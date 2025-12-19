Никто не планировал — но поехали: винные маршруты внезапно стали новым видом отпуска

Винные маршруты в России перестают быть нишевым развлечением и все чаще становятся самостоятельной причиной для поездок. Интерес к энотуризму растет не только за счет любителей вина, но и среди массового туриста, который ищет новые форматы отдыха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование сервиса онлайн-бронирований "Островок" и Роскачества.

Рост спроса и смена формата отдыха

Согласно анализу, в апреле-ноябре спрос на бронирование размещений в ряде популярных винодельческих регионов увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Эксперты также фиксируют рост посещаемости виноделен в среднем на 25% ежегодно и отмечают значительный потенциал дальнейшего развития этого направления.

По данным опроса Центра изучения потребительского поведения Роскачества, 54% жителей России проявляют интерес к винному туризму. При этом меняется и характер спроса: энотуризм постепенно утрачивает статус элитарного досуга и становится массовым видом отдыха.

"Спрос на винный туризм в России активно и стабильно растет. Из элитарного увлечения он превращается в массовый и популярный вид отдыха", — рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева.

Лидеры по бронированиям

Высокий интерес подтверждается статистикой бронирований в ключевых винных регионах, прежде всего в Крыму и Краснодарском крае. По данным "Островка", в Балаклаве, где расположена винодельня "Золотая балка", в весенне-летнем сезоне 2025 года число бронирований от российских туристов выросло в 2,5 раза.

В Севастополе, где работают Инкерманский завод марочных вин, "Усадьба Перовских" и современные проекты UPPA Winery и AYA, спрос увеличился вдвое. В Ялте рост составил 29%, в Судаке — 72%. Эти показатели демонстрируют устойчивый интерес к винным маршрутам даже в традиционно пляжных локациях.

Новые точки притяжения

Исследование выделяет и направления без выхода к морю. Так, в Бахчисарае спрос на размещение в апреле-сентябре 2025 года вырос в два раза год к году. Туристов привлекают частные винодельческие хозяйства, предлагающие экскурсии и дегустации.

"Сегодня винодельческие хозяйства — это не просто виноградники и производства, многие из них развивают инфраструктуру для гостей и открывают собственные отели", — отметила управляющий директор сервиса "Островок" Ирина Козлова.

В Краснодарском крае наибольшей популярностью пользуются Геленджик, Анапа и Новороссийск. Здесь расположены "Шато Андре", "Шато де Талю", "Шато Пино", "Усадьба Дивноморское", "Усадьба Мезыбь", "Усадьба Маркотх" и завод шампанских вин "Абрау-Дюрсо".