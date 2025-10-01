Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:18

Кнопки A, B, X, Y — это не случайность: Nintendo взяла идею из чертежей

Microsoft унаследовала схему кнопок от Sega, а не от Nintendo

История с буквенными кнопками на геймпадах Nintendo — любопытный пример того, как технические традиции переносятся в игровую индустрию.

Почему не A, B, C, D?

В выпуске Nintendo Power за 1993 год дизайнеры объяснили: они сознательно выбрали схему A, B, X, Y вместо привычной последовательности A, B, C, D. Причина кроется в системах автоматизированного проектирования (САПР или CAD). В инженерных обозначениях A и B — это основные элементы, а X и Y — вспомогательные. Nintendo решила перенести эту логику в геймпад: нижние кнопки стали "главными", а верхние — дополнительными.

Как это закрепилось

Nintendo впервые применила такую схему на своих контроллерах и продолжает использовать её по сей день — вплоть до Switch 2. При этом компания добавляла и новые элементы:
• Nintendo 64 получила триггеры и кнопку Z;
• GameCube — отдельную крупную кнопку A и окружавшие её B, X и Y.

Влияние на других производителей

После Nintendo буквенные схемы заимствовали и конкуренты:
• Sega применила её на Dreamcast;
• Microsoft сделала её стандартом для Xbox (и всех последующих поколений).

Правда, у этих компаний расположение букв отличается: A и B, X и Y поменялись местами. В итоге игроки, переходящие с одной консоли на другую, часто сталкиваются с путаницей.

Сравнение: расположение кнопок

Компания Расположение A/B Расположение X/Y Особенность
Nintendo A справа, B снизу X сверху, Y слева Классическая схема
Sega (Dreamcast) A снизу, B справа X слева, Y сверху Иная ориентация
Microsoft (Xbox) A снизу, B справа X слева, Y сверху Совпадает с Sega

Интересные факты

  1. Первые геймпады NES имели всего две кнопки — A и B, без X и Y.

  2. Символика X/Y как "вспомогательных" пришла напрямую из инженерной терминологии.

  3. Перепутанные кнопки на Xbox и Nintendo до сих пор становятся мемом среди геймеров.

