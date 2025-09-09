Потеть ночью опаснее, чем днём: в чём подвох скрытого симптома

Просыпаться в мокрой постели — неприятно, но куда тревожнее то, что такой симптом может быть сигналом серьёзных заболеваний. Терапевт Сюзанна Уайли в беседе с Metro рассказала, какие болезни могут скрываться за ночной потливостью.

Возможные причины ночного потоотделения

По словам врача, постоянная или необъяснимая ночная потливость способна указывать на ряд недугов:

инфекции,

заболевания щитовидной железы,

диабет,

онкологические болезни, включая лимфому.

Другие факторы

Кроме этого, чрезмерное потоотделение во сне может быть связано с:

тревожными расстройствами,

обструктивным апноэ сна,

побочными эффектами лекарств (например, антидепрессантов).

Женское здоровье и гормоны

Отдельно Уайли отметила, что у женщин ночная потливость нередко бывает проявлением менопаузы. Гормональные изменения в этот период влияют на процессы терморегуляции организма, провоцируя жар и обильное потоотделение.

Итог

Редкие эпизоды ночной потливости не всегда повод для беспокойства. Но если ситуация повторяется регулярно и сопровождается другими симптомами, стоит обратиться к врачу и исключить скрытые заболевания.