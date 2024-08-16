Соединённые Штаты Америки создали все предпосылки для утраты Украиной некоторых собственных территорий, включая и те, которые заприметили и в которых заинтересовались какие-то союзники столицы Штатов. Об этом информировал российскую общественно-политическую и деловую газету "Известия" помощник главы РФ Николай Патрушев.

Российский государственный деятель заявил, что на сегодняшний день ради интересов Соединённых Штатов Америки мучаться граждане Украины, которую Штаты из страны трансформировали в военный и настроенный враждебно по отношению к российскому населению и в целом к России проект. Стараниями столицы Соединённых Штатов были организованы все условия для утраты государством в Восточной и Центральной Европе собственного суверенитета и территорий, включая и те, которые заприметили какие-то из союзников из США.

Фото: Flickr / Secretary of Defense (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)