Спальня для полноценного сна
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:01

Потеть ночью опаснее, чем днём: в чём подвох скрытого симптома

Терапевт Уайли назвала болезни, за которыми может скрываться ночная потливость

Просыпаться в мокрой постели — неприятно, но куда тревожнее то, что такой симптом может быть сигналом серьёзных заболеваний. Терапевт Сюзанна Уайли в беседе с Metro рассказала, какие болезни могут скрываться за ночной потливостью.

Возможные причины ночного потоотделения

По словам врача, постоянная или необъяснимая ночная потливость способна указывать на ряд недугов:

  • инфекции,

  • заболевания щитовидной железы,

  • диабет,

  • онкологические болезни, включая лимфому.

Другие факторы

Кроме этого, чрезмерное потоотделение во сне может быть связано с:

  • тревожными расстройствами,

  • обструктивным апноэ сна,

  • побочными эффектами лекарств (например, антидепрессантов).

Женское здоровье и гормоны

Отдельно Уайли отметила, что у женщин ночная потливость нередко бывает проявлением менопаузы. Гормональные изменения в этот период влияют на процессы терморегуляции организма, провоцируя жар и обильное потоотделение.

Итог

Редкие эпизоды ночной потливости не всегда повод для беспокойства. Но если ситуация повторяется регулярно и сопровождается другими симптомами, стоит обратиться к врачу и исключить скрытые заболевания.

