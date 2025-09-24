Выступление длиной в 45 минут — а цена как за особняк: кассета с концерта Nirvana взорвала рынок аукционов

Аукционный дом "Julien's Auctions" объявил о старте торгов под названием "Unplugged & Unforgettable: Music Auction". Главный лот — редчайшая 45-минутная запись концерта Nirvana, прошедшего 17 февраля 1990 года в мексиканском клубе Iguanas. На кадрах Курт Кобейн исполняет 13 песен и дважды разбивает гитару прямо на сцене. Стартовая стоимость лота оценивается в 100-150 тысяч долларов — это от 8,4 до 13 миллионов рублей.

Сет-лист и уникальные моменты шоу

Концерт длился около трёх четвертей часа. Большинство песен вошли в дебютный альбом "Bleach", который вышел в 1989 году ограниченным тиражом. Среди треков — "Love Buzz", "About A Girl", "Floyd The Barber" и другие.

Особый интерес вызывают детали записи:

на 10-й минуте Кобейн разбивает самодельный "Mustang" розового цвета. на 34-й минуте он берёт Gibson SG. всего через десять минут эта гитара также оказывается сломанной.

Таким образом, всего за концерт музыкант уничтожил сразу два инструмента — редкий случай даже для Nirvana.

Что входит в лот

Покупатель получит комплект, включающий:

• две оригинальные кассеты Sony Video 8, снятые с двух камер;

• цифровые копии на мини-DV кассетах;

• смонтированную версию на SSD-накопителе;

• постер концерта Nirvana в клубе Raji's (15 февраля 1990 года);

• винил "Bleach" первого издания (1000 экземпляров).

Кассета "Nirvana I" особенно ценна: именно в эту камеру Курт Кобейн однажды ударил гитарой.

Сравнение: прошлые аукционы Nirvana

Лот Дата продажи Стоимость Особенности Fender Stratocaster (разбитая, 1992) апрель 2024 $101 500 Победил коллекционер из Техаса Видеозапись концерта в Iguanas (1990) осень 2025 $100 000-150 000 (оценка) Две разбитые гитары, полный сет-лист

Советы шаг за шагом: как участвовать в музыкальных аукционах

Изучите каталог лотов — многие аукционные дома выкладывают его онлайн. Определите лимит ставки, чтобы избежать "азартной гонки". Проверьте подлинность документов и сопутствующих материалов. Уточните условия доставки — особенно если в комплект входят винилы, плакаты и технику. Рассмотрите инвестиционную перспективу: редкие записи Nirvana дорожают.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : игнорировать сопроводительные документы.

Последствие : риск купить копию или подделку.

Альтернатива : проверяйте сертификаты и экспертные заключения.

Ошибка : делать ставку спонтанно.

Последствие : переплата и сожаление после торгов.

Альтернатива : ставить заранее продуманный максимум.

Ошибка: хранить коллекционные кассеты неправильно.

Последствие: порча пленки, потеря ценности.

Альтернатива: использовать специальные боксы и контролировать влажность.

А что если…

А что если лот превысит заявленную стоимость? Такое нередко происходит: культовые вещи Nirvana вызывают ожесточённую борьбу. Эксперты не исключают, что кассеты и винил могут уйти дороже $200 000.

FAQ

Как выбрать правильный лот на музыкционном аукционе?

Обращайте внимание на редкость, состояние, подлинность и сопроводительные документы.

Сколько стоят подобные записи Nirvana?

Цены колеблются от десятков до сотен тысяч долларов, в зависимости от уникальности.

Что лучше: музыкальные инструменты или записи?

Гитары Курта стоят дороже, но записи часто оказываются более редкими и ценятся среди коллекционеров.

Мифы и правда

Миф : все записи Nirvana доступны в интернете.

Правда : многие концерты сохранились только на кассетах и не публиковались официально.

Миф : разбитые гитары теряют ценность.

Правда : именно сломанные инструменты Курта сегодня оцениваются особенно дорого.

Миф: инвестировать в музыкальные лоты рискованно.

Правда: в долгосрочной перспективе их цена растет быстрее, чем у многих предметов искусства.

Исторический контекст

1989 — выход дебютного альбома "Bleach".

1990 — выступления в Raji's и Iguanas, запечатлённые на плёнке.

1991 — релиз "Nevermind", сделавший Nirvana мировой сенсацией.

1993 — легендарный "MTV Unplugged in New York".

1994 — смерть Курта Кобейна и конец эпохи группы.

Три интересных факта