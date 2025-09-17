Хронический недосып разрушает здоровье быстрее, чем болезни, которых мы боимся

Ночные пробуждения — распространённая жалоба, которую часто связывают с самыми разными болезнями. В народной и нетрадиционной медицине можно встретить утверждения, что пробуждение, например, в три часа ночи якобы связано с почками. Однако врачи подчёркивают: научных подтверждений этому нет.

Что говорят специалисты

"Пробуждение в три часа ночи не является диагностическим признаком почечной недостаточности. В медицинской литературе нет подтвержденных данных, что именно в это время суток почки "активируются" или "дают сигнал" о своей дисфункции через пробуждение", — отметил врач-сомнолог клиники академика Ройтберга Максим Новиков.

По его словам, такие теории чаще встречаются в нетрадиционных подходах, но не в доказательной медицине.

Как почки действительно влияют на сон

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) может вызывать бессонницу, но по другим причинам:

накопление токсинов (мочевина, креатинин) раздражает ЦНС, провоцируя зуд, беспокойство и когнитивные нарушения;

нарушения водно-солевого баланса усиливают интоксикацию;

никтурия (частое ночное мочеиспускание) становится прямым фактором пробуждений.

Другие причины ночных пробуждений

Сомнолог добавил, что бессонница и ночные пробуждения чаще связаны с:

стрессом и тревогой;

депрессией;

синдромом апноэ сна;

гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ);

нарушением циркадных ритмов.

Кроме того, в 3-4 часа ночи естественным образом заканчивается один из циклов сна, который включает фазу REM. Она самая "лёгкая", поэтому именно в это время человек особенно уязвим к пробуждению.

Советы для улучшения сна

Чтобы снизить риск ночных пробуждений, врач рекомендует:

вести дневник сна;

исключать кофеин и алкоголь после 14:00;

при наличии факторов риска (гипертония, диабет, отёки) сдавать анализы: креатинин, мочевина, общий анализ мочи, скорость клубочковой фильтрации.

Заключение

Ночные пробуждения — это не "сигналы органов", а результат множества факторов: от стресса и апноэ до хронических болезней. Чтобы понять истинную причину, стоит опираться на медицинские данные, а не на мистические теории.