Мужчина страдает от кошмарного сна
Мужчина страдает от кошмарного сна
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:13

Почему тревожные сны могут оказаться сигналом болезни

Психиатр Денис Исмаилов: частые ночные кошмары ускоряют процессы старения

Ночные кошмары — это не просто неприятные сновидения, а фактор, который может оказывать влияние на весь организм. По словам специалистов, регулярные тревожные сны способны ускорять процессы старения и ухудшать качество жизни.

Почему кошмары опасны

Психиатры объясняют: дело не в самих образах сна, а в реакции организма на сильный стресс. Когда человек просыпается в страхе или панике, запускается каскад физиологических процессов — выброс гормонов, повышение давления, ускорение пульса. Если такое повторяется часто, организм начинает работать на износ.

"Кошмары могут быть следствием тревожных мыслей, возникающих в результате конфликтов, недопониманий и нервного перенапряжения в течение дня. Получается замкнутый круг: стресс вызывает пугающий сон, который, в свою очередь, сам по себе является сильным стрессовым фактором", — сказал психиатр Денис Исмаилов.

Сигнал о других проблемах

Регулярные ночные кошмары могут быть не только следствием стресса, но и симптомом более серьезных заболеваний. Врачи обращают внимание, что тревожные сны нередко сопровождают депрессию, сердечно-сосудистые болезни или расстройства сна. Поэтому игнорировать их не стоит.

Особенно насторожить должно сочетание кошмаров с бессонницей, утренней усталостью или перепадами давления. В таких случаях важно обратиться к специалисту и пройти обследование.

Влияние на качество жизни

Частые ночные ужасы приводят к хроническому недосыпу, раздражительности и снижению концентрации. Постепенно это отражается на работе, учебе и общении с близкими. Кроме того, постоянный стресс подтачивает защитные силы организма, увеличивая риск заболеваний.

Что можно сделать

Врачи рекомендуют наладить режим сна, отказаться от гаджетов перед сном, избегать переутомления и по возможности снижать уровень стресса в течение дня. Иногда помогает консультация психотерапевта, особенно если тревожные сны сопровождаются постоянным беспокойством или угнетенным состоянием.

Правильное внимание к здоровью сна помогает не только избавиться от ночных кошмаров, но и сохранить молодость организма дольше.

