Кнопки A, B, X, Y — это не случайность: Nintendo взяла идею из чертежей

История с буквенными кнопками на геймпадах Nintendo — любопытный пример того, как технические традиции переносятся в игровую индустрию.

Почему не A, B, C, D?

В выпуске Nintendo Power за 1993 год дизайнеры объяснили: они сознательно выбрали схему A, B, X, Y вместо привычной последовательности A, B, C, D. Причина кроется в системах автоматизированного проектирования (САПР или CAD). В инженерных обозначениях A и B — это основные элементы, а X и Y — вспомогательные. Nintendo решила перенести эту логику в геймпад: нижние кнопки стали "главными", а верхние — дополнительными.

Как это закрепилось

Nintendo впервые применила такую схему на своих контроллерах и продолжает использовать её по сей день — вплоть до Switch 2. При этом компания добавляла и новые элементы:

• Nintendo 64 получила триггеры и кнопку Z;

• GameCube — отдельную крупную кнопку A и окружавшие её B, X и Y.

Влияние на других производителей

После Nintendo буквенные схемы заимствовали и конкуренты:

• Sega применила её на Dreamcast;

• Microsoft сделала её стандартом для Xbox (и всех последующих поколений).

Правда, у этих компаний расположение букв отличается: A и B, X и Y поменялись местами. В итоге игроки, переходящие с одной консоли на другую, часто сталкиваются с путаницей.

Сравнение: расположение кнопок

Компания Расположение A/B Расположение X/Y Особенность Nintendo A справа, B снизу X сверху, Y слева Классическая схема Sega (Dreamcast) A снизу, B справа X слева, Y сверху Иная ориентация Microsoft (Xbox) A снизу, B справа X слева, Y сверху Совпадает с Sega

Интересные факты