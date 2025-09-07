Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 23:59

Страхи во сне и наяву: когда кошмар становится частью реальности

Врач Исмаилов сообщил о связи ночных кошмаров с ускорением старения организма

Страшные сновидения — это не просто неприятный опыт. По данным исследования, на которое ссылается психиатр медицинского центра "СМ-Клиника" Денис Исмаилов, они могут запускать процессы, ускоряющие старение организма. Об этом врач рассказал в беседе с "Лентой.ру".

Как это работает

Исмаилов пояснил, что старение вызывают не сами кошмары, а реакция организма на стресс, возникающий из-за нарушений сна. Такой ответ включает сложные биохимические механизмы, перегружающие нервную и сердечно-сосудистую систему.

Кроме того, кошмары могут быть сигналом о других проблемах: депрессии или заболеваниях сердца и сосудов.

Замкнутый круг стресса

"Кошмары могут быть следствием тревожных мыслей, возникающих в результате конфликтов, недопониманий и нервного перенапряжения в течение дня. Получается замкнутый круг: стресс вызывает пугающий сон, который, в свою очередь, сам по себе является сильным стрессовым фактором", — отметил врач.

Последствия для здоровья

По словам специалиста, регулярные ночные кошмары и другие расстройства сна способны значительно снижать качество жизни, а также провоцировать серьезные болезни.

"Хотя страшные сновидения и являются серьезным провокатором старения, их нельзя рассматривать в вакууме и подходить к их лечению изолированно", — подчеркнул Исмаилов.

