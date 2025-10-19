Кошмары каждую ночь? Малышева рассказала, какие болезни они могут предвещать
Совместная работа врачей ВОКБ №1 и специалистов НМИЦ имени В. И. Кулакова спасла жизнь матери и ребёнка. Беременность с редкой сосудистой патологией плаценты удалось довести до безопасного срока и завершить без осложнений.
Большинство россиян обращаются к врачу только в крайнем случае. Уролог Риназ Камалетдинов рассказал, почему мужчины стесняются идти к специалисту, чем опасно самолечение и как сохранить мужское здоровье.
FDA впервые разрешило самостоятельное применение назальной вакцины от гриппа FluMist. Как она работает, кому подходит и почему этот шаг может изменить подход к вакцинации.
Проект "Поезда здоровья" в Башкирии за семь лет помог 800 тысячам жителей получить медицинскую помощь прямо в сёлах. Как он работает и какие результаты уже достигнуты
Врачи предупредили: привычные роллы и суши не так безобидны, как кажется. Почему японская еда тяжело усваивается, кому она противопоказана и как сделать ужин безопасным
Октябрь во всём мире называют «Розовым месяцем» — временем осведомлённости о раке груди. Как защитить себя, пройти диагностику и какие инновации спасают жизни
Секрет здоровой и сияющей кожи — не только в кремах, но и в правильных продуктах. Узнайте, какие витамины и жиры действительно замедляют старение изнутри.
Терапевт Дмитрий Карпенко рассказал, какие методы действительно укрепляют иммунитет: дыхательная гимнастика, контрастный душ и ароматерапия — вместо популярных, но бесполезных «народных» рецептов.