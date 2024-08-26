Компания Ника заявила, что причиной дефолта были проблемы с трансграничными платежами

В последнее время на российском рынке облигаций произошло два случая дефолта, связанных с трудностями в проведении трансграничных платежей с Китаем. В августе компания "Ника" объявила о неисполнении своих обязательств по облигационному выпуску. В конце июля аналогичная ситуация произошла с АО РКК.

Компания "Ника" объяснила задержки с выплатами инвесторам невозможностью рассчитаться с поставщиками из-за санкций, а также задержками и простоем оборудования после пусконаладочных работ. Это привело к снижению доходов и значительному росту финансовой нагрузки.

Одной из причин возникших трудностей стало затягивание сроков поставки оборудования из Китая на протяжении более девяти месяцев. Проблемы с расчетами с китайскими поставщиками возникли из-за санкционных ограничений, что привело к блокировке средств на счетах банка-корреспондента.

Общая сумма задолженности "Ники" по облигационному выпуску превышает 50 миллионов рублей, включая как основной долг, так и просроченные купонные платежи.

С начала 2024 года обострились сложности с осуществлением платежей из России в Китай из-за опасений введения вторичных санкций со стороны США. Один из крупнейших китайских банков, ранее выступавший ключевым расчётным центром для российских импортёров, приостановил операции. Проблемы возникли не только со SWIFT, но и с российскими и китайскими системами платежей, из-за чего некоторые сделки сорвались.

Впоследствии несколько других крупных китайских банков также приостановили проведение платежей с Россией.

Эксперт Совкомбанка Денис Зибарев подчёркивает, что обе компании, столкнувшиеся с дефолтами, имели низкие кредитные рейтинги ещё до начала геополитических событий и введения санкций.

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