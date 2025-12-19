Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Эстетичный бокал красного вина на фоне ужина
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:15

Никто не планировал — но поехали: винные маршруты внезапно стали новым видом отпуска

Спрос на винный туризм в России вырос более чем в два раза — Роскачество

Винные маршруты в России перестают быть нишевым развлечением и все чаще становятся самостоятельной причиной для поездок. Интерес к энотуризму растет не только за счет любителей вина, но и среди массового туриста, который ищет новые форматы отдыха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование сервиса онлайн-бронирований "Островок" и Роскачества.

Рост спроса и смена формата отдыха

Согласно анализу, в апреле-ноябре спрос на бронирование размещений в ряде популярных винодельческих регионов увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Эксперты также фиксируют рост посещаемости виноделен в среднем на 25% ежегодно и отмечают значительный потенциал дальнейшего развития этого направления.

По данным опроса Центра изучения потребительского поведения Роскачества, 54% жителей России проявляют интерес к винному туризму. При этом меняется и характер спроса: энотуризм постепенно утрачивает статус элитарного досуга и становится массовым видом отдыха.

"Спрос на винный туризм в России активно и стабильно растет. Из элитарного увлечения он превращается в массовый и популярный вид отдыха", — рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева.

Лидеры по бронированиям

Высокий интерес подтверждается статистикой бронирований в ключевых винных регионах, прежде всего в Крыму и Краснодарском крае. По данным "Островка", в Балаклаве, где расположена винодельня "Золотая балка", в весенне-летнем сезоне 2025 года число бронирований от российских туристов выросло в 2,5 раза.

В Севастополе, где работают Инкерманский завод марочных вин, "Усадьба Перовских" и современные проекты UPPA Winery и AYA, спрос увеличился вдвое. В Ялте рост составил 29%, в Судаке — 72%. Эти показатели демонстрируют устойчивый интерес к винным маршрутам даже в традиционно пляжных локациях.

Новые точки притяжения

Исследование выделяет и направления без выхода к морю. Так, в Бахчисарае спрос на размещение в апреле-сентябре 2025 года вырос в два раза год к году. Туристов привлекают частные винодельческие хозяйства, предлагающие экскурсии и дегустации.

"Сегодня винодельческие хозяйства — это не просто виноградники и производства, многие из них развивают инфраструктуру для гостей и открывают собственные отели", — отметила управляющий директор сервиса "Островок" Ирина Козлова.

В Краснодарском крае наибольшей популярностью пользуются Геленджик, Анапа и Новороссийск. Здесь расположены "Шато Андре", "Шато де Талю", "Шато Пино", "Усадьба Дивноморское", "Усадьба Мезыбь", "Усадьба Маркотх" и завод шампанских вин "Абрау-Дюрсо".

На побережьях Испании с 1 января 2026 ужесточат стоянки автодомов вчера в 17:44
Поехали к морю на автодоме — а там сюрприз: в этой стране ночёвка может дорого обойтись

С 1 января 2026 года в Испании ожидаются строгие правила для автодомов. Узнайте, как это повлияет на автотуристов и какие штрафы грозят за нарушения.

Читать полностью » РЖД запустит вагоны увеличенного габарита на южных направлениях с 2026 года — Иван Колесников вчера в 16:22
Больше места — меньше раздражения: южные поезда ждёт тихая революция

С 2026 года поезда на юг России начнут ходить с купейными вагонами увеличенного габарита и более комфортными спальными местами.

Читать полностью » Большинство россиян проведут новогодние каникулы дома — опрос Ortiga Development вчера в 16:17
Мечтали о поездке — выбрали кухню: Новый год оказался дороже ожиданий

Большинство россиян откажутся от новогодних поездок: рост цен на отдых заставляет 70% граждан провести праздники дома.

Читать полностью » Турпоток во Вьетнам превысил допандемийный рекорд 2019 года — Турпром вчера в 16:16
Когда рекорды важнее тревог: Вьетнам принимает миллионы, несмотря на экологические сигналы

Вьетнам готовится принять рекордное число иностранных туристов, превысив допандемийные показатели. Рост впечатляет, но сопровождается экологическими вызовами и климатическими рисками.

Читать полностью » Зимние путешествия в Азию могут сорваться — турэксперт PrimaMedia вчера в 14:01
Новый год пошёл не по плану: эти направления превращают отпуск в разочарование

Путешественники рассказали, какие направления лучше избегать на Новый год и почему популярные курорты могут разочаровать.

Читать полностью » Не кладите гаджеты в чемодан — эксперт по туризму Лаврухина вчера в 13:55
Отпуск начинается с ошибки: эти вещи нельзя доверять авиабагажу

Эксперт по туризму Марина Лаврухина объяснила NewsInfo какие вещи нельзя сдавать в багаж при перелетах.

Читать полностью » Путешествие со временем становится частью образа жизни, а не отдельным событием — опытные путешественники вчера в 13:06
От "лишь бы уехать" до поездок для себя: через эти этапы проходит каждый турист

От хостелов и строгой экономии до поездок ради внутреннего комфорта — как меняются привычки и приоритеты путешественника и что стоит за этой эволюцией.

Читать полностью » Гастрономические фестивали увеличили туристический поток в Приморье — PrimaMedia вчера в 12:08
Владивосток зовёт не видами, а вкусами: гастрономия стала новой причиной ехать на Дальний Восток

Гастрономия стала одним из главных факторов роста турпотока в Приморье: фестивали, морепродукты и авторские ужины привлекают всё больше гостей.

Читать полностью »

