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Власти Никарагуа депортируют римских священников
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Никарагуанские священники депортированы в Рим после обвинений в попытке переворота

Власти Никарагуа депортируют римских священников

Никарагуанские власти выслали семерых католических священников, арестованных в июле, в Рим, где их тепло встретили представители Ватикана. Об этом объявила вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо на телеканале Canal 4.

Мурильо поделилась информацией, что в среду, 7 августа, эти семь священнослужителей покинули Никарагуа и успешно достигли Рима, где их принял Святой Престол.

По данным местных новостных агентств, ссылающихся на инсайдерскую информацию, священники были задержаны в промежутке между 26 июля и 5 августа. В заключении в Никарагуа все еще находятся четверо других служителей церкви.

Прошлый год ознаменовался обвинениями со стороны президента Даниэля Ортеги в адрес католической церкви в подстрекательстве к государственному перевороту. Ортега утверждал, что некоторые священники призывали свою паству к свержению власти, включая захват военных объектов и даже физическое устранение его самого. Это привело к серии арестов и последующей депортации религиозных деятелей в Ватикан.

Как отмечают бразильские СМИ, напряженность между правительством Никарагуа и католической церковью внесла вклад в ухудшение дипломатических отношений между Никарагуа и Бразилией, что привело к отзыву послов обеих стран.

Фото: commons. wikimedia.org/Elemaki (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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