Кнопки A, B, X, Y — это не случайность: Nintendo взяла идею из чертежей
История с буквенными кнопками на геймпадах Nintendo — любопытный пример того, как технические традиции переносятся в игровую индустрию.
Почему не A, B, C, D?
В выпуске Nintendo Power за 1993 год дизайнеры объяснили: они сознательно выбрали схему A, B, X, Y вместо привычной последовательности A, B, C, D. Причина кроется в системах автоматизированного проектирования (САПР или CAD). В инженерных обозначениях A и B — это основные элементы, а X и Y — вспомогательные. Nintendo решила перенести эту логику в геймпад: нижние кнопки стали "главными", а верхние — дополнительными.
Как это закрепилось
Nintendo впервые применила такую схему на своих контроллерах и продолжает использовать её по сей день — вплоть до Switch 2. При этом компания добавляла и новые элементы:
• Nintendo 64 получила триггеры и кнопку Z;
• GameCube — отдельную крупную кнопку A и окружавшие её B, X и Y.
Влияние на других производителей
После Nintendo буквенные схемы заимствовали и конкуренты:
• Sega применила её на Dreamcast;
• Microsoft сделала её стандартом для Xbox (и всех последующих поколений).
Правда, у этих компаний расположение букв отличается: A и B, X и Y поменялись местами. В итоге игроки, переходящие с одной консоли на другую, часто сталкиваются с путаницей.
Сравнение: расположение кнопок
|Компания
|Расположение A/B
|Расположение X/Y
|Особенность
|Nintendo
|A справа, B снизу
|X сверху, Y слева
|Классическая схема
|Sega (Dreamcast)
|A снизу, B справа
|X слева, Y сверху
|Иная ориентация
|Microsoft (Xbox)
|A снизу, B справа
|X слева, Y сверху
|Совпадает с Sega
Интересные факты
Первые геймпады NES имели всего две кнопки — A и B, без X и Y.
Символика X/Y как "вспомогательных" пришла напрямую из инженерной терминологии.
Перепутанные кнопки на Xbox и Nintendo до сих пор становятся мемом среди геймеров.
