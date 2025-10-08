Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

© Wikipedia by Frédéric BISSON is licensed under CC BY 2.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:18

Пират пойман, но корабль уже тонет: Nintendo требует $4,5 млн у модератора Reddit

Nintendo требует $4,5 млн от экс-модератора Reddit за пиратство

Японская компания Nintendo продолжает активно защищать свои права в интернете. На этот раз она подала иск против бывшего модератора Reddit — Джеймса Уильямса, известного под ником Archbox, обвиняя его в систематическом распространении пиратских игр для Nintendo Switch.

Согласно материалам дела, поданным в американский суд, Nintendo требует от Уильямса $4,5 миллиона компенсации за ущерб, нанесённый компании его деятельностью.

Сабреддит, превратившийся в пиратскую площадку

Речь идёт о сабреддите r/SwitchPirates, который Уильямс администрировал в течение нескольких лет. По данным Nintendo, он размещал на платформе тысячи ссылок на пиратские ресурсы, где пользователи могли скачивать нелегальные копии игр.

В иске отмечается, что Archbox "постоянно и систематически помогал пользователям обходить защиту консолей и распространял инструменты взлома".

Более того, Уильямс предоставлял техническую поддержку по взлому Switch, помогал пользователям устанавливать мод-чипы и принимал оплату в виде подарочных карт Nintendo eShop - что только усиливает иронию ситуации.

Игнорирование предупреждений и заочное решение суда

По данным судебных документов, Nintendo неоднократно направляла Уильямсу предупреждения с требованием прекратить противоправную деятельность, однако он проигнорировал все уведомления.

Когда дело дошло до суда, Archbox не явился на заседание, и суд вынес заочное решение в пользу Nintendo. Теперь компания добивается, чтобы суд утвердил требуемую сумму компенсации.

Юристы Nintendo утверждают, что действия Уильямса привели к распространению тысяч, а возможно, и сотен тысяч нелицензированных копий игр, что нанесло значительный финансовый ущерб компании.

Как нашли Archbox

Следствие вела юридическая фирма Mitchell Silberberg & Knupp, ранее представлявшая Nintendo в аналогичных делах против пиратских сайтов. Специалисты установили, что Джеймс Уильямс проживает в городе Сюрпрайз, штат Аризона, и связывали его деятельность с заказами на ремонт и модификацию консолей Switch.

Интересно, что расследование началось ещё до официального анонса консоли Switch 2, что, по мнению экспертов, указывает на стремление Nintendo усилить правовую защиту старой платформы перед запуском нового поколения.

Прецеденты и борьба с моддингом

Дело Archbox стало очередным шагом Nintendo в затяжной кампании против пиратства и несанкционированных модификаций консолей.

В сентябре 2025 года компания заключила мировое соглашение с владельцем магазина Modded Hardware - Райаном Дейли из штата Мичиган. Он согласился выплатить $2 миллиона за продажу мод-чипов, устройств MIG и прошитых консолей Switch с предустановленными пиратскими играми.

Ранее аналогичные дела приводили к банкротству владельцев популярных пиратских сайтов, включая Team Xecuter и RomUniverse.

"Nintendo традиционно занимает жёсткую позицию в отношении пиратства и моддинга, считая их прямой угрозой своей бизнес-модели", — отмечают юристы, знакомые с практикой компании.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорирование предупреждений и попытка монетизировать пиратскую активность.

  • Последствие: Судебный иск на миллионы долларов и заочное решение.

  • Альтернатива: Прекращение нелегальной деятельности после первого уведомления и удаление контента.

А что если…

А что если Nintendo начнёт активно сотрудничать с Reddit и другими платформами, чтобы автоматически блокировать сабреддиты, связанные с пиратством? Уже сейчас компания использует механизмы DMCA и алгоритмы отслеживания, но случаи вроде r/SwitchPirates показывают, что модерация сообществ вручную остаётся слабым звеном.

Плюсы и минусы позиции Nintendo

Плюсы Минусы
Защита интеллектуальной собственности Обвинения в чрезмерной строгости
Сдерживание пиратских сообществ Ограничение моддерской культуры
Создание правовых прецедентов Негатив в фанатском сообществе
Поддержка разработчиков и издателей Высокие судебные издержки

FAQ

Почему Nintendo требует именно $4,5 млн?
Сумма включает предполагаемые убытки от распространения игр и компенсацию за репутационный ущерб.

Может ли Уильямс избежать выплаты?
Только если подаст апелляцию и докажет, что не получал уведомлений о суде. Однако заочное решение значительно снижает его шансы.

Почему Nintendo активно защищает Switch, если готовит Switch 2?
Компания старается сохранить ценность экосистемы и предотвратить "разрастание пиратских сетей", которые могут перейти и на новое поколение.

Мифы и правда

Миф: Nintendo борется с фанатскими модами.
Правда: Компания преследует коммерческое пиратство и перепродажу модифицированных устройств, а не некоммерческие моды.

Миф: Reddit несёт ответственность за сабреддиты.
Правда: Платформа не несёт прямой ответственности, если оперативно реагирует на жалобы правообладателей.

Миф: За пиратство на форумах нельзя получить реальный иск.
Правда: Судебные прецеденты, включая RomUniverse и Team Xecuter, доказывают обратное.

Исторический контекст

Nintendo ведёт борьбу с пиратством ещё со времён NES. В 1990-х компания судилась с производителями неофициальных картриджей, в 2000-х — с сайтами ROM, а в 2020-х переключилась на мод-чипы и онлайн-сообщества.

В эпоху цифровых дистрибуций корпорация видит главную угрозу не в физических носителях, а в распространении взломанных прошивок и пиратских репозиториев, подобных r/SwitchPirates.

3 интересных факта

• Сабреддит r/SwitchPirates до удаления насчитывал более 80 000 подписчиков.
• Archbox принимал "пожертвования" в виде eShop Gift Cards, что позволило Nintendo отследить транзакции.
• Уильямс использовал поддельные имена доменов для сайтов с прошивками, зарегистрированные через анонимные сервисы.

