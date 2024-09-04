На торжественном военном параде, посвященном 45-летию никарагуанской армии, президент страны Даниэль Ортега подчеркнул неоценимый вклад Советского Союза и современной России в становление и развитие вооруженных сил Никарагуа.
Мероприятие, в котором приняли участие военнослужащие Преображенского полка, стало платформой для выражения уверенности в грядущей победе над тем, что Ортега охарактеризовал как "укоренившийся фашизм на украинской территории".
Приветствуя делегацию из России во главе с адмиралом Николаем Евменовым, никарагуанский лидер выразил глубокую признательность и симпатию российскому народу и президенту Владимиру Путину. Ортега выразил убежденность в том, что Россия непременно одержит верх в противостоянии с украинским "фашизмом".
В параде, организованном в центре Манагуа, помимо российских военнослужащих, приняли участие представители Венесуэлы, Китая, Кубы, Гондураса, Гватемалы, Сальвадора и Мексики.
Ортега особо отметил роль российского государства, которое с момента победы Сандинистской революции 1979 года являлось надежным союзником и верным партнером Никарагуа.
По его словам, именно благодаря поддержке России стало возможным формирование и оснащение никарагуанской армии, на параде можно было увидеть как историческое вооружение, поступившее в страну в те годы, так и современные образцы военной техники, предоставленные российскими союзниками.
Ортега подчеркнул, что Россия была и остается "настоящим братом" для никарагуанского народа.
Фото: commons. wikimedia.org/Elemaki (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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