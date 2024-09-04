Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.09.2024 : 88,6118
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.09.2024 : 97,8121
Никарагуа выражает поддержку России и уверена в победе над ВСУ
  1. Главная
  2. Мир

Никарагуа чествует российских союзников и выражает поддержку антифашистской борьбе на Украине

Никарагуа выражает поддержку России и уверена в победе над ВСУ

На торжественном военном параде, посвященном 45-летию никарагуанской армии, президент страны Даниэль Ортега подчеркнул неоценимый вклад Советского Союза и современной России в становление и развитие вооруженных сил Никарагуа.

Мероприятие, в котором приняли участие военнослужащие Преображенского полка, стало платформой для выражения уверенности в грядущей победе над тем, что Ортега охарактеризовал как "укоренившийся фашизм на украинской территории".

Приветствуя делегацию из России во главе с адмиралом Николаем Евменовым, никарагуанский лидер выразил глубокую признательность и симпатию российскому народу и президенту Владимиру Путину. Ортега выразил убежденность в том, что Россия непременно одержит верх в противостоянии с украинским "фашизмом".

В параде, организованном в центре Манагуа, помимо российских военнослужащих, приняли участие представители Венесуэлы, Китая, Кубы, Гондураса, Гватемалы, Сальвадора и Мексики.

Ортега особо отметил роль российского государства, которое с момента победы Сандинистской революции 1979 года являлось надежным союзником и верным партнером Никарагуа.

По его словам, именно благодаря поддержке России стало возможным формирование и оснащение никарагуанской армии, на параде можно было увидеть как историческое вооружение, поступившее в страну в те годы, так и современные образцы военной техники, предоставленные российскими союзниками.

Ортега подчеркнул, что Россия была и остается "настоящим братом" для никарагуанского народа.

Фото: commons. wikimedia.org/Elemaki (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

Мир

В Финляндии заявили о переломном моменте на Украине

В Финляндии заявили о переломном моменте на Украине

Туомас Малинен, преподаватель Хельсинкского университета и специалист в области геополитики, в своём посте в соцсетях оценил серию отставок в украинском правительстве как весомый индикатор предстоящих кардинальных изменений.

Читать полностью
Армения заявила о стремлении участвовать в саммите БРИКС

Армения заявила о стремлении участвовать в саммите БРИКС

Мнацакан Сафарян, заместитель министра иностранных дел Армении, подтвердил стремление армянской стороны принять участие в предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Казани с 22 по 24 октября.

Читать полностью

Общество

Никита Пресняков высказался о своём разводе:

Никита Пресняков высказался о своём разводе: "Мои соболезнования"

Внук певицы Аллы Пугачёвой Никита Пресняков прояснил ситуацию после заявления о разводе.

Читать полностью
Знакомый Бена Аффлека заявил, что актёр

Знакомый Бена Аффлека заявил, что актёр "сосредоточен на позитиве" после развода

Актёр Бен Аффлек чувствует себя хорошо после развода с певицей Дженнифер Лопес.

Читать полностью

Новости