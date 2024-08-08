Никарагуанские священники депортированы в Рим после обвинений в попытке переворота

Никарагуанские власти выслали семерых католических священников, арестованных в июле, в Рим, где их тепло встретили представители Ватикана. Об этом объявила вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо на телеканале Canal 4.
Мурильо поделилась информацией, что в среду, 7 августа, эти семь священнослужителей покинули Никарагуа и успешно достигли Рима, где их принял Святой Престол.
По данным местных новостных агентств, ссылающихся на инсайдерскую информацию, священники были задержаны в промежутке между 26 июля и 5 августа. В заключении в Никарагуа все еще находятся четверо других служителей церкви.
Прошлый год ознаменовался обвинениями со стороны президента Даниэля Ортеги в адрес католической церкви в подстрекательстве к государственному перевороту. Ортега утверждал, что некоторые священники призывали свою паству к свержению власти, включая захват военных объектов и даже физическое устранение его самого. Это привело к серии арестов и последующей депортации религиозных деятелей в Ватикан.
Как отмечают бразильские СМИ, напряженность между правительством Никарагуа и католической церковью внесла вклад в ухудшение дипломатических отношений между Никарагуа и Бразилией, что привело к отзыву послов обеих стран.
Фото: commons. wikimedia.org/Elemaki (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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