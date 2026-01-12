Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Никита Кологривый
Никита Кологривый
© commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under CC BY 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 12:07

Никита Кологривый уходит со съёмочной площадки на сцену: актёр готовит певческий дебют

Никита Кологривый дебютирует как певец - ТАСС

Российский актер готовится попробовать себя в новой роли — на этот раз музыкальной. Об этом сообщает ТАСС: Никита Кологривый рассказал о своих планах во время благотворительного вечера Фонда имени Петра Минеева, прошедшего в Москве.

Первый шаг в музыкальной карьере

Никита Кологривый заявил, что намерен дебютировать как певец в ближайшее время. По его словам, речь идет не о разовом эксперименте, а о полноценном выходе на музыкальную сцену. Актер отметил, что рассматривает формат дуэта и уже представляет, каким будет его первое выступление в новом качестве.

"Никита Кологривый будет основным нюьюсмейкером России все время. Пока жив — буду удивлять". Эти слова он произнес, общаясь с журналистами на мероприятии фонда.

Оценка коллег и творческий контекст

Вокальные способности Кологривого ранее уже получали высокую оценку в профессиональной среде. Народный артист РФ Сергей Безруков отмечал, что актер великолепно исполняет романсы.

Сам Кологривый известен прежде всего как актер драматического амплуа. Ему 31 год, и наибольшую популярность он получил после роли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", которая сделала его одним из самых обсуждаемых актеров последних лет.

Благотворительный вечер и его значение

Заявление о музыкальных планах прозвучало на благотворительном вечере Фонда имени Петра Минеева. Мероприятие организовал брат Петра — боец смешанных единоборств Владимир Минеев. Фонд занимается поддержкой детей с тяжелыми заболеваниями, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей погибших военнослужащих.

Петр Минеев погиб в феврале 2022 года, исполняя воинский долг в зоне проведения СВО.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зарубежный фильм вошёл в тройку лидеров проката впервые с 2021 года — эксперты 06.01.2026 в 9:24
Волшебник Изумрудного города лидирует, но главное событие — третье место: вот что его заняло

Впервые с 2021 года иностранный фильм вошёл в тройку лидеров российского проката: "Иллюзия обмана 3" собрала 1,8 млрд рублей.

Читать полностью » Юбилейный концерт Долиной отменяют из-за низких продаж — юрист Хаминский 05.01.2026 в 13:34
Юбилей без зала: почему большой концерт Ларисы Долиной не собрал зрителей

Отмена юбилейного концерта в Доме музыки обернулась финансовыми потерями для организаторов и поставила вопрос о будущем формате выступлений.

Читать полностью » Второй сезон Ландышей стартовал 1 января 2026 года — Wink 03.01.2026 в 15:21
Ландыши расширяют масштаб: интриги и наследство переплетаются с музыкой, которая не даёт героям молчать

"Ландыши" возвращаются на Wink: новый сезон стартовал 1 января, серии выходят по четвергам, а музыка стала ещё более важной частью истории.

Читать полностью » Фильм Чебурашка 2 собрал более 1 млрд рублей за день — ЕАИС 02.01.2026 в 10:09
Конкуренты вышли вместе — победитель оказался один: первый день расставил всё по местам

Новогодний прокат стартовал с рекорда: один из фильмов собрал более миллиарда рублей всего за сутки.

Читать полностью » Фигурант дела о переводе 15 млн рублей от Ларисы Долиной умер до суда — ТАСС 02.01.2026 в 9:25
15 миллионов зависли в пустоте: суд столкнулся с обстоятельством, которое всё обнулило

Суд отказался взыскивать 15 млн рублей по делу об обмане Ларисы Долиной из-за смерти одного из фигурантов.

Читать полностью » Лариса Долина с юмором поздравила зрителей с наступающим годом Лошади - VK Video 31.12.2025 в 14:40
Эти слова Ларисы Долиной кажутся простыми — но именно они заполнили шоу ярким моментом

Лариса Долина в новогоднем шоу пожелала, чтобы 2026 год Лошади не лягался, став неожиданным сюрпризом для зрителей.

Читать полностью » Леонид Якубович заявил, что во время гипноза заговорил на испанском языке 31.12.2025 в 11:26
Он не учил этот язык, но говорил свободно: загадка из детства Якубовича

Леонид Якубович вспомнил детский эпизод с гипнозом, после которого заговорил на испанском и задумался о своих корнях.

Читать полностью » Эрмитаж показал корейское искусство и костюмы ар-деко среди даров года — ТАСС 30.12.2025 в 16:14
Корейское искусство пришло в Эрмитаж впервые: старт новой коллекции показали в Георгиевском зале

Эрмитаж в 2025 году оказался под волнением новых даров: корейское искусство и ар-деко открывают новые культурные горизонты. Узнайте о значении новых коллекций.

Читать полностью »

Новости
ЦФО
В Лужниках открыли бесплатную лыжно-биатлонную трассу до 1 марта - Интерфакс
Россия
Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января — историки
Культура и шоу-бизнес
Адвокат Свириденко заявила о просрочке передачи квартиры Долиной в Хамовниках - Mash
Мир
В проект стратегии ЕК включили ускорение возврата мигрантов - Euractiv
Красота и здоровье
Детокс после праздников снизил чувство усталости — диетологи
СЗФО
Власти Мурманской области планируют рейсовый автобус из аэропорта в Териберку - ТАСС
Экономика
Снижение ключевой ставки в 2026 году связали с инфляцией и курсом — Исмаилов
Экономика
Юридические нормы помешали автоматическому снижению ставок — Беляев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet