Шутка, которая вышла из-под контроля: фанат кроссовок получил шанс управлять Nike

Кто сказал, что одна шутка не может изменить жизнь? История фаната кроссовок из Ливерпуля доказывает обратное: шуточное письмо в корпорацию Nike принесло ему не только популярность в соцсетях, но и приглашение на стажировку в штаб-квартиру бренда.

Шуточное письмо, ставшее вирусным

Совладелец магазина кроссовок Block P в Ливерпуле Сэм Бирн известен своей любовью к модели Nike Air Max 95. В прошлом месяце он решил пошутить: через LinkedIn предложил Nike назначить его генеральным директором.

Ответ компании оказался неожиданно развернутым и с иронией. В письме представители Nike отметили, что ценят энтузиазм, но сомневаются в ряде идей кандидата. Например, предложение убрать из ассортимента все белые мидсоли и обещание утроить продажи всего за неделю они сочли "слишком нестандартным".

"Сто десятые" и Ливерпуль против Орегона

Особые вопросы вызвал и другой пункт заявки — снизить цену на Nike Air Max 95 до 110 фунтов, ровно столько они стоили в 1990-е годы. Тогда модель даже получила прозвище "сто десятые". Руководство отметило, что такой шаг несет серьезные финансовые риски.

Еще более нереалистичным сочли намерение объединить Nike с ливерпульским магазином Block P и перенести штаб-квартиру бренда из американского Орегона в Великобританию.

"Мы ценим ваше видение. Но на данный момент мы решили двигаться дальше с более традиционным кандидатом — тем, кто не просил бы платить ему в виде скидок и невыпущенных пар кроссовок", — подчеркнули в руководстве Nike.

Отказ, который превратился в приглашение

Однако интернет сделал свое дело: история завирусилась, а сама компания изменила позицию. Бирну предложили шестимесячную стажировку в отделе маркетинга и бренд-стратегии Nike. Теперь ему предстоит работать в Орегоне над проектами, связанными с наследием бренда и "уличным сторителлингом".

Британца также попросили поделиться знаниями о культуре "сто десятых" в Ливерпуле и предложить пути интеграции магазина Block P в глобальную экосистему Nike.

Возможности для будущего

В компании намекнули: если Бирн проявит себя на новом месте "так же, как в Ливерпуле", у него есть шанс занять руководящую должность на постоянной основе. Более того, Nike уже забронировал для него билеты и подготовил рабочее место.