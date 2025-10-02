Эфрон вместо Уайта? Нина Добрев разогрела слухи до предела

После пяти лет отношений и помолвки, казавшейся шагом к свадьбе, актриса Нина Добрев и олимпийский чемпион по сноуборду Шон Уайт приняли решение расстаться. Новость о разрыве вызвала бурную реакцию среди поклонников пары, а спустя несколько дней в прессе появились слухи о новом романе звезды "Дневников вампира" — с актером Заком Эфроном.

Однако сама Нина поспешила развеять догадки. На недавнем интервью она открыто ответила на вопросы о личной жизни, подчеркнув, что готова к переменам, но не к поспешным выводам журналистов.

Разрыв с Шоном Уайтом

История любви актрисы и спортсмена началась в 2019 году. Пара вместе появлялась на премьерах, делилась совместными фото в соцсетях, а в 2023-м они объявили о помолвке. Казалось, что свадьба — вопрос времени. Но в сентябре 2025 года стало известно о расставании.

"Знаете что? Я с нетерпением жду будущего, и единственное, что гарантировано, — это перемены", — сказала актриса Нина Добрев.

По словам инсайдеров, главной причиной разрыва стали разные взгляды на семью. Нина давно мечтала о детях и стабильности, а Шон откладывал брак, сосредоточившись на новых проектах и спортивных инициативах.

Слухи о романе с Заком Эфроном

Поводом для обсуждений стало совместное появление Добрев и Эфрона на отдыхе. Их заметили в компании друзей — Кейли и Майлза Теллеров, а также актера Чейса Кроуфорда и модели Келси Мерритт.

Журналисты тут же предположили, что между Ниной и Заком роман. Но сама актриса опровергла слухи.

"Да", — ответила Нина Добрев на вопрос журналиста о том, являются ли они с Заком только друзьями.

Сравнение: роман с Уайтом и дружба с Эфроном

Отношения Продолжительность Планы на будущее Итог Шон Уайт 5 лет, помолвка Свадьба и семья (по планам Нины) Расставание Зак Эфрон Дружба, совместный отдых Без заявлений о романтических отношениях Опровержение слухов

А что если…

А что если слухи о романе с Заком все же подтвердятся? Тогда Нина окажется в центре еще более пристального внимания. Их союз стал бы одной из самых обсуждаемых голливудских пар, ведь оба артиста давно известны как любимцы публики. Но пока актриса демонстрирует уверенность: её личная жизнь не повод для поспешных выводов.

