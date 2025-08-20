Стресс или скука? Как понять, что тревожит вашего питомца по ночам

Если вы стали жертвой ночных "концертов" вашего пушистого друга, вам не одиноко. Многие владельцы кошек сталкиваются с этой проблемой. Но почему же коты так настойчиво мяукают в темноте? Давайте разберёмся в нескольких возможных причинах.

Стресс и тревога

Кошки — существа чувствительные к изменениям в окружении. Переезд, новые запахи или появление незнакомых людей могут вызывать у них стресс. В таких ситуациях коты могут обращаться к своим хозяевам за поддержкой, не понимая, что именно их беспокоит.

Кошки — ночные хищники по своей природе. Если в течение дня они не получили достаточной физической нагрузки или умственной стимуляции, ночью они могут начать "развлекаться" и проявлять свою активность, что зачастую выражается в громком мяуканье.

Обиды и недовольство

Если ваш кот чувствует себя обиженным — например, после строгого разговора или недостатка внимания — он может начать "жаловаться" на свою судьбу. Это не месть, а способ выразить свои чувства.

С наступлением весны у котов может происходить гормональный всплеск, что также может приводить к повышенной вокализации. Однако это поведение может наблюдаться в любое время года, особенно если ваш питомец не стерилизован.

Коты, как известно, любят поесть. Если в миске осталось мало корма, ваш питомец может начать "звать" вас, чтобы вы наполнили её. Для них важно есть часто и небольшими порциями.

Проблемы со здоровьем

Если ваш кот мяукает более настойчиво и это сопровождается другими симптомами, такими как вялость или отсутствие аппетита, возможно, ему требуется ветеринарная помощь. Не игнорируйте эти сигналы, так как они могут указывать на проблемы со здоровьем.

Теперь, зная возможные причины ночного мяуканья, вы сможете лучше понять поведение своего кота и, возможно, найти способы, чтобы он не мешал вам спать.