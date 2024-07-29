Великобритания встревожена новостями о возможном несоблюдении правил на выборах президента, которые состоялись в воскресенье в Венесуэле. Страна требует публикацию итогов голосования в полном объёме. Об этом в социальных сетях информировал британский МИД, пишет РИА Новости.
Недавно стало известно, что по окончании обработки 80% протоколов нынешний президент Венесуэлы Николас Мадуро набрал 51,2% голосов. Таким образом, действующий глава Боливарианской Республики Венесуэла стал в третий раз лидером данного государства. Трансляцию в избирательной комиссии осуществляли все телевизионные каналы страны.
Однако во внешнеполитическом ведомстве Великобритании заявили, что встревожены по поводу возникших новостей о несоблюдении правил в процедуре подсчёта голосов, а также в итоговых и оглашённых результатах венесуэльских выборов главы государства. МИД Великобритании потребовал незамедлительного и открытого опубликования исчерпывающих итогов, дабы подтвердить правильность голосов венесуэльских избирателей.
Фото: María Alejandra Mora (SoyMAM) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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