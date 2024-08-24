Геном травяной мыши впервые отредактировали молекулярными ножницами CRISPR

В Мичиганском государственном университете (MSU) впервые отредактирован геном травяной мыши. Об использованных для этого методах исследователи рассказали в статье в BMC Biology.

Травяные мыши представляют большой интерес для учёных благодаря схожему с человеческим режиму дня — в отличие от лабораторных мышей, это дневные грызуны.

"Различия между дневными и ночными млекопитающими представляют собой существенный трансляционный изъян при применении результатов исследований, полученных на мышах, к людям. Многочисленные терапевтические средства, такие как нейропротекторы, доказавшие свою эффективность в лечении церебральной ишемии на мышах или крысах, не дали результатов в восстановлении после инсульта у людей, и появляется всё больше доказательств, указывающих на то, что ночные и дневные различия являются причиной таких неудач", — объясняет профессор кафедры психологии MSU Лили Янь.

Учёные взялись распутать связь различий между дневными и ночными животными с генетически обусловленным поведением и здоровьем человека.

Геном редактировали молекулярными ножницами CRISPR. Методику отработали как in vitro (вне тела) — культивированием эмбрионов при помощи суперовуляции, так и in vivo (в живом теле) — внедрением генов с использованием способа GONAD, то есть доставкой нуклеиновых кислот в яйцеводы.

Травяных мышей в MSU разводят с 1993 года и уже передали их более чем 20 исследовательским лабораториям в США, Канаде, Бельгии, Китае и Японии для изучения циркадных ритмов и сна, настроения и познания, иммунитета, эволюционной биологии и других тем.

"Мы надеемся, что нилотские травяные мыши в ​​конечном итоге станут альтернативной моделью млекопитающих для исследования роли генов в любых биологических процессах, особенно в тех, где хронотип (дневной или ночной) является критической биологической переменной", — подытожила Янь.