Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Константин Цзю
Константин Цзю
© commons.wikimedia.org by Uncle Mong is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:31

Никита Цзю разбился на перекрёстке: автомобильная авария отложила возвращение на ринг

Сын Кости Цзю Никита Цзю попал в ДТП и получил лёгкие травмы

Сын легендарного российского боксёра, бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю — Никита Цзю - оказался участником дорожно-транспортного происшествия. Как сообщили представители его промоутерской компании No Limit Boxing, авария произошла в минувшие выходные.

Подробности происшествия

По словам представителя компании Тима Эшворта, автомобиль, в котором находился 27-летний спортсмен, столкнулся с другой машиной на перекрёстке. В результате инцидента боксер получил лёгкие травмы, не требующие госпитализации.

"Цзю получил легкие травмы и находится на домашнем восстановлении в кругу семьи", — отметил представитель компании Тим Эшворт.

Никита сейчас проходит курс восстановления дома и чувствует себя удовлетворительно. Его окружение уверяет, что угрозы здоровью нет.

Как авария скажется на карьере

Ранее в этом году боксер планировал провести поединок против австралийца Майкла Зерафы. Однако из-за травмы вопрос о возвращении на ринг отложен. По словам промоутеров, решение о дате следующего боя будет принято в ближайшие недели.

Компания No Limit Boxing подчеркнула, что спортсмен сохраняет отличную физическую форму и продолжает лёгкие тренировки по индивидуальной программе, чтобы как можно скорее вернуться к привычному ритму.

Спортивные достижения

Никита Цзю считается одним из самых перспективных австралийских боксёров своего поколения. На его счету — 11 побед, из которых 9 — нокаутом. При этом ни одного поражения он пока не потерпел. Последний бой Никита провёл 20 августа 2025 года, одержав уверенную победу техническим нокаутом над спортсменом из Северной Македонии Лулзимом Исмаили.

Благодаря этой победе он укрепил позиции в рейтинге WBO и приблизился к возможности проведения титульного поединка.

А что если бой всё-таки состоится в 2025 году

Если восстановление пройдёт без осложнений, эксперты ожидают, что бой с Майклом Зерафой может состояться уже во второй половине 2025 года. Промоутеры отмечают, что интерес к этому поединку в Австралии чрезвычайно высок — зрители ждут зрелищного столкновения двух сильных и техничных бойцов.

Сам Никита неоднократно говорил, что хочет продолжить семейную традицию и добиться статуса чемпиона мира, как и его отец.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Обратные скручивания и подъём ног в висе: тренеры назвали лучшие упражнения на нижний пресс сегодня в 6:50
Секрет рельефного живота: одно движение, которое делает всю работу за вас

Многие считают, что нижний пресс невозможно проработать отдельно. Узнаем, какие упражнения помогут укрепить мышцы живота и сделать талию выразительнее.

Читать полностью » Румынская тяга с эспандером: тренеры объяснили, как упражнение укрепляет спину и ягодицы сегодня в 6:10
Маленький аксессуар, без которого даже идеальная тренировка не даст результата

Эспандер способен заменить целый набор тренажёров. Узнаем, как простая резиновая лента помогает разогреть мышцы, улучшить технику и избежать травм.

Читать полностью » Сайклинг снижает стресс и улучшает выносливость — тренеры назвали ключевые преимущества сегодня в 5:50
Танец на педалях: почему тысячи людей находят в сайклинге не фитнес, а терапию

Сайклинг — это не просто кручение педалей, а эмоциональная кардиотренировка под музыку. Узнаем, как сделать занятия безопасными, эффективными и захватывающими.

Читать полностью » Почему спорт не становится системой — пояснила специалист по привычкам Катерина Акулич сегодня в 5:10
Привычка — не характер: как обмануть мозг и заставить себя действовать

Многие хотят заниматься спортом, но не могут сделать это частью жизни. Узнаем, какие привычки мешают активности и как их преобразовать.

Читать полностью » Учёные подтвердили: наслаждение тренировкой важнее цели для формирования привычки сегодня в 4:50
Кубики на животе исчезают быстрее, чем желание тренироваться: в чём настоящая причина

Многие теряют интерес к тренировкам, когда не видят быстрых результатов. Узнаем, как сохранить мотивацию и превратить спорт в удовольствие.

Читать полностью » Доктор Забалета-Корта: мышцы живота становятся видимыми только при низком уровне жира сегодня в 4:16
Кубики не появляются в зале: где на самом деле рождается пресс

Почему одни видят заветные кубики, а другие — только плоский живот? Эксперты объясняют, от чего действительно зависит рельеф пресса и что мешает ему проявиться.

Читать полностью » Учёные доказали: физическая активность 3–5 раз в неделю улучшает настроение на 40% сегодня в 4:10
Тренировки лечат не только тело: сколько нужно двигаться, чтобы мозг снова улыбнулся

Учёные выяснили, что физическая активность напрямую влияет на психику. Узнаем, сколько нужно тренироваться, чтобы чувствовать себя счастливее.

Читать полностью » Психологи: чувство стеснения в спортзале проходит после пяти посещений сегодня в 3:50
Самый сильный противник в спортзале — не гантели, а собственные сомнения

Многие боятся идти в спортзал, опасаясь осуждения и неловкости. Разбираемся, как преодолеть этот страх и начать тренироваться с удовольствием.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Грейхаунды обгоняют гепардов на длинных дистанциях
Красота и здоровье
Ошибки во время завтрака вызывают сонливость и перегружают пищеварительную систему человека
Красота и здоровье
Клубника противопоказана при гастрите и язве желудка из-за кислот — Наталья Лазуренко
Дом
Эксперты объяснили, почему в квартире появляется запах канализации
Еда
Яичные блинчики с курицей и грибами сохраняют форму при запекании в духовке
Садоводство
Садоводы назвали подзимний посев самым надёжным способом выращивания астр
Еда
Курица на бутылке в духовке сохраняет сочность мяса
Наука
ДГТУ отметил 95 лет со дня основания — вуз вошёл в топ-50 инженерных университетов России
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet