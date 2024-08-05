Российская Федерация, принимая во внимание твёрдое желание Боливарианской Республики Венесуэла получить членство в международном объединении государств с развивающимися рынками БРИКС, ждёт на международной встрече глав государств союза, которая должна состояться в середине осени в Казани, делегацию "должного уровня". Об этом информировал РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

Как сообщает российский дипломат, представители из Боливарианской Республики Венесуэла довольно часто участвуют в различных событиях в рамках межгосударственного объединения БРИКС. Кроме того, он отметил, что в первый месяц этого лета венесуэльский дипломат и политик Иван Хиль, занимающий пост министра иностранных дел Венесуэлы, побывал на мероприятии министров иностранных дел союза, который проходил Нижнем Новгороде. При этом заместитель главы венесуэльского Министерства иностранных дел Рандер Пенья посетил один из форумов межгосударственного объединения БРИКС во Владивостоке.

Принимая во внимания твёрдое желание правительства Николаса Мадуро получить членство в БРИКС, Сергей Мелик-Багдасаров предположил, что на осенней встрече глав государств объединения делегация Венесуэлы будет продемонстрирована на должном уровне.

Не так давно Иван Хиль, занимающий пост венесуэльского министра иностранных дел, заявил, что действующий президент Боливарианской Республики Венесуэла получил приглашение на саммит международного объединения государств с развивающимися рынками БРИКС, который должен состояться в октябре в столице Республики Татарстан.

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