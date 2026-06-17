Строили для военных, бросили для призраков: какая страшная тайна скрыта в двух элитных высотках Нижнего Новгорода

В границах улиц Героя Жидкова, Барминской и проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде стоят две заброшенные 14-этажные высотки (желтого и белого цвета). Они резко контрастируют с оживленным престижным районом, где расположены Областной и Апелляционный суды, а также новые жилые комплексы. Дома с выбитыми окнами, потрескавшейся штукатуркой и повалившимися синими заборами превратились в жуткую декорацию, которая пугает и возмущает местных жителей своим уродливым видом. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Несмотря на то, что входы в подъезды заварены, экстремалы и подростки легко проникают внутрь по самодельным деревянным лестницам и кирпичам. Внутри зданий царит полная разруха: разбитые стеклопакеты, горы строительного мусора, плесень, следы протечек и даже брошенные матрасы для ночлега. Территория фактически не охраняется, из-за чего дети беспрепятственно забираются на крышу, а в самих домах собираются бездомные и маргиналы. Кроме того, от сильного ветра на крыше опасно мотается полуоторванный лист железа, который в любой момент может рухнуть на людей или машины.

История этих объектов тесно связана с военным ведомством: дома предназначались для семей военнослужащих и строились на территории бывшего военного училища. Заказчиком и застройщиком высоток выступало ФКП "Управление заказчика капитального строительства Минобороны РФ". Согласно картам, один из домов внешне был готов еще в 2012 году, а в конце 2013 года Минобороны заключило контракт на завершение строительства со своей дочерней структурой — Ао "ГУОВ". Максимальная сумма контракта на корректировку документации и завершение работ составляла 348,6 млн рублей.

Причиной превращения почти готовых зданий в заброшки стала классическая цепочка проблем с подрядчиками и судов. В 2014 году к работам привлекли ГК "СУ-155", которая вскоре начала процедуру банкротства. Права передали дочерней компании "ДСК-НН", но и она обанкротилась в 2017 году, проиграв перед этим иск заказчику на 278,9 млн рублей. Следующий подрядчик, "Икодомос Инвест Проект", получивший контракт на 89,7 млн рублей, со временем просто прекратил активную деятельность, а вся реальная работа свелась к бесконечным судебным тяжбам.

На сегодняшний день, согласно выпискам из ЕГРН, готовность желтого дома составляет 90% (его кадастровая стоимость — 366 млн рублей), а белого — всего 60% (стоимость — 32,4 млн рублей). Среди местных жителей ходят слухи о проблемах с этажностью и нехваткой энергомощностей, а анонимный источник сообщил о возможной трещине в фундаменте одного из зданий. Министерство обороны на запросы журналистов не ответило, однако после проявленного прессой интереса на дверях высоток внезапно появились таблички о видеонаблюдении, а сторож соседнего объекта начал приглядывать за территорией и отгонять детей.