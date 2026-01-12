Никита Кологривый уходит со съёмочной площадки на сцену: актёр готовит певческий дебют

Российский актер готовится попробовать себя в новой роли — на этот раз музыкальной. Об этом сообщает ТАСС: Никита Кологривый рассказал о своих планах во время благотворительного вечера Фонда имени Петра Минеева, прошедшего в Москве.

Первый шаг в музыкальной карьере

Никита Кологривый заявил, что намерен дебютировать как певец в ближайшее время. По его словам, речь идет не о разовом эксперименте, а о полноценном выходе на музыкальную сцену. Актер отметил, что рассматривает формат дуэта и уже представляет, каким будет его первое выступление в новом качестве.

"Никита Кологривый будет основным нюьюсмейкером России все время. Пока жив — буду удивлять". Эти слова он произнес, общаясь с журналистами на мероприятии фонда.

Оценка коллег и творческий контекст

Вокальные способности Кологривого ранее уже получали высокую оценку в профессиональной среде. Народный артист РФ Сергей Безруков отмечал, что актер великолепно исполняет романсы.

Сам Кологривый известен прежде всего как актер драматического амплуа. Ему 31 год, и наибольшую популярность он получил после роли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", которая сделала его одним из самых обсуждаемых актеров последних лет.

Благотворительный вечер и его значение

Заявление о музыкальных планах прозвучало на благотворительном вечере Фонда имени Петра Минеева. Мероприятие организовал брат Петра — боец смешанных единоборств Владимир Минеев. Фонд занимается поддержкой детей с тяжелыми заболеваниями, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей погибших военнослужащих.

Петр Минеев погиб в феврале 2022 года, исполняя воинский долг в зоне проведения СВО.