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перекус перед сном
перекус перед сном
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Главная / Еда
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:24

Яблоко на ночь оказалось плохой идеей: желудок может ответить неприятным сюрпризом

Поздний приём пищи или ночной перекус часто становятся следствием несбалансированного рациона в течение дня. О том, какие продукты допустимо употреблять перед сном, чтобы не навредить метаболизму и избежать дискомфорта, NewsInfo рассказал диетолог, эндокринолог Алексей Калинчев.

Ранее в медиаполе эксперты уже поднимали тему вечернего рациона. В частности, отмечалось, что для утоления голода в позднее время лучше всего подходят белковые продукты, такие как творог или кефир.

Калинчев пояснил, что стратегия выбора еды на ночь зависит от того, является ли прием пищи полноценным поздним ужином или необходимостью справиться с бессонницей. В первом случае здоровый человек может позволить себе привычный набор продуктов, однако для большинства современных горожан с хроническими заболеваниями приоритетным остается вопрос безопасности желудочно-кишечного тракта.

"Самое безопасное — это яйца, это легкий, быстрый белок. И нежирная рыба. Творог, кефир выпить, кисломолочные продукты легко переносятся, если нет непереносимости лактозы. Это самый безопасный вариант позднего ужина", — отметил диетолог.

Эксперт подчеркнул, что при выборе продуктов для ночного перекуса важно ориентироваться на их усвояемость. Например, казеин, содержащийся в кисломолочных продуктах, обеспечивает пролонгированную сытость без ощущения тяжести, в отличие от жирного мяса, которое категорически не рекомендуется употреблять перед сном. При этом стоит учитывать индивидуальные особенности организма — многие особенности пищеварения требуют строгого соблюдения режима щадящего питания.

Специалист предостерег от популярных ошибок в выборе "легкого" перекуса. В частности, он раскритиковал употребление грубой клетчатки, например яблок, на голодный желудок, так как это часто провоцирует обострение гастрита и болевой синдром. Также неэффективной мерой Калинчев назвал употребление овощей вроде огурцов или воды в качестве имитации еды — подобные действия он охарактеризовал как неверную модель пищевого поведения.

"В ночной прием пищи, чтобы потом заснуть, можно выпить горячее молоко. Хорошо успокаивает детей. Взрослый вопрос: могут ли они переносить молоко, опять-таки непереносимость лактозы", — пояснил Калинчев.

Важно помнить, что даже при выборе "полезных" продуктов необходимо соблюдать умеренность. Врачи напоминают о рисках, связанных с бесконтрольным употреблением углеводов и фруктозы, которые негативно влияют на печень при избыточном поступлении в организм. Кроме того, неправильные пищевые привычки нередко связаны с психологическими факторами, такими как механическое доедание остатков еды, что лишь усугубляет проблемы с весом.

Также стоит учитывать, что некоторые сочетания продуктов, даже кажущиеся на первый взгляд диетическими, могут вызывать негативную реакцию микрофлоры при несоблюдении времени приема или нарушении индивидуальной переносимости, резюмировал врач.

Проверено экспертом: Врач-диетолог Екатерина Мельникова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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