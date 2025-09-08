Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина страдает от кошмарного сна
Мужчина страдает от кошмарного сна
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:02

Игнорировать ночные кошмары опасно: вот чем грозят повторяющиеся страшные сны

Врач-сомнолог Черкасова: ночные кошмары чаще всего связаны со стрессом и перегрузкой

Ночные кошмары знакомы многим взрослым, но не все задумываются, что их регулярное появление может быть признаком проблем со здоровьем или образом жизни. Врачи отмечают, что неприятные сновидения чаще всего сигнализируют о психологической перегрузке и требуют внимания. Подробнее об этом рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова в интервью для Pravda.Ru.

Почему появляются кошмары

Сон — отражение состояния человека в бодрствующей жизни. По словам специалистов, кошмары часто становятся продолжением накопленных переживаний и тревог.

"Кошмары чаще всего связаны с психоэмоциональным состоянием человека. Стресс, кризисы, умственная и эмоциональная нагрузка провоцируют появление неприятных образов во сне", — пояснила врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

Таким образом, негативные сновидения могут быть своеобразным сигналом организма, который указывает на внутреннее напряжение и необходимость отдохнуть.

Когда стоит насторожиться

В редких случаях ночные кошмары возникают не только из-за эмоций, но и из-за физиологических проблем. Иногда именно сон может подсказать о скрытом заболевании.

"Иногда ночные симптомы определенных заболеваний, например, бронхиальной астмы, воспринимаются мозгом как удушение или утопление, что затем трансформируется в кошмар", — уточнила Черкасова.

Поэтому, если ночные ужасы становятся частыми, стоит обратить внимание не только на уровень стресса, но и на общее состояние здоровья.

Как снизить частоту кошмаров

Для того чтобы избавиться от ночных страхов, важно наладить психо-гигиену и пересмотреть образ жизни. Эксперты рекомендуют:

• снизить уровень стресса и эмоциональной нагрузки;
• соблюдать режим сна, ложиться и вставать в одно и то же время;
• ограничить использование смартфонов и гаджетов перед сном;
• уделять внимание физической активности в течение дня.

"Снизить стресс, соблюдать режим сна, умеренно использовать смартфоны перед сном, заниматься физической активностью — все это помогает улучшить качество сна и снизить количество кошмаров. Если же меры не помогают, стоит обратиться к специалисту", — заключила Черкасова.

Фитнес для мозга и отдых для нервной системы

Психологи и сомнологи отмечают, что регулярные кошмары — это не норма. Если они повторяются изо дня в день, стоит рассматривать их как предупреждение организма. Нарушение сна влияет на общее самочувствие, снижает концентрацию внимания, повышает риск депрессии и хронической усталости.

Уделяя внимание качеству сна и заботе о психическом здоровье, можно не только избавиться от неприятных снов, но и повысить общую работоспособность и уровень энергии в течение дня.

