционный дом "Julien's Auctions" объявил о старте торгов под названием "Unplugged & Unforgettable: Music Auction". Главный лот — редчайшая 45-минутная запись концерта Nirvana, прошедшего 17 февраля 1990 года в мексиканском клубе Iguanas. На кадрах Курт Кобейн исполняет 13 песен и дважды разбивает гитару прямо на сцене. Стартовая стоимость лота оценивается в 100-150 тысяч долларов — это от 8,4 до 13 миллионов рублей.
Сет-лист и уникальные моменты шоу
Концерт длился около трёх четвертей часа. Большинство песен вошли в дебютный альбом "Bleach", который вышел в 1989 году ограниченным тиражом. Среди треков — "Love Buzz", "About A Girl", "Floyd The Barber" и другие.
Особый интерес вызывают детали записи:
-
на 10-й минуте Кобейн разбивает самодельный "Mustang" розового цвета.
-
на 34-й минуте он берёт Gibson SG.
-
всего через десять минут эта гитара также оказывается сломанной.
Таким образом, всего за концерт музыкант уничтожил сразу два инструмента — редкий случай даже для Nirvana.
Что входит в лот
Покупатель получит комплект, включающий:
• две оригинальные кассеты Sony Video 8, снятые с двух камер;
• цифровые копии на мини-DV кассетах;
• смонтированную версию на SSD-накопителе;
• постер концерта Nirvana в клубе Raji's (15 февраля 1990 года);
• винил "Bleach" первого издания (1000 экземпляров).
Кассета "Nirvana I" особенно ценна: именно в эту камеру Курт Кобейн однажды ударил гитарой.
Сравнение: прошлые аукционы Nirvana
|Лот
|Дата продажи
|Стоимость
|Особенности
|Fender Stratocaster (разбитая, 1992)
|апрель 2024
|$101 500
|Победил коллекционер из Техаса
|Видеозапись концерта в Iguanas (1990)
|осень 2025
|$100 000-150 000 (оценка)
|Две разбитые гитары, полный сет-лист
Советы шаг за шагом: как участвовать в музыкальных аукционах
-
Изучите каталог лотов — многие аукционные дома выкладывают его онлайн.
-
Определите лимит ставки, чтобы избежать "азартной гонки".
-
Проверьте подлинность документов и сопутствующих материалов.
-
Уточните условия доставки — особенно если в комплект входят винилы, плакаты и технику.
-
Рассмотрите инвестиционную перспективу: редкие записи Nirvana дорожают.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать сопроводительные документы.
Последствие: риск купить копию или подделку.
Альтернатива: проверяйте сертификаты и экспертные заключения.
-
Ошибка: делать ставку спонтанно.
Последствие: переплата и сожаление после торгов.
Альтернатива: ставить заранее продуманный максимум.
-
Ошибка: хранить коллекционные кассеты неправильно.
Последствие: порча пленки, потеря ценности.
Альтернатива: использовать специальные боксы и контролировать влажность.
А что если…
А что если лот превысит заявленную стоимость? Такое нередко происходит: культовые вещи Nirvana вызывают ожесточённую борьбу. Эксперты не исключают, что кассеты и винил могут уйти дороже $200 000.
FAQ
Как выбрать правильный лот на музыкционном аукционе?
Обращайте внимание на редкость, состояние, подлинность и сопроводительные документы.
Сколько стоят подобные записи Nirvana?
Цены колеблются от десятков до сотен тысяч долларов, в зависимости от уникальности.
Что лучше: музыкальные инструменты или записи?
Гитары Курта стоят дороже, но записи часто оказываются более редкими и ценятся среди коллекционеров.
Мифы и правда
-
Миф: все записи Nirvana доступны в интернете.
Правда: многие концерты сохранились только на кассетах и не публиковались официально.
-
Миф: разбитые гитары теряют ценность.
Правда: именно сломанные инструменты Курта сегодня оцениваются особенно дорого.
-
Миф: инвестировать в музыкальные лоты рискованно.
Правда: в долгосрочной перспективе их цена растет быстрее, чем у многих предметов искусства.
Исторический контекст
-
1989 — выход дебютного альбома "Bleach".
-
1990 — выступления в Raji's и Iguanas, запечатлённые на плёнке.
-
1991 — релиз "Nevermind", сделавший Nirvana мировой сенсацией.
-
1993 — легендарный "MTV Unplugged in New York".
-
1994 — смерть Курта Кобейна и конец эпохи группы.
Три интересных факта
-
Первое издание "Bleach" было выпущено тиражом всего 1000 пластинок — большинство разошлось среди фанатов в Сиэтле.
-
Курт Кобейн часто сам дорабатывал свои гитары, перекрашивая их или меняя детали, что делало инструменты уникальными.
-
В клубе Iguanas в 1990 году вмещалось всего около 1000 зрителей, но именно там Nirvana сформировала узнаваемый стиль выступлений.
