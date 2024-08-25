Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 91,6012
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 101,6125
Николай Басков рассказал, как следует справляться со стрессом
  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура

"В храм надо ехать": Николай Басков дал совет по поводу борьбы со стрессом

Николай Басков рассказал, как следует справляться со стрессом

Певец Николай Басков рассказал о способе борьбы со стрессом, пишет издание "NEWS.ru".

По словам исполнителя, в этом может помочь посещение храма.

"В храм надо ехать. Там, где вот цветы лежат. Туда приезжать и там же очищаться", — заявил Николай Басков.

Певец также сообщил, что получает удовольствие от заработка. Он добавил, что ему приятно получать деньги за любимую работу.

"Я получаю удовольствие от заработка. Я понимаю, что мне есть что потратить, что купить. Это же так классно! Ты идёшь на свою любимую работу, и за это ещё ты получаешь деньги", — признался исполнитель.

Напомним, что Николай Басков является народным артистом России и многократным обладателем премии "Золотой граммофон". Это одна из самых престижных музыкальных наград нашей страны.

Фото: commons.wikimedia.org/Okras (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

Мир

Уязвимость Microsoft Outlook и Teams угрожает безопасности

Уязвимость Microsoft Outlook и Teams угрожает безопасности

Эксперты из компании Cisco Talos обнаружили критическую уязвимость в приложениях Microsoft Outlook и Teams, работающих на macOS.

Читать полностью
Париж может использовать суд над Дуровым с целью санкционировать Telegram

Париж может использовать суд над Дуровым с целью санкционировать Telegram

Власти Франции могут воспользоваться судебным процессом над основателем Telegram Павлом Дуровым, чтобы инициировать ввод санкций ЕС против российского мессенджера. Об этом пишет "Украина сейчас", ссылаясь на источники в СМИ, близких к Европарламенту.

Читать полностью

Общество

Собчак отреагировала на новость о задержании Павла Дурова: у него есть план Б

Собчак отреагировала на новость о задержании Павла Дурова: у него есть план Б

Ксения Собчак рассказала, что думает о задержании и помещении Павла Дурова под стражу во Франции.

Читать полностью
Артемия Лебедева вывело из себя долгое обслуживание в супермаркете

Артемия Лебедева вывело из себя долгое обслуживание в супермаркете

Главный дизайнер социальной сети "ВКонтакте" Артемий Лебедев объяснил, почему не одобряет введённую в РФ систему "Честный знак".

Читать полностью

Новости