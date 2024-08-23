Генпрокурор РФ, действительный государственный советник юстиции Игорь Краснов сообщил, что при убийстве последнего российского императора Николая II и его семьи в частном доме Ипатьева в Екатеринбурге на углу улиц Карла Либкнехта и Клары Цеткин участникам расстрела пришлось неоднократно открывать огонь, потому что пули отскакивали от драгоценностей, которые являлись частью их одеждой. Об этом российский государственный деятель информировал агентство ТАСС.

Как известно, Игорь Краснов некоторое время назад был во главе расследования уголовного дела о расстреле последнего императора Всероссийского Николая II и его семьи. Он рассказал, что во время выяснения обстоятельств многие были в замешательстве, потому что не понимали, почему члены царской семьи не сразу погибли. Однако, как позже оказалось, всё дело было в бриллиантах, которые являлись частью их нарядов. Когда по ним открывали огонь, пули начинали рикошетить. "Это для убийц было чудовищно", они впоследствии об этом рассказали, заявил Игорь Краснов. По его словам, против царской семьи было применено не только огнестрельное оружие, но и штыки.

Кроме того, в адрес генерального прокурора Российской Федерации поступил вопрос, забрали ли себе участники расстрела украшения, на что Игорь Краснов ответил, что некоторые были присвоены, а часть была в архивах музеев, где позже их и обнаружили.

Фото: commons. wikimedia. org / Boasson and Eggler St. Petersburg Nevsky 24 (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)