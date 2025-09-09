Потеть ночью опаснее, чем днём: в чём подвох скрытого симптома
Просыпаться в мокрой постели — неприятно, но куда тревожнее то, что такой симптом может быть сигналом серьёзных заболеваний. Терапевт Сюзанна Уайли в беседе с Metro рассказала, какие болезни могут скрываться за ночной потливостью.
Возможные причины ночного потоотделения
По словам врача, постоянная или необъяснимая ночная потливость способна указывать на ряд недугов:
-
инфекции,
-
заболевания щитовидной железы,
-
диабет,
-
онкологические болезни, включая лимфому.
Другие факторы
Кроме этого, чрезмерное потоотделение во сне может быть связано с:
-
тревожными расстройствами,
-
обструктивным апноэ сна,
-
побочными эффектами лекарств (например, антидепрессантов).
Женское здоровье и гормоны
Отдельно Уайли отметила, что у женщин ночная потливость нередко бывает проявлением менопаузы. Гормональные изменения в этот период влияют на процессы терморегуляции организма, провоцируя жар и обильное потоотделение.
Итог
Редкие эпизоды ночной потливости не всегда повод для беспокойства. Но если ситуация повторяется регулярно и сопровождается другими симптомами, стоит обратиться к врачу и исключить скрытые заболевания.
