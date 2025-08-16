Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:19

Шутка, которая вышла из-под контроля: фанат кроссовок получил шанс управлять Nike

Nike предложил стажировку фанату Air Max 95 из Ливерпуля после шуточного письма

Кто сказал, что одна шутка не может изменить жизнь? История фаната кроссовок из Ливерпуля доказывает обратное: шуточное письмо в корпорацию Nike принесло ему не только популярность в соцсетях, но и приглашение на стажировку в штаб-квартиру бренда.

Шуточное письмо, ставшее вирусным

Совладелец магазина кроссовок Block P в Ливерпуле Сэм Бирн известен своей любовью к модели Nike Air Max 95. В прошлом месяце он решил пошутить: через LinkedIn предложил Nike назначить его генеральным директором.

Ответ компании оказался неожиданно развернутым и с иронией. В письме представители Nike отметили, что ценят энтузиазм, но сомневаются в ряде идей кандидата. Например, предложение убрать из ассортимента все белые мидсоли и обещание утроить продажи всего за неделю они сочли "слишком нестандартным".

"Сто десятые" и Ливерпуль против Орегона

Особые вопросы вызвал и другой пункт заявки — снизить цену на Nike Air Max 95 до 110 фунтов, ровно столько они стоили в 1990-е годы. Тогда модель даже получила прозвище "сто десятые". Руководство отметило, что такой шаг несет серьезные финансовые риски.

Еще более нереалистичным сочли намерение объединить Nike с ливерпульским магазином Block P и перенести штаб-квартиру бренда из американского Орегона в Великобританию.

"Мы ценим ваше видение. Но на данный момент мы решили двигаться дальше с более традиционным кандидатом — тем, кто не просил бы платить ему в виде скидок и невыпущенных пар кроссовок", — подчеркнули в руководстве Nike.

Отказ, который превратился в приглашение

Однако интернет сделал свое дело: история завирусилась, а сама компания изменила позицию. Бирну предложили шестимесячную стажировку в отделе маркетинга и бренд-стратегии Nike. Теперь ему предстоит работать в Орегоне над проектами, связанными с наследием бренда и "уличным сторителлингом".

Британца также попросили поделиться знаниями о культуре "сто десятых" в Ливерпуле и предложить пути интеграции магазина Block P в глобальную экосистему Nike.

Возможности для будущего

В компании намекнули: если Бирн проявит себя на новом месте "так же, как в Ливерпуле", у него есть шанс занять руководящую должность на постоянной основе. Более того, Nike уже забронировал для него билеты и подготовил рабочее место.

"Хотя мы остаемся привержены нашему нынешнему CEO, ваша креативность, культурное чутье и преданность сообществу нас впечатлили", — сообщили представители компании.

