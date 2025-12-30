Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Проблема бессонницы
Проблема бессонницы
© freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:57

Вы просыпаетесь в мокрой постели — и это не из-за жары: сигнал, который нельзя игнорировать

Сильная ночная потливость может быть признаком рака — NHS

Просыпаться ночью из-за духоты или жары — привычная ситуация, но есть признак, который врачи считают тревожным сигналом. Речь идёт о состоянии, когда человек регулярно обнаруживает утром мокрые простыни и пижаму, хотя температура в спальне остаётся комфортной. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Когда потливость перестаёт быть нормой

Медики подчёркивают, что ночное потоотделение само по себе не является патологией. Оно может быть связано со стрессом, гормональными изменениями, приёмом лекарств или особенностями обмена веществ. Однако существует форма потливости, которая выходит за рамки обычной реакции организма.

"Чрезмерная ночная потливость — это когда вы потеете так сильно, что пижама и постельное бельё промокают насквозь, несмотря на то, что в помещении, где вы спите, прохладно", — поясняют специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Именно регулярность и интенсивность этого симптома заставляют врачей рекомендовать не откладывать обращение за медицинской консультацией.

Возможная связь с онкологическими заболеваниями

По данным британских специалистов, выраженная ночная потливость может быть связана с рядом серьёзных и потенциально смертельно опасных заболеваний. В их числе — рак почки, лейкемия, медуллярный рак щитовидной железы, а также лимфома Ходжкина и неходжкинская лимфома.

Кроме того, чрезмерное ночное потоотделение может сопровождать рак костей и рак предстательной железы. Врачи подчёркивают, что сам по себе этот симптом не является диагнозом, но он может быть одним из ранних признаков системных нарушений в организме.

Почему важно не игнорировать симптом

Онкологические заболевания нередко развиваются скрыто, без выраженной боли или резкого ухудшения самочувствия. Именно поэтому такие "неочевидные" сигналы, как ночная потливость, имеют особое значение. В сочетании с усталостью, снижением веса или субфебрильной температурой они могут указывать на необходимость углублённого обследования.

Специалисты подчёркивают, что раннее выявление злокачественных процессов существенно повышает эффективность лечения. Регулярно повторяющиеся эпизоды сильного ночного потоотделения — повод не для самодиагностики, а для визита к врачу и проведения базовых анализов.

Когда обращаться за помощью

В NHS советуют насторожиться, если ночная потливость сохраняется длительное время, не связана с жарой, физической нагрузкой или очевидными причинами и сопровождается другими изменениями в состоянии здоровья. В таких случаях своевременное обращение к специалисту позволяет либо исключить серьёзные диагнозы, либо выявить их на стадии, когда помощь наиболее эффективна.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сыворотка быстро впитывается и не оставляет жирной плёнки сегодня в 7:43
Зимой кожа стала сухой и стянутой — разобралась, что лучше: сыворотка для тела или масло

Сухость кожи зимой — это не приговор! Узнайте, как выбрать между сывороткой и маслом для тела, чтобы ваша кожа всегда оставалась прекрасной.

Читать полностью » Зимой дефицит витамина D может привести к усталости и мышечной слабости — Лента.ру сегодня в 7:04
Когда усталость становится сигналом болезни: что стоит за хронической слабостью

Усталость, не проходящая после отдыха, может быть признаком серьёзных заболеваний. Врач объяснила, когда стоит обратиться за помощью.

Читать полностью » Стародубова развенчала миф о пользе коллагена в холодце для суставов и кожи — РИА Новости сегодня в 6:17
Заливное вместо холодца: здоровая альтернатива новогоднему блюду с избыточным содержанием жиров

Диетолог объяснила, почему традиционный холодец может быть опасен для здоровья и как уменьшить риски, выбирая более полезные альтернативы.

Читать полностью » Сложные погодные условия и алкоголь увеличивают количество травм в новогодний период — Алексей Коваленко сегодня в 6:01
Алкоголь и ледяной дождь: как в новогодние праздники число травм может вырасти до 45%

В новогодние праздники в России количество травм увеличивается на 25-45%, особенно при скользкой погоде и употреблении алкоголя, предупреждают медики.

Читать полностью » Короткий дневной сон снизил уровень стресса — врачи сегодня в 3:35
15 минут тишины днём — и энергия возвращается: простой ритуал, который спасает праздники

Короткий дневной сон в рождественские каникулы помогает восстановить силы и снизить усталость. Почему важны 15–20 минут отдыха и как не сбить режим сна.

Читать полностью » Перекись водорода 3% допустима для размягчения серы в домашних условиях — Здоровье Mail вчера в 22:38
Капнула перекись в ухо — эффект удивил: теперь знаю, как убирать пробки безопасно

Ушная сера защищает слух, но неправильная чистка может привести к пробкам. Разбираемся, как безопасно ухаживать за ушами и когда нужен врач.

Читать полностью » Ментальная усталость зависит от мотивации, а не от истощения мозга — The Conversation вчера в 22:27
Оказалось, "усталой головы" не существует: психологи нашли неожиданную причину

Психологи выяснили, что ментальная усталость зависит не только от нагрузки: правильно поставленная цель помогает дольше сохранять концентрацию.

Читать полностью » Алкоголь снижает эффект лечебных витаминов — врач Иван Удалов вчера в 21:59
Запили бокалом — и всё впустую: как витамины теряют смысл за новогодним столом

Алкоголь и витамины — не всегда безобидное сочетание. Врач объяснил, когда спиртное строго запрещено и в каких случаях возможен перерыв.

Читать полностью »

Новости
Наука
Марс мог стать обитаемым раньше Земли — Шон Джордан доцент химии
Еда
Горчица и сметана станут заменой майонеза на новогоднем столе — диетолог Соломатина
Красота и здоровье
Врачи советуют менять привычки при высоком холестерине — Daily Mail
Красота и здоровье
Ретро-наушники безопасны для ушей — отоларинголог Лесков
Общество
Фотографии роскошных застолий могут заинтересовать ФНС — финансист Бархота
Садоводство
Конструкция скважины влияет на стабильность водоснабжения — гидрогеологи
Мир
Зимний шторм оставил без света более 100 тысяч домов в США — ТАСС
Дом
Хлеб эффективно собирает мелкие осколки стекла — The Takeout
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet