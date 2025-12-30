Вы просыпаетесь в мокрой постели — и это не из-за жары: сигнал, который нельзя игнорировать

Просыпаться ночью из-за духоты или жары — привычная ситуация, но есть признак, который врачи считают тревожным сигналом. Речь идёт о состоянии, когда человек регулярно обнаруживает утром мокрые простыни и пижаму, хотя температура в спальне остаётся комфортной. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Когда потливость перестаёт быть нормой

Медики подчёркивают, что ночное потоотделение само по себе не является патологией. Оно может быть связано со стрессом, гормональными изменениями, приёмом лекарств или особенностями обмена веществ. Однако существует форма потливости, которая выходит за рамки обычной реакции организма.

"Чрезмерная ночная потливость — это когда вы потеете так сильно, что пижама и постельное бельё промокают насквозь, несмотря на то, что в помещении, где вы спите, прохладно", — поясняют специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Именно регулярность и интенсивность этого симптома заставляют врачей рекомендовать не откладывать обращение за медицинской консультацией.

Возможная связь с онкологическими заболеваниями

По данным британских специалистов, выраженная ночная потливость может быть связана с рядом серьёзных и потенциально смертельно опасных заболеваний. В их числе — рак почки, лейкемия, медуллярный рак щитовидной железы, а также лимфома Ходжкина и неходжкинская лимфома.

Кроме того, чрезмерное ночное потоотделение может сопровождать рак костей и рак предстательной железы. Врачи подчёркивают, что сам по себе этот симптом не является диагнозом, но он может быть одним из ранних признаков системных нарушений в организме.

Почему важно не игнорировать симптом

Онкологические заболевания нередко развиваются скрыто, без выраженной боли или резкого ухудшения самочувствия. Именно поэтому такие "неочевидные" сигналы, как ночная потливость, имеют особое значение. В сочетании с усталостью, снижением веса или субфебрильной температурой они могут указывать на необходимость углублённого обследования.

Специалисты подчёркивают, что раннее выявление злокачественных процессов существенно повышает эффективность лечения. Регулярно повторяющиеся эпизоды сильного ночного потоотделения — повод не для самодиагностики, а для визита к врачу и проведения базовых анализов.

Когда обращаться за помощью

В NHS советуют насторожиться, если ночная потливость сохраняется длительное время, не связана с жарой, физической нагрузкой или очевидными причинами и сопровождается другими изменениями в состоянии здоровья. В таких случаях своевременное обращение к специалисту позволяет либо исключить серьёзные диагнозы, либо выявить их на стадии, когда помощь наиболее эффективна.