Александр Масляков и Елена Малышева
Александр Масляков и Елена Малышева
© commons.wikimedia.org by Alexey Druzhinin / Government.ru is licensed under CC BY 4.0
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:46

Кошмары каждую ночь? Малышева рассказала, какие болезни они могут предвещать

Малышева предупредила, что повторяющиеся кошмары могут сигнализировать о проблемах со здоровьем

Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" обратила внимание зрителей на связь частых ночных кошмаров с возможными проблемами со здоровьем. Совместно с кардиологом Германом Гандельманом она рассказала, что тревожные сны могут быть не просто следствием стресса, а симптомом нарушений работы внутренних органов.

"Если ночные кошмары снятся часто, то в целом это признак какого-то неблагополучия", — предупредила Елена Малышева.

Когда сны становятся сигналом организма

По словам врача, редкие неприятные сновидения — нормальное явление, особенно на фоне переутомления или эмоционального напряжения. Однако если кошмары повторяются регулярно, это повод задуматься о состоянии здоровья.

Организм может таким образом "сигнализировать" о перегрузке нервной системы или нарушениях метаболизма, в частности, связанных с печенью и почками.

"Значит, сдаете ферменты печени и креатинин. В обязательном порядке. Это банальные анализы, которые делаются в самых отдаленных уголках нашей страны", — порекомендовала Малышева.

Почему стоит проверить печень и почки

Врачи объясняют, что печень и почки отвечают за очищение организма от токсинов. Если их функции нарушены, продукты обмена начинают накапливаться в крови, что влияет на работу мозга и нервной системы. Это может проявляться:

  • тревожностью и нарушением сна;

  • учащёнными пробуждениями;

  • яркими или пугающими снами;

  • чувством усталости даже после ночного отдыха.

Кардиолог Герман Гандельман добавил, что недостаточная фильтрация крови и нарушение кислородного обмена влияют на мозговую активность, особенно в фазе быстрого сна, когда и происходят сновидения.

Какие анализы помогут выявить нарушения

Чтобы исключить возможные проблемы, специалисты советуют сдать базовые лабораторные тесты:

  1. Биохимический анализ крови, включающий:

    • ферменты печени (АЛТ, АСТ, билирубин, щелочная фосфатаза);

    • креатинин и мочевину для оценки функции почек;

    • общий белок и электролиты.

  2. Общий анализ мочи - покажет наличие воспалений и нарушение фильтрации.

  3. УЗИ органов брюшной полости - помогает выявить структурные изменения.

Эти исследования доступны в любой поликлинике и занимают минимум времени.

Когда кошмары не связаны с болезнью

Не всегда тревожные сны вызваны физическими причинами. Иногда они связаны с психоэмоциональной нагрузкой:

  • хронический стресс и тревожность;

  • нерегулярный режим сна;

  • злоупотребление кофеином или алкоголем;

  • приём некоторых лекарств;

  • просмотр стрессового контента перед сном.

Если физические показатели в норме, стоит пересмотреть образ жизни и режим отдыха: ложиться спать в одно и то же время, отказаться от гаджетов за час до сна и проветривать комнату.

