Никто не ждал, а вы — готовы: как с минимальными потерями вернуться в рабочий процесс после каникул

Возвращение в рабочий режим после новогодних праздников — это стресс, с которым сталкиваются многие. Чтобы адаптация прошла легче, психолог медицинской компании "СберЗдоровье" Дарья Якуба поделилась рекомендациями, как быстро вернуться к привычному ритму жизни в разговоре с "Лентой.ру".

Как плавно вернуться в рабочий ритм

Якуба пояснила, что возвращение в рабочий режим — это небольшой, но всё же стресс для организма. Чтобы сделать этот процесс менее болезненным, психолог советует заранее начать возвращаться к привычному распорядку. Один из эффективных способов — постепенно сдвигать время пробуждения и отхода ко сну на 15-30 минут в день. Это поможет вашему организму адаптироваться к новому расписанию без резких изменений.

Кроме того, важно продумать меню на рабочую неделю, закупить необходимые продукты и подготовить одежду. Это снизит уровень бытового стресса, а также поможет избежать хаоса в будние дни. Важно не забывать составить план на первые рабочие дни — это поможет организовать себя и уменьшить тревожность, связанную с возможностью забыть важные дела.

Как организовать работу в первые дни

При составлении списка дел Якуба рекомендует распределять задачи равномерно. Первые два-три дня стоит посвятить адаптации и выполнению несложных задач, например, разбору электронной почты. Это обеспечит быстрый результат и поможет настроиться на рабочий лад. Важные решения, переговоры и сложные проекты лучше отложить хотя бы на середину первой недели, чтобы мозг успел полноценно включиться в рабочий процесс.

Также психолог советует организовать своё рабочее пространство — добавьте приятные мелочи или растения. Это создаст комфортную атмосферу и улучшит настроение, помогая быстрее вернуться в рабочий режим.

Важность питания и физической активности

По словам Якубы, такие факторы, как питание и физическая активность, играют важную роль в восстановлении организма после праздников. Поэтому стоит следить за правильным питанием и уделять время умеренной физической активности. Это поможет ускорить процесс восстановления и быстрее адаптироваться к рабочему графику.