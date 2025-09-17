Хронический недосып разрушает здоровье быстрее, чем болезни, которых мы боимся
Ночные пробуждения — распространённая жалоба, которую часто связывают с самыми разными болезнями. В народной и нетрадиционной медицине можно встретить утверждения, что пробуждение, например, в три часа ночи якобы связано с почками. Однако врачи подчёркивают: научных подтверждений этому нет.
Что говорят специалисты
"Пробуждение в три часа ночи не является диагностическим признаком почечной недостаточности. В медицинской литературе нет подтвержденных данных, что именно в это время суток почки "активируются" или "дают сигнал" о своей дисфункции через пробуждение", — отметил врач-сомнолог клиники академика Ройтберга Максим Новиков.
По его словам, такие теории чаще встречаются в нетрадиционных подходах, но не в доказательной медицине.
Как почки действительно влияют на сон
Хроническая почечная недостаточность (ХПН) может вызывать бессонницу, но по другим причинам:
-
накопление токсинов (мочевина, креатинин) раздражает ЦНС, провоцируя зуд, беспокойство и когнитивные нарушения;
-
нарушения водно-солевого баланса усиливают интоксикацию;
-
никтурия (частое ночное мочеиспускание) становится прямым фактором пробуждений.
Другие причины ночных пробуждений
Сомнолог добавил, что бессонница и ночные пробуждения чаще связаны с:
-
стрессом и тревогой;
-
депрессией;
-
синдромом апноэ сна;
-
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ);
-
нарушением циркадных ритмов.
Кроме того, в 3-4 часа ночи естественным образом заканчивается один из циклов сна, который включает фазу REM. Она самая "лёгкая", поэтому именно в это время человек особенно уязвим к пробуждению.
Советы для улучшения сна
Чтобы снизить риск ночных пробуждений, врач рекомендует:
-
вести дневник сна;
-
исключать кофеин и алкоголь после 14:00;
-
при наличии факторов риска (гипертония, диабет, отёки) сдавать анализы: креатинин, мочевина, общий анализ мочи, скорость клубочковой фильтрации.
Заключение
Ночные пробуждения — это не "сигналы органов", а результат множества факторов: от стресса и апноэ до хронических болезней. Чтобы понять истинную причину, стоит опираться на медицинские данные, а не на мистические теории.
