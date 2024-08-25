"В храм надо ехать": Николай Басков дал совет по поводу борьбы со стрессом

Певец Николай Басков рассказал о способе борьбы со стрессом, пишет издание "NEWS.ru".

По словам исполнителя, в этом может помочь посещение храма.

"В храм надо ехать. Там, где вот цветы лежат. Туда приезжать и там же очищаться", — заявил Николай Басков.

Певец также сообщил, что получает удовольствие от заработка. Он добавил, что ему приятно получать деньги за любимую работу.

"Я получаю удовольствие от заработка. Я понимаю, что мне есть что потратить, что купить. Это же так классно! Ты идёшь на свою любимую работу, и за это ещё ты получаешь деньги", — признался исполнитель.

Напомним, что Николай Басков является народным артистом России и многократным обладателем премии "Золотой граммофон". Это одна из самых престижных музыкальных наград нашей страны.

Фото: commons.wikimedia.org/Okras (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)