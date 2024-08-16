Соединённые Штаты Америки и Великобритания, у которых внутри государства появились проблемы, стараются ещё больше разжигать конфликты и устраивать беспорядок в других странах. Такое мнение высказал российской общественно-политической и деловой газете "Известия" помощник главы РФ Николай Патрушев.
Российский государственный деятель напомнил о некоторых эпизодах, которые были связаны с разжиганием западными странами масштабных протестов в некоторых суверенных государствах для того, чтобы свергнуть там действующую власть. Запад старался организовать цветную революцию в государстве на юго-востоке Европы — Сербии. Западные государства также намеревались сменить действующее законное правительство республики на политических деятелей, которые подчинялись бы Соединённым Штатам Америки, добавил он. Российский государственный деятель напомнил, что Штаты вмешиваются и в дела Боливарианской Республики Венесуэла.
Николай Патрушев подчеркнул, что публичные выражения несогласия устраиваются Западом в других странах. Не случайно бангладешский политический деятель Шейх Хасина, которая ранее занимала пост премьер-министра, придерживается мнения, что именно Соединённые Штаты имеют отношение к её отставке и увеличению преступных деяний в государстве. По предположению бывшего премьер-министра Бангладеш, так случилось по причине отказа столице США дать возможность пользоваться островом Сен-Мартен и устанавливать там американскую военную базу.
Помощник президента Российской Федерации подытожил, что можно заметить, что Штаты и Англия, у которых появились определённые проблемы внутри их страны, стараются устроить беспорядки и в других государствах, разжигая там военные, межнациональные и межконфессиональные конфликты.
Фото: commons. wikimedia. org / USCapitol (the image is in the public domain)
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