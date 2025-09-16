Ночной перелёт без мучений: секреты спокойного сна

Ночные рейсы кажутся удобными: вылет вечером, прилёт утром и целый день впереди. Но на практике многие сталкиваются с бессонницей и усталостью уже через несколько часов. Сухой воздух, шум и неудобные кресла мешают уснуть. Чтобы перелёт не превратился в мучение, стоит заранее подготовиться и взять с собой несколько полезных вещей.

Подготовка до вылета

Сон в самолёте начинается ещё на земле. Эксперты рекомендуют за день до рейса ложиться и вставать чуть раньше, чтобы организм настроился на отдых в дороге. Лёгкий ужин без кофеина и алкоголя поможет уснуть быстрее. Полезно надеть удобную одежду и обувь, которые не будут сковывать движения.

Атмосфера для сна

Даже в условиях самолёта можно создать комфорт. Маска для глаз защитит от света, беруши или наушники с шумоподавлением приглушат звуки. Надувная или ортопедическая подушка поддержит шею и снизит нагрузку на позвоночник. Плед или большой шарф помогут сохранить тепло: температура в салоне ночью часто падает.

Режим и привычки

Важно придерживаться привычного ритуала сна. Чтение книги или прослушивание спокойной музыки подготавливает организм к отдыху. Многие отмечают, что помогает дыхательная гимнастика — медленные вдохи и выдохи успокаивают и расслабляют.

Питание и вода

Насыщенный ужин перед полётом делает сон беспокойным. Поэтому лучше ограничиться лёгкой едой и пить больше воды. Это уменьшит обезвоживание и чувство усталости после прилёта.

После посадки

Главная ошибка многих туристов — попытка спать днём после ночного перелёта. Чтобы быстрее адаптироваться, лучше выйти на свет, провести время на улице и лечь спать в привычное вечернее время уже по местному расписанию.

Ночной перелёт может быть не испытанием, а возможностью отдохнуть в дороге. Правильная подготовка, простые аксессуары и внимание к режиму сна помогают сохранить силы и начать путешествие без чувства изнеможения.