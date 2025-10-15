Никита Цзю разбился на перекрёстке: автомобильная авария отложила возвращение на ринг

Сын легендарного российского боксёра, бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю — Никита Цзю - оказался участником дорожно-транспортного происшествия. Как сообщили представители его промоутерской компании No Limit Boxing, авария произошла в минувшие выходные.

Подробности происшествия

По словам представителя компании Тима Эшворта, автомобиль, в котором находился 27-летний спортсмен, столкнулся с другой машиной на перекрёстке. В результате инцидента боксер получил лёгкие травмы, не требующие госпитализации.

"Цзю получил легкие травмы и находится на домашнем восстановлении в кругу семьи", — отметил представитель компании Тим Эшворт.

Никита сейчас проходит курс восстановления дома и чувствует себя удовлетворительно. Его окружение уверяет, что угрозы здоровью нет.

Как авария скажется на карьере

Ранее в этом году боксер планировал провести поединок против австралийца Майкла Зерафы. Однако из-за травмы вопрос о возвращении на ринг отложен. По словам промоутеров, решение о дате следующего боя будет принято в ближайшие недели.

Компания No Limit Boxing подчеркнула, что спортсмен сохраняет отличную физическую форму и продолжает лёгкие тренировки по индивидуальной программе, чтобы как можно скорее вернуться к привычному ритму.

Спортивные достижения

Никита Цзю считается одним из самых перспективных австралийских боксёров своего поколения. На его счету — 11 побед, из которых 9 — нокаутом. При этом ни одного поражения он пока не потерпел. Последний бой Никита провёл 20 августа 2025 года, одержав уверенную победу техническим нокаутом над спортсменом из Северной Македонии Лулзимом Исмаили.

Благодаря этой победе он укрепил позиции в рейтинге WBO и приблизился к возможности проведения титульного поединка.

А что если бой всё-таки состоится в 2025 году

Если восстановление пройдёт без осложнений, эксперты ожидают, что бой с Майклом Зерафой может состояться уже во второй половине 2025 года. Промоутеры отмечают, что интерес к этому поединку в Австралии чрезвычайно высок — зрители ждут зрелищного столкновения двух сильных и техничных бойцов.

Сам Никита неоднократно говорил, что хочет продолжить семейную традицию и добиться статуса чемпиона мира, как и его отец.