Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:52

Нина Останина против всего: почему её предложение о семейной ипотеке потрясёт рынок недвижимости

Нина Останина предложила расширить программу семейной ипотеки на вторичное жилье по всей России

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой распространить программу семейной ипотеки на вторичное жилье по всей России. Об этом сообщается в Telegram-канале депутата.

Расширение программы семейной ипотеки

На сегодняшний день оформить семейную ипотеку при покупке жилья на вторичном рынке можно только в 900 населённых пунктах России. В своём обращении Останина предложила распространить эту программу на весь вторичный рынок жилья по всей стране, аргументируя необходимость расширения востребованностью такой ипотеки в небольших городах.

"Комитет просит вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть вопрос о распространении "семейной ипотеки" на весь вторичный рынок жилья в стране", — говорится в письме Нины Останиной.

Поддержка нового законопроекта

Кроме того, Останина предложила правительству поддержать законопроект, который предполагает увеличение размера дохода семьи, применяемого при начислении единого пособия.

"Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, поддержать данную законодательную инициативу с тем, чтобы внести законопроект на обсуждение в Государственной думе в период весенней сессии 2026 года", — добавила депутат.

Согласно инициативе, этот доход должен составлять до полуторакратной величины прожиточного минимума в субъекте РФ.

