Оппозиционные силы не смогут создать политический кризис в Венесуэле. Об этом заявил действующий глава Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро, информирует РИА Новости.
Во время своего обращения к народу нынешний лидер Венесуэлы показал фотографии и видеозаписи протестов, которые на сегодняшний день происходят в государстве в связи с процедурой избрания нового президента страны и последующего объявления итогов.
Николас Мадуро задался вопросом, действительно ли эти люди, которые намереваются взять власть в свои руки, желают таким образом прийти к ней. Он также спросил, правда ли они хотят начать гражданскую войну.
На все происходящие протесты на территории Венесуэлы действующий президент ответил, что кризисы способствуют росту. Он заявил, что устроившие беспорядки венесуэльцы желают осуществить этот политический кризис. Однако он добавил, что у них не получается сделать это сейчас, и они не способны будут сделать это позже. Применение жесткого насилия и фашизма не пройдут, и они не смогут одержать победу, заявил Николас Мадуро.
Фото: Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr (Creative Commons Attribution 3.0 Brazil license)
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